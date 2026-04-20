Выход ВСУ с Донбасса - стратегический провал Украины, - Зеленский

Выход из Луганской и Донецкой областей станет для Украины "стратегическим поражением" и "безответственным" шагом.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О Донбассе

Представители США предлагают выйти и построить новые линии обороны, но президент не понимает, зачем это делать.

"Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас - это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил - это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", - сказал он.

По его словам, линия обороны в урбанизированной местности - значительно сильнее. Кроме того, возникает вопрос об украинцах, которые там проживают, а любой отход с позиций станет значительным моральным ударом по украинской армии.

О Трампе

По его мнению, самый быстрый способ остановить боевые действия - зафиксировать позиции на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатии.

"Вот, например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать? Выход Украины из Донбасса - безответственный шаг. Кроме того, у нас нет гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным повторное наступление РФ", - добавил президент.

