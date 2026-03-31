Путину нужен не только Донбасс. Мир в Украине должен быть справедливым, - Каллас

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что захват Донбасса - не конечная цель России.

Об этом она сказала на открытии выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

Каллас подчеркнула, что Россия хочет за столом переговоров получить то, чего не может добиться военным путем.

"Мир должен быть справедливым. Мы все знаем, что Донбасс– это не конечная цель России. Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как мы видели, что происходило в Буче. Это пример того, как Россия всегда ведет войну безжалостно, незаконно и без ограничений", - заявила дипломат ЕС.

Каллас добавила, что ЕС продолжит поддержку Украины, в частности в отношении финансирования, ограничения экономического потенциала Москвы и создания спецтрибунала для РФ.

