Захід вже "прокинувся", але попереду багато роботи, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Минулого року на саміті НАТО було ухвалено рішення про збільшення фінансування оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драґоне під час Київського Безпекового Форуму.

На його думку, Захід вже "прокинувся", оскільки отримав "серйозний удар, який протверезив".

"Захід і Європа, на мою думку, рухаються правильним шляхом. Важливим досягненням став саміт у Гаазі минулого року: більше фінансування, більше промислових спроможностей", - наголосив Драгоне.

За словами голови Військового комітету НАТО, попереду ще багато роботи, тому не варто зменшувати зусилля.

Коментуючи перспективи членства України в Альянсі він зазначив, що шлях до НАТО та крои, що необхідно здійснити, було визначено.

Він також зауважив, що Росії не вдалося досягти перемоги в Україні.

"Україна зберегла свій суверенітет, і ми отримали яскравий приклад здатності адаптуватися під тиском, в умовах війни", – пояснив Драгоне.

Україна натомість дала Заходу важливі уроки, зокрема у сфері дронів та загалом у військовій та суспільній стійкості.

"Ми бачимо солдатів, які тримають лінію фронту, бачимо цивільних під обстрілами, які відновлюються, бачимо громади, що за короткий час повертаються до нормального життя. Це все справді вражає і є свідченням української стійкості", - підсумував адмірал.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.

Прокинувся? А чого так довго спав ще з 2008 року коли кацап на Грузію ще попер?
23.04.2026 16:28 Відповісти
Він то прокинувся, але може перевернеться на інший бік і далі спатиме
23.04.2026 16:29 Відповісти
Не допускайте тільки до структур НАТО, отих друзів зеленського з прокладками, помічниками ригоАНАЛІВ, радниками, мародерами, кабміндічами, двушечками на мацкву….! Бо буде НЕ гірше, ніж від шпигунів прутіна-******!! Бай, мехеда, бакай, деркач, сівкович, бананов, єрмак, татаров, зможуть це на прикладах показати!!
23.04.2026 16:43 Відповісти
Москва приймала «високого гостя» - індійського гуру-вайшнава Шрілу Бгакті Бібудга Бодхаяна Госвамі Махараджа, президента-ачар'ю Шрі Гопінатх Гаудія Матху і т.д.
Приїхав гуру і каже: «...Я чув, що Україна та Росія, дві країни, воюють між собою просто задля загарбання територій https://risu.ua/moskva-zamist-********-yak-indijskij-psevdogumanizm-pracyuye-v-interesah-agresora_n163599 заради власної вигоди...»
Отакоєот...
23.04.2026 16:46 Відповісти
прямо как в сказке про спящую царевну...видно не туда ее целовали..и может и без поцилункив обошлось..
23.04.2026 16:49 Відповісти
ще не прокинувся
23.04.2026 17:13 Відповісти
Ага
23.04.2026 17:20 Відповісти
 
 