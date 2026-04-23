Запад уже "проснулся", но впереди много работы, - глава военного комитета НАТО Драгоне

В прошлом году на саммите НАТО было принято решение об увеличении финансирования обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне во время Киевского форума по безопасности.

По его мнению, Запад уже "проснулся", поскольку получил "серьезный удар, который отрезвил".

"Запад и Европа, на мой взгляд, движутся по правильному пути. Важным достижением стал саммит в Гааге в прошлом году: больше финансирования, больше промышленных мощностей", — подчеркнул Драгоне.

По словам главы Военного комитета НАТО, впереди еще много работы, поэтому не стоит ослаблять усилия.

Комментируя перспективы членства Украины в Альянсе, он отметил, что путь в НАТО и шаги, которые необходимо осуществить, были определены.

Он также отметил, что России не удалось одержать победу в Украине.

"Украина сохранила свой суверенитет, и мы получили яркий пример способности адаптироваться под давлением, в условиях войны", – пояснил Драгоне.

Украина, в свою очередь, дала Западу важные уроки, в частности в сфере дронов и в целом в военной и общественной устойчивости.

"Мы видим солдат, которые держат линию фронта, видим гражданских под обстрелами, которые восстанавливаются, видим громады, которые за короткое время возвращаются к нормальной жизни. Все это действительно впечатляет и является свидетельством украинской стойкости", – подытожил адмирал.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", — главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Прокинувся? А чого так довго спав ще з 2008 року коли кацап на Грузію ще попер?
23.04.2026 16:28 Ответить
Він то прокинувся, але може перевернеться на інший бік і далі спатиме
23.04.2026 16:29 Ответить
Не допускайте тільки до структур НАТО, отих друзів зеленського з прокладками, помічниками ригоАНАЛІВ, радниками, мародерами, кабміндічами, двушечками на мацкву….! Бо буде НЕ гірше, ніж від шпигунів прутіна-******!! Бай, мехеда, бакай, деркач, сівкович, бананов, єрмак, татаров, зможуть це на прикладах показати!!
23.04.2026 16:43 Ответить
Москва приймала «високого гостя» - індійського гуру-вайшнава Шрілу Бгакті Бібудга Бодхаяна Госвамі Махараджа, президента-ачар'ю Шрі Гопінатх Гаудія Матху і т.д.
Приїхав гуру і каже: «...Я чув, що Україна та Росія, дві країни, воюють між собою просто задля загарбання територій https://risu.ua/moskva-zamist-********-yak-indijskij-psevdogumanizm-pracyuye-v-interesah-agresora_n163599 заради власної вигоди...»
Отакоєот...
23.04.2026 16:46 Ответить
прямо как в сказке про спящую царевну...видно не туда ее целовали..и может и без поцилункив обошлось..
23.04.2026 16:49 Ответить
ще не прокинувся
23.04.2026 17:13 Ответить
Ага
23.04.2026 17:20 Ответить
 
 