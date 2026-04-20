Выход ВСУ с Донбасса - стратегический провал Украины, - Зеленский
Выход из Луганской и Донецкой областей станет для Украины "стратегическим поражением" и "безответственным" шагом.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
О Донбассе
Представители США предлагают выйти и построить новые линии обороны, но президент не понимает, зачем это делать.
"Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас - это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил - это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", - сказал он.
- По его словам, линия обороны в урбанизированной местности - значительно сильнее. Кроме того, возникает вопрос об украинцах, которые там проживают, а любой отход с позиций станет значительным моральным ударом по украинской армии.
О Трампе
По его мнению, самый быстрый способ остановить боевые действия - зафиксировать позиции на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатии.
"Вот, например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать? Выход Украины из Донбасса - безответственный шаг. Кроме того, у нас нет гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным повторное наступление РФ", - добавил президент.
Стали руське брати їх масово вбивати - не вдалося пожерти травневих шашликів та відзначити день Перемоги.
Сум..
людей куда девать?
Черчель
отличный ***** бизнес-плн
только турки не дураки ехать в Украину - приедут бангладешцы, те вам настроют вильну та незалежну исламську республику Украйина
ЩоНачебто, питаючи риторичного дозволу у своїх слухачів: "А чи правильно я чиню, що не віддаю без бою українську землю і людей пітьмі а неволю? Що не зраджую Україну і її народ.".
Видно, прибічники капітуляції в його оточенні з однієї сторони та трампістські США з іншої, а по суті - одна команда від *****, добре напосіли на нього, що так приходиться викручуватись через ЗМІ.
ці вміють - ці у владі.
Російська армія майже окупувала Мирноград на Донеччині, розгорнувши в місті артилерію, інфраструктуру для операторів дронів, командні пункти та засоби РЕБ - і при цьому продовжує тиснути на останні українські позиції на північних околицях.
Паралельно погіршується ситуація на флангах агломерації: російські війська зайняли нові позиції в Родинському на північ від Мирнограда та просунулися у сусідньому селі Красний Лиман, повідомив 17 квітня проєкт DeepState.
Пошкоджені будівлі в Мирнограді, Донецька область