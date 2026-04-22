Зеленський щодо зустрічі з Мадяром: Готовий у будь-який момент

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у будь-який момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у відповідь на запитання, чи планується зустріч із новим керівництвом Угорщини.

Я уже надіюсь, що угорська позиція буде конструктивною щодо нас, ми також будемо демонструвати кроки назустріч. Ми сусіди, повинні жити точно в мирі", - зазначив президент.

Що стосується зустрічі Зеленський наголосив, що "готовий у будь-який момент".

Однак Зеленський зауважив, що наразі угорський прем’єр зосереджений на внутрішніх питаннях і формуванні уряду, однак Україна відкрита до діалогу в будь-який час.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

