Зеленський щодо зустрічі з Мадяром: Готовий у будь-який момент
Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у будь-який момент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у відповідь на запитання, чи планується зустріч із новим керівництвом Угорщини.
Сусіди повинні жити в мирі
Я уже надіюсь, що угорська позиція буде конструктивною щодо нас, ми також будемо демонструвати кроки назустріч. Ми сусіди, повинні жити точно в мирі", - зазначив президент.
Що стосується зустрічі Зеленський наголосив, що "готовий у будь-який момент".
Однак Зеленський зауважив, що наразі угорський прем’єр зосереджений на внутрішніх питаннях і формуванні уряду, однак Україна відкрита до діалогу в будь-який час.
Що передувало?
- Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
Мадяр також домагається доступу до 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів та припинення штрафу в мільйон євро на день, накладеного на Угорщину за відмову виконувати міграційне законодавство ЄС.