Досвід України має змусити Європу переосмислити підходи до захисту енергетики, - глава Міненерго Литви Вайчюнас
Під час війни енергетика припинила бути лише економічним ресурсом, вона перетворилась на стратегічну мішень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас під час Київського безпекового форуму.
Він наголосив, що енергосистема України стала вирішальним фактором для виживання під час війни.
"Попри безпрецедентні руйнування, Україна продовжує забезпечувати електропостачання - це не лише історія стійкості, а й важливий урок для всіх", - зазначив Вайчюнас.
Водночас міністр зауважив, що таких масштабів руйнувань енергетики Європа ще ніколи не бачила. В Україні знищено великі електростанції, скорочено генерацію, також під ударами підстанції.
"Це показує, що енергетика - це питання суверенітету й безпеки. Ядерна безпека більше не може розглядатися окремо від військових і геополітичних реалій", - пояснив він.
Стійкість та безпеку постачання може забезпечити синхронізація енергосистем України із європейською через Польщу та країни Балтії.
Досвід України, зауважив Вайчюнас, має змусити Європу переосмислити підходи до захисту енергетики.
