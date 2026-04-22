Главное, чтобы Донбасс не превратился в "Путинленд", — Зеленский о слухах о переименовании региона

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский ответил на слухи о том, что во время мирных переговоров с США Украина якобы предлагала назвать часть подконтрольной Донецкой области "Донниленд". Это название одновременно отсылало бы к слову "Донбасс" и имени президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Что он сказал?

Президент отказался комментировать детали украинско-американских переговоров о прекращении российско-украинской войны, в ходе которых якобы высказывались предложения о переименовании части Донецкой области.

"Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкой области, Луганской области, нашего Донбасса, территории Украины, других терминов нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что главное – сохранение украинского статуса этих территорий. В то же время он отметил, что не может комментировать другие неофициальные диалоги между сторонами.

"Главное, чтобы Донецкая и Луганская области оставались украинской землей. Так оно и есть. Чтобы не было Путинленда – это самое главное", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

  • Накануне The New York Times написала, что во время переговоров с участием американских представителей Украина предлагала называть ту часть Донецкой области, которая находится под ее контролем, "Доннилендом" — в честь президента США Дональда Трампа.

Зеленский Владимир (24007) переговоры (5728) Донбасс (26313)
Топ комментарии
+5
Україна вже перетворилася на ЗеЛенд.
22.04.2026 19:42 Ответить
+4
Гнида!
22.04.2026 19:41 Ответить
+3
Значить правда! Була розмова про перейменування регіону? Підлизав трампуші! 🤬
22.04.2026 19:42 Ответить
22.04.2026 19:41 Ответить
22.04.2026 19:42 Ответить
Як пишеться Латинкою? The land?
22.04.2026 19:46 Ответить
22.04.2026 19:42 Ответить
Конечно главное! Луганская область вся в оккупации, Донецкая на 80+%. Заявим врагу по полной, емае.
22.04.2026 19:44 Ответить
"- додав -_г_л_а_в _а держави."
22.04.2026 19:45 Ответить
Я думаю і в омані щось обговорювали, а що саме я думаю скоро дізнаємося.
22.04.2026 19:45 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?….
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
22.04.2026 19:45 Ответить
Він все ще думає що він капітан команди КВН
22.04.2026 19:47 Ответить
Залишилось ще ...скільки там відсотків,а все решту вже путінленд(((
22.04.2026 19:48 Ответить
Через одного у слуги наріду рашистський паспорт, це вже путінленд чи ні?
22.04.2026 19:53 Ответить
Значит правда.
22.04.2026 19:56 Ответить
 
 