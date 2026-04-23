УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13799 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
730 18

Трамп, Сі Цзіньпін, Моді та інші мають сказати Путіну, що він повинен зупинити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що світові лідери мають тиснути на диктатору Путіна, щоб той припинив війну проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна.

І якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", - йдеться в повідомленні.

Зеленський вважає, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Моді та інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну.

"Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", - підсумував глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) путін володимир (25288) Сі Цзіньпін (400) Трамп Дональд (8717)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дебіл. З якого це дива союзники Х'уйла будуть на Ху'йла давити щоб зупинив війну? Скоріше вони на тебе надавлять бо Х'уйло ржавий гвоздь а ти м'яке лайно.
показати весь коментар
23.04.2026 09:48 Відповісти
+4
Тобі 7 років? Що ти несеш?
показати весь коментар
23.04.2026 09:46 Відповісти
+4
Ооо указаніє пошли. Бачок потік окончатєльно л(п)ідора.
показати весь коментар
23.04.2026 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еееееее?! А "сойтісь па-сєрєдінє?"
показати весь коментар
23.04.2026 09:45 Відповісти
у травнi, пiсля шашликiв.
показати весь коментар
23.04.2026 09:54 Відповісти
Доки при владі ідіоти - біда не минуча. А ідіоти при владі завжди, нормальні на тій вершині не утримуються.
показати весь коментар
23.04.2026 09:45 Відповісти
А воно їм треба?
показати весь коментар
23.04.2026 09:46 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 09:46 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 09:48 Відповісти
Зеленський не всіх старих пердунів 70+ назвав! Є ще Ердоган,Ла Сілва,Нетаньяху,Алієв,Лукашенко,Токаєв та інші старі пердуни!
показати весь коментар
23.04.2026 09:49 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 09:49 Відповісти
за 7 лет он весь мир зае бал
показати весь коментар
23.04.2026 09:56 Відповісти
Это ***** должны сказать ни китайцы с индусами а Украина своими ракетами и дронами, только такой язык понимает *****...
показати весь коментар
23.04.2026 09:52 Відповісти
Зрозумілий тепер маневр з "Індією", пипа вимагав військових з третіх країн, не з НАТО і влада йде на ці ультиматуми перекручуючи, що це буде "українська перемога"..
показати весь коментар
23.04.2026 09:54 Відповісти
ще запроси до шашликів, бо вже травень на носу, як це було у лютому 22 року за тиждень до вторгнення підорашки в Україну.
показати весь коментар
23.04.2026 09:54 Відповісти
"Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий." (с)
показати весь коментар
23.04.2026 09:57 Відповісти
Давай зразу вступай в БРІКС, до чого ця прилюдія 😸
показати весь коментар
23.04.2026 09:58 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 10:16 Відповісти
И что..он сразу прекратит??
показати весь коментар
23.04.2026 10:19 Відповісти
Ось і ВЕСЬ рівень IQ клоуна ЗЄ !!!!!
показати весь коментар
23.04.2026 10:19 Відповісти
трамп-божевільний, сі-комуняка, моді-невпливовий а всі інші занадто хитрожопі
показати весь коментар
23.04.2026 10:22 Відповісти
 
 