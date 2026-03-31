Путіну потрібен не тільки Донбас. Мир в Україні має бути справедливим, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що захоплення Донбасу –– це не кінцева мета Росії.

Про це вона сказала на відкритті виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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Каллас наголосила, що Росія хоче за столом переговорів отримати те, що не може отримати військовим шляхом.

"Мир повинен бути справедливим. Ми всі знаємо, що Донбас –– це не кінцева мета Росії. Коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій, це перш за все питання людей і того, що буде з цими людьми, як це ми бачили, що відбувалося в Бучі. Це приклад того, як Росія завжди веде війну безжально, незаконно і без обмежень", - заявила дипломатка ЄС.

Каллас додала, що ЄС продовжить підтримку України, зокрема щодо фінансування, обмеження економічного потенціалу Москви та створення спецтрибуналу для РФ.

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