УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13799 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Операція США проти Ірану
862 25

Війну в Україні не можна відкладати "на пізніше", врегулювання має йти паралельно з іншими кризами, - Зеленський

Як війна в Ірані вплинула на Україну: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначив, що операція США в Ірані відволікла увагу від агресії Росії проти України.

Про це він заявив CNN, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами глави держави, поки технічні переговори зі Сполученими Штатами все ще тривають, але він "не бачить можливості зустрітися, поки питання, справу Ірану, не буде закрито".

Зеленський назвав викликом те, що одна й та сама команда американських переговірників – на чолі з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – вела як переговори щодо війни в Ірані, так і в Україні.

Президент розуміє, що США наразі зосереджені на війні проти Ірану, але важливо не забувати про Україну, де тривають бойові дії.

Він зазначив, що не можна казати "ми поговоримо (про Україну) трохи пізніше". Україна вже перебуває в умовах активної війни, тому не може бути відкладена "на пізніше", а питання врегулювання війни має розглядатися паралельно з іншими міжнародними кризами.

Зеленський також розповів, що війна призвела до припинення поставок деяких ключових видів зброї для України, зокрема ПРО, яких, за його словами, Україна не отримує достатньо через обмежені виробничі потужності в США.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) Іран (3276) США (26339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вже немає сил все це слухати.
показати весь коментар
23.04.2026 08:41 Відповісти
+10
ЗАТКНИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ти в 2019 багато чого молов а тепер нема етносу і уже не буде і ми як цигани розкидані по світу ніхто і ніщо - матеріал для асиміляції
показати весь коментар
23.04.2026 08:36 Відповісти
+7
Воно актор, Воно не має досвіду в економіці, дипломатії, в бакнківській сфері,

Але воно вміє ....тільки балакати та записувати свої відосики щоб про нього не забували.
показати весь коментар
23.04.2026 08:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗАТКНИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ти в 2019 багато чого молов а тепер нема етносу і уже не буде і ми як цигани розкидані по світу ніхто і ніщо - матеріал для асиміляції
показати весь коментар
23.04.2026 08:36 Відповісти
Прийшов, побачив, напі#дів. Ось і вся робота.
показати весь коментар
23.04.2026 08:48 Відповісти
Трампу ти і на *** не всрався. Він зараз витягує з кризи економіку росії, і тиснути на росіян не буде, просто озвучуватиме їхні вимоги. Європі впору самій готуватись до вторгнення - тож це тільки наша проблема.
показати весь коментар
23.04.2026 08:40 Відповісти
Вже немає сил все це слухати.
показати весь коментар
23.04.2026 08:41 Відповісти
Ну так врегулюй. Це вже по суті залежить тільки від тебе. Не треба перекладати свої зобовязання на інші країни.
показати весь коментар
23.04.2026 08:45 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 08:46 Відповісти
Воно актор, Воно не має досвіду в економіці, дипломатії, в бакнківській сфері,

Але воно вміє ....тільки балакати та записувати свої відосики щоб про нього не забували.
показати весь коментар
23.04.2026 08:51 Відповісти
а ще воно має властивість притягувати біди і катастрофи.
показати весь коментар
23.04.2026 09:10 Відповісти
у богоизбранного народа с рождения склонности к экономике, дипломатии и тем более к банковской сфере. а кому это не нравится - того в тюрьму
показати весь коментар
23.04.2026 10:11 Відповісти
Всепогодні Віткофф і зять нічого не рішають ні в Ірані ні в нас - це окозамилювання
показати весь коментар
23.04.2026 08:58 Відповісти
Ти диви, який вумний президент, точно як його виборці 73%. Тільки чомусь у 2019 році вів нас до кцапів, розміновував їх прохід на південь, скорочував війська та знищував ракетні програми. Вдкрив двері і запустив ворога під Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми, Дніпро та інші міста.
показати весь коментар
23.04.2026 09:00 Відповісти
Західні ЗМІ масово обговорюють корупцію зебіла. Особливо їм сподобався золотий унітаз.
Як то кажуть, при Порошенку Чонгар захищали 21 тисяча, а при Зелі 300 чоловік.
показати весь коментар
23.04.2026 09:01 Відповісти
Так, і при Порошенку тільки псевдожурналісти заговорили про "свинарчуків" - Порошенко відсторонив Гладковськго від посади і розпочали розслідування. На виході нуль. А коли "свинарчук" Зеленського - Міндіч, вкрав мільярди з Енергоатома, то Зеленський не арештував його, а дав можливість втекти, а той орган, який виявив злочин - НАБУ, через Верховну Раду хотів знищити. Не дали студенти і західні партнери. Ось і вся різниця мід політиком Порошенко і мародером та брехуном Зе.
показати весь коментар
23.04.2026 09:06 Відповісти
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
14 год
Якщо підприємство хоче забронювати свого працівника, воно має привезти рекрутингом 3-10 чоловіків - українців або іноземців. Так воно покаже, що зацікавлене в своїх працівниках, - нардеп Веніславський.
Геніально! А заброньований депутат має привезти 3-4 не заброньованих. Підкажу, у вас, Вениславський, двоє синів: один у МЗС працює, інший нібито живе в Дубаї.
А підприємства мають створити свої ТЦК, щоб потім відвести в ТЦК тих, кого вони спіймають?
Вениславський, я в захваті від вас! Продовжуйте й надалі вбивати Слуг народу!
показати весь коментар
23.04.2026 09:06 Відповісти
Цікаво, а скільки Зеленський привів рекрутингом чоловік замість заброньованого "95 кварталу"? Де бійці замість петрова, іванова, наумова, баканова, єрмака, арестовича, шурмів, синів коломойського, мосєйчук та інших "героїв"?
показати весь коментар
23.04.2026 09:11 Відповісти
а пасматрєтьвглаза і сайтісьпасрєдінє яжнєлох вже забув?
показати весь коментар
23.04.2026 09:07 Відповісти
Як сказав один найвеличніший лідер **********: "Неначасі"
показати весь коментар
23.04.2026 09:14 Відповісти
Хто ж тебе обрав у 2019?де вони ,ті зебіли?
показати весь коментар
23.04.2026 09:15 Відповісти
білібірда якась , знов обнюхався якоїсь гидоти .
показати весь коментар
23.04.2026 09:23 Відповісти
Шо, бл@ть?
показати весь коментар
23.04.2026 09:23 Відповісти
Україна для Європи це росхідний матеріал!
показати весь коментар
23.04.2026 09:40 Відповісти
На Європу ніхто не нападав, вони нам допомогають, що ти пропонуєш, почати їх на... І битися тім що дасть потужний
показати весь коментар
23.04.2026 09:49 Відповісти
Звичайно не нападав,бо є щит Європи і Європі вигідно,щоб Україна воювала якомога довше!
показати весь коментар
23.04.2026 09:51 Відповісти
Який розумний вислів, як у ху ....ла, поки є війна є і потужний, немає потужного немає і війни
показати весь коментар
23.04.2026 09:46 Відповісти
 
 