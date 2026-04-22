Главное, чтобы Донбасс не превратился в "Путинленд", — Зеленский о слухах о переименовании региона
Президент Владимир Зеленский ответил на слухи о том, что во время мирных переговоров с США Украина якобы предлагала назвать часть подконтрольной Донецкой области "Донниленд". Это название одновременно отсылало бы к слову "Донбасс" и имени президента США Дональда Трампа.
Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что он сказал?
Президент отказался комментировать детали украинско-американских переговоров о прекращении российско-украинской войны, в ходе которых якобы высказывались предложения о переименовании части Донецкой области.
"Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкой области, Луганской области, нашего Донбасса, территории Украины, других терминов нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано", — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что главное – сохранение украинского статуса этих территорий. В то же время он отметил, что не может комментировать другие неофициальные диалоги между сторонами.
"Главное, чтобы Донецкая и Луганская области оставались украинской землей. Так оно и есть. Чтобы не было Путинленда – это самое главное", – добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Накануне The New York Times написала, что во время переговоров с участием американских представителей Украина предлагала называть ту часть Донецкой области, которая находится под ее контролем, "Доннилендом" — в честь президента США Дональда Трампа.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?….
