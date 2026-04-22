Зеленський щодо зустрічі з Мадяром: Готовий у будь-який момент

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у будь-який момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у відповідь на запитання, чи планується зустріч із новим керівництвом Угорщини.

Сусіди повинні жити в мирі

Я уже надіюсь, що угорська позиція буде конструктивною щодо нас, ми також будемо демонструвати кроки назустріч. Ми сусіди, повинні жити точно в мирі", - зазначив президент.

Що стосується зустрічі Зеленський наголосив, що "готовий у будь-який момент".

Однак Зеленський зауважив, що наразі угорський прем’єр зосереджений на внутрішніх питаннях і формуванні уряду, однак Україна відкрита до діалогу в будь-який час.

Що передувало?

У нас свій Мадяр є. З ним?
22.04.2026 20:04 Відповісти
"Это не тот Мадяр, которого вы ищете"(с). Перефраз вполне подходит).
22.04.2026 20:11 Відповісти
Ну еще бы. Бусик золота уважаемых людей сам себя не вернет.
22.04.2026 20:28 Відповісти
Для Угорщини зараз важливо забезпечити доступ до 18 мільярдів євро заморожених фондів ЄС.
Мадяр також домагається доступу до 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів та припинення штрафу в мільйон євро на день, накладеного на Угорщину за відмову виконувати міграційне законодавство ЄС.
22.04.2026 20:38 Відповісти
Спитайте цього безтолкового мудака коли і з ким це чмо не готово! Дибіляка є дибіляка. І на то немає ради. Геть ішака обкуреного!
22.04.2026 20:52 Відповісти
Як піонер всегда готов, тільки ніхто не поспішає з тобою зустрічатись....
22.04.2026 21:18 Відповісти
23.04.2026 08:21 Відповісти
 
 