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Новини Передача територій Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
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Зеленський про територіальні вимоги РФ: Росіяни люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них

Зеленський про територіальні вимоги РФ

Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для AP.

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Мова ультиматумів

Так, Зеленський наголосив, що росіяни говорять лише мовою ультиматумів.

"Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами. Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей. Це правда, але ми не можемо відступити", - зазначив президент.

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Ігри з Трампом

За його словами, відступ України зі свої територій, як вимагає РФ, створить для нас величезні ризики. Це дасть Росії зміцнити свої позиції в Україні й почати готуватися до подальшої окупації.

"Вони брешуть і грають у свої ігри з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це у дипломатію", - наголосив президент.

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Що передувало

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) росія (70808) територіальні претензії (80)
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Топ коментарі
+17
Зеленський любить розповідати про необхідність проведення реформ в Україні та боротьбу з корупцією, але при цьому нічого не робити.
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05.04.2026 12:53 Відповісти
+13
А "сайтісь пасєрєдінє" - то теж "росіяни" говорили? Тобі, дегенерату, дорослі люди казали, що московія - не "практічєскі адін народ", а ворог України, завжди був і є. І буде. Так вирішило прибацане обдовбане чмо, що воно такий нев'******* преговорник, що путін одразу погодиться і тупий блазень доб'ється того, чого не змогли зробити політики і дипломати, люди з розумом, освітою і досвідом. Мерзотник. Вова - цвинтар.
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05.04.2026 12:54 Відповісти
+8
Компроміси щодо територій? Він у курсі, що уе - держпвна зоада! Компроміси можуть бути щодо припинення вогню, а не територій.
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05.04.2026 12:57 Відповісти

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