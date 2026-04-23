Україна не лише отримувач допомоги, а й джерело досвіду та інновацій, - голова Військового комітету ЄС Кленсі

Безпека Європи та безпека України безпосередньо пов’язані

Про це заявив голова Військового комітету Євросоюзу Шон Кленсі під час Київського Безпекового Форуму, передає Цензор.НЕТ.

Досвід України

Генерал зазначив, що Україна перебуває у центрі багатьох глобальних викликів – від ядерної безпеки до протидії дезінформації.

Водночас вона виступає не лише як отримувач допомоги, а й як джерело досвіду та інновацій.

Кленсі відзначив, що Україна продемонструвала здатність до адаптації та масштабувала використання дронів та автономних систем, водночас зміцнюючи цифрову стійкість, військову медицину та логістику.

"Ми всі це бачили: країна, якій пророкували падіння за лічені дні, стоїть уже роками. Армія, яка з разючою швидкістю адаптувалася, інтегруючи нові технології в режимі реального часу. Суспільство, яке продовжує функціонувати, творити та впроваджувати інновації", - наголосив він.

Читайте також: Україна точно не програє у війні, але якщо зменшити темпи - будуть ризики, - Буданов

Безпека Європи

Також голова Військового комітету Євросоюзу зазначив, що безпека Європи та безпека України безпосередньо пов’язані.

"Безпека України – це безпека Європи. Це не просто прояв солідарності. Це констатація реальності", - сказав він.

"Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумував Кленсі.

Читайте: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату бодай міліметра нашої території, - Буданов

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Також читайте: Україна воює не лише за території. Це війна за цінності та суверенітет, - принц Гаррі