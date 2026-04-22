Зеленский: ЕС еще не принял решение относительно 90 млрд евро
Европейский Союз пока не завершил процедуру согласования кредитной поддержки для Украины в размере 90 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.
Глава государства отметил, что ряд СМИ преждевременно сообщил о якобы окончательном утверждении решения, однако процедура еще продолжается и окончательные результаты ожидаются в ближайшее время.
Процедура принятия решения в ЕС
Зеленский пояснил, что рассмотрение вопроса о финансировании Украины находится на завершающем этапе. Окончательное голосование и подведение итогов ожидаются 23 апреля.
"Сегодня началась соответствующая процедура. Результатов можно ждать только завтра", — добавил президент.
По его словам, в настоящее время между сторонами продолжаются рабочие консультации, которые носят конструктивный характер. Решение еще не окончательно согласовано и требует формального утверждения.
Украинская сторона подчеркивает важность финансовой поддержки со стороны Европейского Союза в контексте стабильности государственного бюджета и восстановления экономики.
Перед этим в ряде европейских и украинских СМИ появились сообщения о якобы уже принятом решении относительно кредита.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
- Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.
-
Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.
- Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что после падения правительства Орбана у Евросоюза есть шанс принять решения, которые ранее блокировала Венгрия.
А взагалі цікаво як етнічна група яка займає 0.3% населення має 55% депутатів і більше 70% національних багатств.
ПРОМОВЧУ бо почну цитуавати про "інтернаціональну кліку"