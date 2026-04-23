Трамп, Сі Цзіньпін, Моді та інші мають сказати Путіну, що він повинен зупинити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що світові лідери мають тиснути на диктатору Путіна, щоб той припинив війну проти України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна.
І якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", - йдеться в повідомленні.
Зеленський вважає, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Моді та інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну.
"Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль