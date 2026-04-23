Запад уже "проснулся", но впереди много работы, - глава военного комитета НАТО Драгоне

В прошлом году на саммите НАТО было принято решение об увеличении финансирования обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне во время Киевского форума по безопасности.

По его мнению, Запад уже "проснулся", поскольку получил "серьезный удар, который отрезвил".

"Запад и Европа, на мой взгляд, движутся по правильному пути. Важным достижением стал саммит в Гааге в прошлом году: больше финансирования, больше промышленных мощностей", — подчеркнул Драгоне.

По словам главы Военного комитета НАТО, впереди еще много работы, поэтому не стоит ослаблять усилия.

Комментируя перспективы членства Украины в Альянсе, он отметил, что путь в НАТО и шаги, которые необходимо осуществить, были определены.

Он также отметил, что России не удалось одержать победу в Украине.

Смотрите также: Принц Гарри прибыл в Украину по приглашению Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

"Украина сохранила свой суверенитет, и мы получили яркий пример способности адаптироваться под давлением, в условиях войны", – пояснил Драгоне.

Украина, в свою очередь, дала Западу важные уроки, в частности в сфере дронов и в целом в военной и общественной устойчивости.

"Мы видим солдат, которые держат линию фронта, видим гражданских под обстрелами, которые восстанавливаются, видим громады, которые за короткое время возвращаются к нормальной жизни. Все это действительно впечатляет и является свидетельством украинской стойкости", – подытожил адмирал.

Читайте: Украина —-не только получатель помощи, но и источник опыта и инноваций, - председатель Военного комитета ЕС Кленси

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", — главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Читайте также: Никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю хотя бы миллиметра нашей территории, — Буданов