Зеленський: ЄС ще не ухвалив рішення про 90 млрд євро

Зеленський: Рішення щодо 90 млрд євро для України очікують 23 квітня

Європейський Союз наразі не завершив процедуру погодження кредитної підтримки для України обсягом 90 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що низка ЗМІ передчасно повідомила про нібито остаточне затвердження рішення, однак процедура ще триває і фінальні результати очікуються найближчим часом.

Процедура ухвалення рішення в ЄС

Зеленський пояснив, що розгляд питання про фінансування України перебуває на завершальному етапі. Остаточне голосування та підбиття підсумків очікуються 23 квітня.

"Сьогодні почалася відповідна процедура. Результати можна чекати тільки завтра",- додав президент.

За його словами, нині між сторонами тривають робочі консультації, які мають конструктивний характер. Рішення ще не є остаточно погодженим і потребує формального затвердження.

Українська сторона підкреслює важливість фінансової підтримки з боку Європейського Союзу у контексті стабільності державного бюджету та відновлення економіки.

Перед цим у низці європейських і українських медіа з’явилися повідомлення про нібито вже ухвалене рішення щодо кредиту. 

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

