Зеленский о встрече с Мадяром: Готов в любой момент
Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в любой момент.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в ответ на вопрос, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии.
Соседи должны жить в мире
Я уже надеюсь, что венгерская позиция будет конструктивной по отношению к нам, мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы соседи, должны жить точно в мире", - отметил президент.
Что касается встречи, Зеленский подчеркнул, что "готов в любой момент".
Однако Зеленский заметил, что сейчас венгерский премьер сосредоточен на внутренних вопросах и формировании правительства, однако Украина открыта для диалога в любое время.
Что предшествовало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мадяр також домагається доступу до 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів та припинення штрафу в мільйон євро на день, накладеного на Угорщину за відмову виконувати міграційне законодавство ЄС.