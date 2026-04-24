Безпека України - це безпека всієї трансатлантичної спільноти, "втоми від війни" не має бути, - Дуда

Партнери не мають "втомлюватися" від війни в Україні. Треба думати, як їй допомогти.

Про це під час Київського безпекового форуму заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він нагадав, що Польща відкрила кордони для мільйонів українців, а також стала логістичним центром допомоги, надаючи озброєння та техніку.

"Ми зробили це, бо розуміли: безпека України - це безпека Польщі, а безпека Польщі - це безпека всієї трансатлантичної спільноти", - наголосив Дуда.

Читайте також: Данія збільшує витрати на оборону та підтримку України, - повірений у справах Данії в Україні Петерсен

На думку експрезидента Польщі, варто продовжувати підтримку України та водночас думати про те, як допомогти їй не лише відновити зруйноване, а й стати сучасною європейською державою.

"Україна належить до Європейського Союзу. Поки що - у духовному сенсі, але її повноправне членство - це не питання благодійності. Це питання справедливості та стратегічної необхідності", - наголосив Дуда.

Дуда закликав міжнародну спільноту не "втомлюватися від війни".

"Немає місця для втоми від війни. Вільний світ не втомиться. Ми будемо підтримувати Україну до перемоги. ... Перемога України буде перемогою вільного світу", - підсумував він.

Також читайте: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату бодай міліметра нашої території, - Буданов

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.

Читайте: Досвід України має змусити Європу переосмислити підходи до захисту енергетики, - глава Міненерго Литви Вайчюнас