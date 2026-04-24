Безпека України - це безпека всієї трансатлантичної спільноти, "втоми від війни" не має бути, - Дуда
Партнери не мають "втомлюватися" від війни в Україні. Треба думати, як їй допомогти.
Про це під час Київського безпекового форуму заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Польща відкрила кордони для мільйонів українців, а також стала логістичним центром допомоги, надаючи озброєння та техніку.
"Ми зробили це, бо розуміли: безпека України - це безпека Польщі, а безпека Польщі - це безпека всієї трансатлантичної спільноти", - наголосив Дуда.
На думку експрезидента Польщі, варто продовжувати підтримку України та водночас думати про те, як допомогти їй не лише відновити зруйноване, а й стати сучасною європейською державою.
"Україна належить до Європейського Союзу. Поки що - у духовному сенсі, але її повноправне членство - це не питання благодійності. Це питання справедливості та стратегічної необхідності", - наголосив Дуда.
Дуда закликав міжнародну спільноту не "втомлюватися від війни".
"Немає місця для втоми від війни. Вільний світ не втомиться. Ми будемо підтримувати Україну до перемоги. ... Перемога України буде перемогою вільного світу", - підсумував він.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.
Є ЕС офіційно, а в ньому якась прокладка - євроатлантисти.
Проти Трампа i Путлера , та ще за Україну.
Створили незрозуміло що, потім боятися, щоб це не розвалилося.