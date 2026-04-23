Війну в Україні не можна відкладати "на пізніше", врегулювання має йти паралельно з іншими кризами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що операція США в Ірані відволікла увагу від агресії Росії проти України.
Про це він заявив CNN, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами глави держави, поки технічні переговори зі Сполученими Штатами все ще тривають, але він "не бачить можливості зустрітися, поки питання, справу Ірану, не буде закрито".
Зеленський назвав викликом те, що одна й та сама команда американських переговірників – на чолі з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – вела як переговори щодо війни в Ірані, так і в Україні.
Президент розуміє, що США наразі зосереджені на війні проти Ірану, але важливо не забувати про Україну, де тривають бойові дії.
Він зазначив, що не можна казати "ми поговоримо (про Україну) трохи пізніше". Україна вже перебуває в умовах активної війни, тому не може бути відкладена "на пізніше", а питання врегулювання війни має розглядатися паралельно з іншими міжнародними кризами.
Зеленський також розповів, що війна призвела до припинення поставок деяких ключових видів зброї для України, зокрема ПРО, яких, за його словами, Україна не отримує достатньо через обмежені виробничі потужності в США.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
