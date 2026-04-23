Украина - не только получатель помощи, но и источник опыта и инноваций, - председатель Военного комитета ЕС Кленси

Безопасность Европы и безопасность Украины напрямую связаны

Об этом заявил председатель Военного комитета Евросоюза Шон Кленси во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Опыт Украины

Генерал отметил, что Украина находится в центре многих глобальных вызовов – от ядерной безопасности до противодействия дезинформации.

В то же время она выступает не только как получатель помощи, но и как источник опыта и инноваций.

Кленси отметил, что Украина продемонстрировала способность к адаптации и масштабировала использование дронов и автономных систем, одновременно укрепляя цифровую устойчивость, военную медицину и логистику.

"Мы все это видели: страна, которой пророчили падение в считанные дни, стоит уже годами. Армия, которая с поразительной скоростью адаптировалась, интегрируя новые технологии в режиме реального времени. Общество, которое продолжает функционировать, творить и внедрять инновации", - подчеркнул он.

Безопасность Европы

Также председатель Военного комитета Евросоюза отметил, что безопасность Европы и безопасность Украины напрямую связаны.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы. Это не просто проявление солидарности. Это констатация реальности", – сказал он.

"Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подытожил Кленси.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

