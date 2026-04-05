Зеленский о территориальных требованиях РФ: Россияне любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут

Проблема с россиянами заключается в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для AP.

Язык ультиматумов

Так, Зеленский подчеркнул, что россияне говорят только на языке ультиматумов.

"Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. Но это требование объясняется их огромными потерями. Они считают, что если мы отступим, то они не будут терять сотни тысяч людей. Это правда, но мы не можем отступить", - отметил президент.

Игры с Трампом

По его словам, отступление Украины со своих территорий, как того требует РФ, создаст для нас огромные риски. Это даст России возможность укрепить свои позиции в Украине и начать готовиться к дальнейшей оккупации.

"Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию", - подчеркнул президент.

