Зеленский о территориальных требованиях РФ: Россияне любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут
Проблема с россиянами заключается в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для AP.
Язык ультиматумов
Так, Зеленский подчеркнул, что россияне говорят только на языке ультиматумов.
"Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. Но это требование объясняется их огромными потерями. Они считают, что если мы отступим, то они не будут терять сотни тысяч людей. Это правда, но мы не можем отступить", - отметил президент.
Игры с Трампом
По его словам, отступление Украины со своих территорий, как того требует РФ, создаст для нас огромные риски. Это даст России возможность укрепить свои позиции в Украине и начать готовиться к дальнейшей оккупации.
"Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию", - подчеркнул президент.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
- Также президент Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
-
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби не дібіли - Вова б і зараз грав на піаніно фуєм та перекривляв би Порошенка. І всі би ржали по приколу, після відпочинку в Турції чи Єгипті.
Тобто Зєльонкін і хотів би, та кляті українці заважають…
Геть московитів з нашої землі без усіляких компромісів!!!
Кацапи знають що Янєлох готовий на ґдє-та пасрєдінє, тому й не йдуть на компроміси.
"Я на 100% переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати", - https://t.me/V_Zelenskiy_official/18543 заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AP 05.04.2026.
Переконаний? Точно? А що ж було раніше? Бо тоді Зеленський був впевнений. Забули? Нагадаю вам:
"Я впевнений, що він (
А ще він дещо вважає. Забули? Теж, нагадаю:
"Коли ми говоримо про Російську Федерацію - це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу" - це було 19.02.2022.
Взагалі, заяви Зеленського - це окремий вид мистецтва. Він реальний генератор випадкових заяв. А генерує він їх на рівні своєї компентності і підготовки. На жаль, рівень компетентності Зеленського, попри 7-мий рік у владі, залишається на рівні його підготовки на 1+1 у Коломойського та у КВК в Москві у Маслякова.
До речі, що там Верховний Головнокомандувач Зеленський сказав з приводу вбивства військовослужбовця ТЦК у Львові та ще двох наступних нападів з використанням ножа? Нічого?!! Все так само сциться щось сказати? Не здивований. А про все інше, йому варто мовчати і тримати язика за зубами. Бо інакше буде, як з обіцяними ним блекаутом у Москві і з 3000 ракет до кінця 2025 року. Тож, нічого не буде. Шоумен, залишився шоуменом.
Але тут тема про те, чому Україна вимущена вислуховувати ультиматуми *****. Береза каже, що в т.ч. через відсторонення Зеленського від проблем мобілізації. Чи не згоднв з ним?
Тепер прикидається, що проти херпідуна)))
Ще один, не якого тут на сайті цензора собі дорожче вказувати пальцем - так само гнав
Але нині - все інакше.
І не вони одні такі в українському політикумі.