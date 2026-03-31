РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15360 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки
453 10

Путину нужен не только Донбасс. Мир в Украине должен быть справедливым, - Каллас

Кая Каллас

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что захват Донбасса - не конечная цель России.

Об этом она сказала на открытии выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каллас подчеркнула, что Россия хочет за столом переговоров получить то, чего не может добиться военным путем.

"Мир должен быть справедливым. Мы все знаем, что Донбасс– это не конечная цель России. Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как мы видели, что происходило в Буче. Это пример того, как Россия всегда ведет войну безжалостно, незаконно и без ограничений", - заявила дипломат ЕС.

Каллас добавила, что ЕС продолжит поддержку Украины, в частности в отношении финансирования, ограничения экономического потенциала Москвы и создания спецтрибунала для РФ.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей.

Автор: 

территориальные претензии (166) территориальная целостность (372) Евросоюз (17889) Каллас Кая (393)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно, путіну потрібна перелякана і засцяна європа
показать весь комментарий
31.03.2026 19:42 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 19:47 Ответить
Рузкіе люди війни. В них не було ні 1 покоління миру - мир для них це "нас паставілі на калені"
а війна це "мінаконецто всталі с кален і показуем кузькіну мать"

і так 800 років, та й не буде інакше
показать весь комментарий
31.03.2026 19:47 Ответить
Справедливо для будь-якої великої європейської нації та американців.
показать весь комментарий
31.03.2026 19:54 Ответить
в этом мире нет справедливости. что дозволено юпитеру - не дозволено быку
показать весь комментарий
31.03.2026 20:13 Ответить
А якщо зважити на те, що майже увесь час московити були в рабстві (спочатку Орди, а потім німців на чолі їхньої Імперії), то вони просто ресурс для того, хто сидить на найвищому щаблі влади. А хто туди (у владу) вліз зараз - то вже інша історія. До того ж "немає більш безжалісного наглядача за рабами, ніж той, хто сам був рабом" (с)
показать весь комментарий
31.03.2026 19:58 Ответить
Заявила и повторила много раз озвученное. Тетка не виновата, работа у нее такая.
показать весь комментарий
31.03.2026 19:50 Ответить
Справедливий мир це ядерна зброя України.
показать весь комментарий
31.03.2026 19:52 Ответить
Путіну потрібен не тільки Донбас. Мир в Україні має бути справедливим, - Каллас Високопарні слова.які крім пустоти і звукової хвилі не несуть абсолютно ніякої позитивної допомоги України через відсутність СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЄС.НАТО І США.
показать весь комментарий
31.03.2026 20:04 Ответить
А якщо би був потрібен лише Донбас, то все добре??? Яка жалюгідна позиція ЄС.
показать весь комментарий
31.03.2026 20:10 Ответить
 
 