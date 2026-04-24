Рік переговорів Трампа став найбільш смертоносним для цивільних в Україні, - Матвійчук

Втрата людського виміру у великій політиці та спроби домовитися з російським агресором призвели до різкого зростання кількості жертв серед мирного населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лауреатка Нобелівської премії миру (2022 р.), голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Під час виступу Матвійчук презентувала спільне звернення жінок-лауреаток Нобелівської премії миру, підготовлене спеціально до форуму. У документі авторки відкрито називають події "агресивною війною, яку розпочала Росія" та застерігають від ігнорування пріоритету людського життя.

"Іронічно, але рік перемовин президента Дональда Трампа став найбільш смертоносним роком для українських цивільних. За даними ООН, кількість убитих і поранених серед мирного населення зросла на 35% порівняно з попереднім роком. Це прямий наслідок втрати людини як пріоритету в політичних процесах", – заявила правозахисниця.

Другим ключовим меседжем звернення є теза про неможливість сталого миру без справедливості. Матвійчук підкреслила, що документування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності – це не просто юридична процедура, а "робота, яка прокладає шлях до миру".

Окрему увагу Нобелівські лауреатки приділили ролі українських жінок у спротиві агресії.

"Мужність не має гендеру. Українські жінки сьогодні скрізь: у Збройних силах, у документуванні злочинів, у керівництві гуманітарними ініціативами та прийнятті політичних рішень. Ми закликаємо чути їхні голоси та залучати жінок до всіх процесів прийняття рішень – від реформ до мирних перемовин", - заявила Матвійчук.

Вона подякувала колегам за солідарність і закликала міжнародну спільноту повернутися до ціннісно орієнтованої політики, де справедливість є запорукою безпеки.

У 18-му Київському Безпековому Форумі, який проходить у Києві 23-24 квітня, взяли участь чотири лауреатки Нобелівської премії.

З повним текстом їхнього звернення до КБФ можна ознайомитись.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

