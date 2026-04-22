Главное, чтобы Донбасс не превратился в "Путинленд", — Зеленский о слухах о переименовании региона

Президент Владимир Зеленский ответил на слухи о том, что во время мирных переговоров с США Украина якобы предлагала назвать часть подконтрольной Донецкой области "Донниленд". Это название одновременно отсылало бы к слову "Донбасс" и имени президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Что он сказал?

Президент отказался комментировать детали украинско-американских переговоров о прекращении российско-украинской войны, в ходе которых якобы высказывались предложения о переименовании части Донецкой области.

"Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкой области, Луганской области, нашего Донбасса, территории Украины, других терминов нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что главное – сохранение украинского статуса этих территорий. В то же время он отметил, что не может комментировать другие неофициальные диалоги между сторонами.

"Главное, чтобы Донецкая и Луганская области оставались украинской землей. Так оно и есть. Чтобы не было Путинленда – это самое главное", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

Накануне The New York Times написала, что во время переговоров с участием американских представителей Украина предлагала называть ту часть Донецкой области, которая находится под ее контролем, "Доннилендом" — в честь президента США Дональда Трампа.

