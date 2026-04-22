Зеленский о встрече с Мадяром: Готов в любой момент

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в любой момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в ответ на вопрос, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии.

Соседи должны жить в мире

Я уже надеюсь, что венгерская позиция будет конструктивной по отношению к нам, мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы соседи, должны жить точно в мире", - отметил президент.

Что касается встречи, Зеленский подчеркнул, что "готов в любой момент".

Однако Зеленский заметил, что сейчас венгерский премьер сосредоточен на внутренних вопросах и формировании правительства, однако Украина открыта для диалога в любое время.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

