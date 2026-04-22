РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14847 посетителей онлайн
Новости
876 17

Зеленский: ЕС еще не принял решение относительно 90 млрд евро

Зеленский: Решение о 90 млрд евро для Украины ожидается 23 апреля

Европейский Союз пока не завершил процедуру согласования кредитной поддержки для Украины в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.

Глава государства отметил, что ряд СМИ преждевременно сообщил о якобы окончательном утверждении решения, однако процедура еще продолжается и окончательные результаты ожидаются в ближайшее время.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Процедура принятия решения в ЕС

Зеленский пояснил, что рассмотрение вопроса о финансировании Украины находится на завершающем этапе. Окончательное голосование и подведение итогов ожидаются 23 апреля.

"Сегодня началась соответствующая процедура. Результатов можно ждать только завтра", — добавил президент.

По его словам, в настоящее время между сторонами продолжаются рабочие консультации, которые носят конструктивный характер. Решение еще не окончательно согласовано и требует формального утверждения.

Украинская сторона подчеркивает важность финансовой поддержки со стороны Европейского Союза в контексте стабильности государственного бюджета и восстановления экономики.

Перед этим в ряде европейских и украинских СМИ появились сообщения о якобы уже принятом решении относительно кредита. 

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
  • Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

  • Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

  • Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что после падения правительства Орбана у Евросоюза есть шанс принять решения, которые ранее блокировала Венгрия.

Автор: 

Зеленский Владимир (24007) кредит (2386) финансирование (1825)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Що Вован ручки чешуться? Скільки хочеш розділити між бандою еврейчиків? - Ярдів так 50-70?

А взагалі цікаво як етнічна група яка займає 0.3% населення має 55% депутатів і більше 70% національних багатств.

ПРОМОВЧУ бо почну цитуавати про "інтернаціональну кліку"
показать весь комментарий
22.04.2026 20:54 Ответить
+4
ЧМОня, а якщо припустити, що ЄС не ухвалить рішення про ті 90 мільярдів, тоді що робити? Може своїх ізраїльських друзів міндічів-цукерманів попросиш бабла вкраденого у українців відсипати? Чи може брати Щефіри твою недвігу в Лондоні продадуть та баблішка підкинуть? Ні? Чи тобі какаяразніца і ти нікаму нічєво нє должен??? Хай думає той в кого голова велика, а ти лише хєром на пванінє вмієш лабати та Україну порноактрисою називати, грьобаний ти нікчемний покидьок...
показать весь комментарий
22.04.2026 21:02 Ответить
+3
"Европа давала мало денег и оружия. Трамп забил на меня х. Ференги ничего не давали , но они как родные"(В. Зеленский "Как я пр@ал все, шо мог").
показать весь комментарий
22.04.2026 21:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що Вован ручки чешуться? Скільки хочеш розділити між бандою еврейчиків? - Ярдів так 50-70?

А взагалі цікаво як етнічна група яка займає 0.3% населення має 55% депутатів і більше 70% національних багатств.

ПРОМОВЧУ бо почну цитуавати про "інтернаціональну кліку"
показать весь комментарий
22.04.2026 20:54 Ответить
Вован до єврейчиків немає ніякого відношення.Що "трампло".що Нтаньяху не є друзями "зепоцріота" не є співучасниками допомоги Україні і її народу.
показать весь комментарий
22.04.2026 21:10 Ответить
Процедура запуску нафтопроводу "Дружба" теж не завершена. Там десь шов на трубі розійшовся
показать весь комментарий
22.04.2026 20:57 Ответить
ЧМОня, а якщо припустити, що ЄС не ухвалить рішення про ті 90 мільярдів, тоді що робити? Може своїх ізраїльських друзів міндічів-цукерманів попросиш бабла вкраденого у українців відсипати? Чи може брати Щефіри твою недвігу в Лондоні продадуть та баблішка підкинуть? Ні? Чи тобі какаяразніца і ти нікаму нічєво нє должен??? Хай думає той в кого голова велика, а ти лише хєром на пванінє вмієш лабати та Україну порноактрисою називати, грьобаний ти нікчемний покидьок...
показать весь комментарий
22.04.2026 21:02 Ответить
"Европа давала мало денег и оружия. Трамп забил на меня х. Ференги ничего не давали , но они как родные"(В. Зеленский "Как я пр@ал все, шо мог").
показать весь комментарий
22.04.2026 21:03 Ответить
А так хотілось вже сьогодні почати розпил, да?
показать весь комментарий
22.04.2026 21:05 Ответить
От блін! Чиновникам,можновладцям та держимордам їсти нічого,а вони з баблом затягують!
показать весь комментарий
22.04.2026 21:07 Ответить
Так у зєлі реально при слові "бабло " дах рве.
показать весь комментарий
22.04.2026 21:13 Ответить
Мабуть, і спати не буде, чекаючи завтра.)
показать весь комментарий
22.04.2026 21:18 Ответить
Спочатку реформи - потім гроші.
показать весь комментарий
22.04.2026 21:19 Ответить
но 90 млрд - вперьйод!
показать весь комментарий
22.04.2026 21:26 Ответить
Зелений жид чекає не дочекається скільки ще двушок може понавідправляти.
показать весь комментарий
22.04.2026 21:22 Ответить
а зеля на завтрашній ранок вже на двушечку, два вагони сухого вина в таблєтках на всю свою оп-у замовив, з очікуваних надходжень!
показать весь комментарий
22.04.2026 21:24 Ответить
Зате кацапську нафту ти вже почав качати і кацапам військовий бюджет поповнювати
показать весь комментарий
22.04.2026 21:38 Ответить
Чучело зельоне ,злась з крісла 🤡...гроші дадуть ,але не тобі ...
показать весь комментарий
22.04.2026 21:39 Ответить
чешуться кацорки у Оманської ZеГниди
показать весь комментарий
22.04.2026 21:44 Ответить
 
 