Зеленский о территориальных требованиях РФ: Россияне любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут

Зеленський о территориальных требованиях РФ

Проблема с россиянами заключается в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для AP.

Язык ультиматумов

Так, Зеленский подчеркнул, что россияне говорят только на языке ультиматумов.

"Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. Но это требование объясняется их огромными потерями. Они считают, что если мы отступим, то они не будут терять сотни тысяч людей. Это правда, но мы не можем отступить", - отметил президент.

Игры с Трампом

По его словам, отступление Украины со своих территорий, как того требует РФ, создаст для нас огромные риски. Это даст России возможность укрепить свои позиции в Украине и начать готовиться к дальнейшей оккупации.

"Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию", - подчеркнул президент.

Зеленский Владимир россия территориальные претензии
Топ комментарии
+17
Зеленський любить розповідати про необхідність проведення реформ в Україні та боротьбу з корупцією, але при цьому нічого не робити.
05.04.2026 12:53 Ответить
+13
А "сайтісь пасєрєдінє" - то теж "росіяни" говорили? Тобі, дегенерату, дорослі люди казали, що московія - не "практічєскі адін народ", а ворог України, завжди був і є. І буде. Так вирішило прибацане обдовбане чмо, що воно такий нев'******* преговорник, що путін одразу погодиться і тупий блазень доб'ється того, чого не змогли зробити політики і дипломати, люди з розумом, освітою і досвідом. Мерзотник. Вова - цвинтар.
05.04.2026 12:54 Ответить
+8
Компроміси щодо територій? Він у курсі, що уе - держпвна зоада! Компроміси можуть бути щодо припинення вогню, а не територій.
05.04.2026 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Зато зеля ******** компромиси з ******. Як минулого 9 травня коли замість того щоб вдарити по москві з радістю прийняв так зване перемир'я запропоноване ******. Скоріш за все якщо ***** виришить провести свій сатанинський парад і захоче залізти на мавзолей і цього року теж так буде .
05.04.2026 12:52 Ответить
Вова запропонував пасередіне - вумний нарід вирішив та проголосував.
Якби не дібіли - Вова б і зараз грав на піаніно фуєм та перекривляв би Порошенка. І всі би ржали по приколу, після відпочинку в Турції чи Єгипті.
05.04.2026 13:40 Ответить
Так - потрібно їх зупинити а потім про шось балакати
05.04.2026 12:56 Ответить
А як же--в моїй голові війна вже давно закінчилась, перестать стрілять, зійдемось на середині,росіяни це те ж люди і ще з десяток подібних висловів ??
05.04.2026 12:57 Ответить
Яке глибоке аналітичне мислення !.)
05.04.2026 13:09 Ответить
"Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей. Це правда, але ми не можемо відступити".

Тобто Зєльонкін і хотів би, та кляті українці заважають…
05.04.2026 13:12 Ответить
Это тебе Патрушев в Омане сказал, или сам додумался?
05.04.2026 13:16 Ответить
Компроміси взагалі ніякі неприйнятні в цьому протистоянні!
Геть московитів з нашої землі без усіляких компромісів!!!
05.04.2026 13:34 Ответить
Це той клоун, який в 2019 році казав що нужна проста пагаваріть і пєрєстать стрєлять.
Кацапи знають що Янєлох готовий на ґдє-та пасрєдінє, тому й не йдуть на компроміси.
05.04.2026 13:53 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/63997 Борислав Береза:

"Я на 100% переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати", - https://t.me/V_Zelenskiy_official/18543 заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AP 05.04.2026.
Переконаний? Точно? А що ж було раніше? Бо тоді Зеленський був впевнений. Забули? Нагадаю вам:
"Я впевнений, що він () мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський ще 11.02.2020.

А ще він дещо вважає. Забули? Теж, нагадаю:
"Коли ми говоримо про Російську Федерацію - це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу" - це було 19.02.2022.
Взагалі, заяви Зеленського - це окремий вид мистецтва. Він реальний генератор випадкових заяв. А генерує він їх на рівні своєї компентності і підготовки. На жаль, рівень компетентності Зеленського, попри 7-мий рік у владі, залишається на рівні його підготовки на 1+1 у Коломойського та у КВК в Москві у Маслякова.
До речі, що там Верховний Головнокомандувач Зеленський сказав з приводу вбивства військовослужбовця ТЦК у Львові та ще двох наступних нападів з використанням ножа? Нічого?!! Все так само сциться щось сказати? Не здивований. А про все інше, йому варто мовчати і тримати язика за зубами. Бо інакше буде, як з обіцяними ним блекаутом у Москві і з 3000 ракет до кінця 2025 року. Тож, нічого не буде. Шоумен, залишився шоуменом.
05.04.2026 14:30 Ответить
А що зеля сказав що до вбивства , побиття і катувань тцкашниками бусифікованих громадян?
05.04.2026 14:57 Ответить
Для вас ТЦК,як червона ганчірка для бика Зараз інша тема . Ви що кацап,чи "українсьа гнида"
05.04.2026 15:37 Ответить
Може це ви українська гнида чи московська воша якщо вам правда очі коле, а тотальний беспредел і корупція в тцк подобаються?
05.04.2026 15:58 Ответить
"беспредел (але не тотальний) і корупція в тцк" - має місце бути (як і скрізь в українській владі). І про це Зеленський повинен говорити. Але не буде.

Але тут тема про те, чому Україна вимущена вислуховувати ультиматуми *****. Береза каже, що в т.ч. через відсторонення Зеленського від проблем мобілізації. Чи не згоднв з ним?
05.04.2026 19:38 Ответить
Береза)) це те падло, що працювало проти Порошенка. Та і зараз то саме)))
Тепер прикидається, що проти херпідуна)))
05.04.2026 19:13 Ответить
І не тільки Береза гнав на Порошенка
Ще один, не якого тут на сайті цензора собі дорожче вказувати пальцем - так само гнав
Але нині - все інакше.
І не вони одні такі в українському політикумі.
05.04.2026 19:31 Ответить
росіянці ******* тільки компроміси ті що на їхню користь. А в перемовинах був результат тільки по обміну полоненими і то з шахрайством москалів.
05.04.2026 14:35 Ответить
Який понос інтелекту .
05.04.2026 15:00 Ответить
Чем ты думал когда юг сдавал и Херсон с Мариуполем. Был бы перерезан сухопутный коридор с Крымом, это была бы совсем другая война и совсем другой фронт.
05.04.2026 15:41 Ответить
ЗЛЙ ПНХ
05.04.2026 19:10 Ответить
Після того, як Джонсон привіз впертому Зелі документи, і показав, що після окупації Пуйло ставить главою України Медведчука, а не як обіцяв залишити Янелоха, Зеленскій втратив довіру в обіцянки кацапів.
05.04.2026 21:05 Ответить
 
 