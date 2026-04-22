Зеленский о встрече с Мадяром: Готов в любой момент

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в любой момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в ответ на вопрос, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии.

Соседи должны жить в мире

Я уже надеюсь, что венгерская позиция будет конструктивной по отношению к нам, мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы соседи, должны жить точно в мире", - отметил президент.

Что касается встречи, Зеленский подчеркнул, что "готов в любой момент".

Однако Зеленский заметил, что сейчас венгерский премьер сосредоточен на внутренних вопросах и формировании правительства, однако Украина открыта для диалога в любое время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр призвал Зеленского открыть нефтепровод "Дружба": Не советовал бы шантажировать Венгрию

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Читайте также: Будем говорить с Мадяром о возвращении средств "Ощадбанка", которые похитил Орбан, - Зеленский

Автор: 

Венгрия (2545) Зеленский Владимир (24007) Мадяр Петер (51)
У нас свій Мадяр є. З ним?
22.04.2026 20:04 Ответить
"Это не тот Мадяр, которого вы ищете"(с). Перефраз вполне подходит).
22.04.2026 20:11 Ответить
Ну еще бы. Бусик золота уважаемых людей сам себя не вернет.
22.04.2026 20:28 Ответить
Для Угорщини зараз важливо забезпечити доступ до 18 мільярдів євро заморожених фондів ЄС.
Мадяр також домагається доступу до 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів та припинення штрафу в мільйон євро на день, накладеного на Угорщину за відмову виконувати міграційне законодавство ЄС.
22.04.2026 20:38 Ответить
Спитайте цього безтолкового мудака коли і з ким це чмо не готово! Дибіляка є дибіляка. І на то немає ради. Геть ішака обкуреного!
22.04.2026 20:52 Ответить
Як піонер всегда готов, тільки ніхто не поспішає з тобою зустрічатись....
22.04.2026 21:18 Ответить
 
 