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Новини Територіальні поступки
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Путіну потрібен не тільки Донбас. Мир в Україні має бути справедливим, - Каллас

Кая Каллас

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що захоплення Донбасу –– це не кінцева мета Росії.

Про це вона сказала на відкритті виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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Каллас наголосила, що Росія хоче за столом переговорів отримати те, що не може отримати військовим шляхом.

"Мир повинен бути справедливим. Ми всі знаємо, що Донбас –– це не кінцева мета Росії. Коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій, це перш за все питання людей і того, що буде з цими людьми, як це ми бачили, що відбувалося в Бучі. Це приклад того, як Росія завжди веде війну безжально, незаконно і без обмежень", - заявила дипломатка ЄС.

Каллас додала, що ЄС продовжить підтримку України, зокрема щодо фінансування, обмеження економічного потенціалу Москви та створення спецтрибуналу для РФ.

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  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія висуває вимоги, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донецької та Луганської областей.

Автор: 

територіальні претензії (80) територіальна цілісність (325) Євросоюз (15363) Каллас Кая (533)
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Топ коментарі
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Правильно, путіну потрібна перелякана і засцяна європа
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31.03.2026 19:42 Відповісти
+3
Заявила и повторила много раз озвученное. Тетка не виновата, работа у нее такая.
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31.03.2026 19:50 Відповісти
+3
Путіну потрібен не тільки Донбас. Мир в Україні має бути справедливим, - Каллас Високопарні слова.які крім пустоти і звукової хвилі не несуть абсолютно ніякої позитивної допомоги України через відсутність СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЄС.НАТО І США.
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31.03.2026 20:04 Відповісти

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