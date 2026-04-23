Захід вже "прокинувся", але попереду багато роботи, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Минулого року на саміті НАТО було ухвалено рішення про збільшення фінансування оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драґоне під час Київського Безпекового Форуму.

На його думку, Захід вже "прокинувся", оскільки отримав "серйозний удар, який протверезив".

"Захід і Європа, на мою думку, рухаються правильним шляхом. Важливим досягненням став саміт у Гаазі минулого року: більше фінансування, більше промислових спроможностей", - наголосив Драгоне.

За словами голови Військового комітету НАТО, попереду ще багато роботи, тому не варто зменшувати зусилля.

Коментуючи перспективи членства України в Альянсі він зазначив, що шлях до НАТО та крои, що необхідно здійснити, було визначено.

Він також зауважив, що Росії не вдалося досягти перемоги в Україні.

"Україна зберегла свій суверенітет, і ми отримали яскравий приклад здатності адаптуватися під тиском, в умовах війни", – пояснив Драгоне.

Україна натомість дала Заходу важливі уроки, зокрема у сфері дронів та загалом у військовій та суспільній стійкості.

"Ми бачимо солдатів, які тримають лінію фронту, бачимо цивільних під обстрілами, які відновлюються, бачимо громади, що за короткий час повертаються до нормального життя. Це все справді вражає і є свідченням української стійкості", - підсумував адмірал.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

