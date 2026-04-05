Зеленський про територіальні вимоги РФ: Росіяни люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них

Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для AP.

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Мова ультиматумів

Так, Зеленський наголосив, що росіяни говорять лише мовою ультиматумів.

"Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами. Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей. Це правда, але ми не можемо відступити", - зазначив президент.

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Ігри з Трампом

За його словами, відступ України зі свої територій, як вимагає РФ, створить для нас величезні ризики. Це дасть Росії зміцнити свої позиції в Україні й почати готуватися до подальшої окупації.

"Вони брешуть і грають у свої ігри з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це у дипломатію", - наголосив президент.

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