1 442 38

Выход ВСУ с Донбасса - стратегический провал Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Выход из Луганской и Донецкой областей станет для Украины "стратегическим поражением" и "безответственным" шагом.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

О Донбассе

Представители США предлагают выйти и построить новые линии обороны, но президент не понимает, зачем это делать.

"Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас - это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил - это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", - сказал он. 

  • По его словам, линия обороны в урбанизированной местности - значительно сильнее. Кроме того, возникает вопрос об украинцах, которые там проживают, а любой отход с позиций станет значительным моральным ударом по украинской армии.

О Трампе

По его мнению, самый быстрый способ остановить боевые действия - зафиксировать позиции на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатии.

"Вот, например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать? Выход Украины из Донбасса - безответственный шаг. Кроме того, у нас нет гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным повторное наступление РФ", - добавил президент.

Зеленский Владимир территориальная целостность Донбасс война в Украине
Будування доріг до кордону з Московією замість їх мінування - вже був стратегічний програш.
20.04.2026 22:27 Ответить
то була зелена перемога!
20.04.2026 22:36 Ответить
73% думали що цей ватан зійдеться десь посередині з путіним, і їх діточок не торкнеться ні АТО, ні війна - а воно ось як вийшло.
Стали руське брати їх масово вбивати - не вдалося пожерти травневих шашликів та відзначити день Перемоги.
Сум..
20.04.2026 22:45 Ответить
а как ты дороги заминируешь если практически на границы есть украинские села?
людей куда девать?
20.04.2026 22:56 Ответить
Є така штука як евакуація населення, проводиться в разі стихійних лих, аварій на промислових обʼєктах та перед можливим вторгненням ворога. Військовим дозволяють розміщувати бойові позиції там де їм вигідніше і займати власність громадян та сільськогосподарські землі. Але зелене шобло і його виборці про це не знають.
20.04.2026 23:05 Ответить
То нагуя ти звиздиш на ніч вирячившись?
20.04.2026 22:28 Ответить
Він це тільки зараз зрозумів ?
20.04.2026 22:30 Ответить
Говорити можна багато чого, але це не означає, що він так думає.
20.04.2026 23:01 Ответить
Ішак "геройствує" на своєму лохомарафоні для такого ж лохобидла, як і сам.
20.04.2026 22:32 Ответить
А вихід на початку війни з окупованих територій - то не був стратегічний програш ,тоді за тиждень просрав величезну територію ,а тут раптом вчепився зубами в цей огризок від того ,що залишилось від Донбасу.
20.04.2026 22:36 Ответить
если не вцепляться, то кредит на войну ес не даст
20.04.2026 23:05 Ответить
Кожний чих Зелі в маси - журналісти шо пасуть його день і ніч?
20.04.2026 22:36 Ответить
Стратегічний програш буде в будь-якому разі, от тільки станом на зараз ми зможемо зберегти більше людей та територій, ніж при умовах війни ще рік. Американці це прекрасно розуміють, а наш чудо-президент - ні.
20.04.2026 22:37 Ответить
«Нація, яка бореться, може відновитися, але та, яка покірно здається - зникає назавжди»
Черчель
20.04.2026 22:47 Ответить
борцун , ще один рік війни і обновлятися в Україні не буде кому.
20.04.2026 22:49 Ответить
За Зе?
20.04.2026 22:53 Ответить
меньш за все цікавить думка проросійських шавок
20.04.2026 22:53 Ответить
мабудь ти у лавах ЗСУ та на передку нездаєшся?
20.04.2026 22:55 Ответить
так, звісно, з 22 року в ЗСУ, а ти де?
20.04.2026 23:07 Ответить
Це так зручно, коли немає чим заперечити - назви опонента проросійським.
20.04.2026 22:59 Ответить
завжди зручно називати речі своїми іменами
20.04.2026 23:09 Ответить
Твої пропозиції?
20.04.2026 23:23 Ответить
немцы уже видновылысь с помощью турков
отличный ***** бизнес-плн
только турки не дураки ехать в Украину - приедут бангладешцы, те вам настроют вильну та незалежну исламську республику Украйина
20.04.2026 23:07 Ответить
"віримо в перемогу", це в чию перемогу ти віришь?
20.04.2026 23:10 Ответить
Складається враження, що Зеленський щось не договорює. Важливе.
ЩоНачебто, питаючи риторичного дозволу у своїх слухачів: "А чи правильно я чиню, що не віддаю без бою українську землю і людей пітьмі а неволю? Що не зраджую Україну і її народ.".
Видно, прибічники капітуляції в його оточенні з однієї сторони та трампістські США з іншої, а по суті - одна команда від *****, добре напосіли на нього, що так приходиться викручуватись через ЗМІ.
20.04.2026 22:39 Ответить
А коли незламний лідор за тиждень просрав 28% території в 2022 році хто на нього напосів? З якими прибічниками капітуляції він мужньо боровся? Та амерам похєр. Хочете воювати за гроші ЄС? Воюйте. Такі всі потужно-незламні, але щоб частково компенсувати нестачу людей на фронті ТЦК влаштовує сафарі на людей. Байдуже чи придатний, головне забусярити.
20.04.2026 23:04 Ответить
"Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської й Донецької областей. вони США .хочуть .щоб "зезрадник" виконав "оманську зраду" , яку їм надав куйло, і в якій мабуть в тому числі , "зепоцріот" погодився на відведення українських війск з Луганської і Донецької областей(не виключено.що "трамбон" знає цифіру "суму "юдиних срібняків" за зраду...??/
20.04.2026 22:43 Ответить
По великому рахунку США нічого не хочуть,бо це не їх війна.Вони лише викладають свою точку зору на ситуацію.Але Зе ніколи не бере на себе відповідальність за тяжкі рішення і завжди є крайні і винуваті на стороні.
20.04.2026 22:56 Ответить
По великому рахунку США нічого не хочуть--- це Ваша ілюзія .із аферистом,торгашем з роду Юди "трампом "США хочуть всього по-великому рахунку.Закінчення війни в Україні на умовах куйла -10% видобутку рашистського газу путінською "новатек" зятю Кершнеру.українські рідкоземельні копалини.без гарантій безпеки.продаж зброї Україні ,призупинення фінансової допомоги .як і війскової.Все це по великому рахунку США (ТРОМБ ПІДКУЙЛОВНИК )ХОЧЕ ДЮЮЮЮЮЮЮЮЖЕ БАГАТО
20.04.2026 23:12 Ответить
Та ні Володька це не "стратегічний програш" чи "безвідповідальність", цей крок це державна зрада за яку буде відповідальність, і не лише твоя але і всеєї "мономолодої команди"
20.04.2026 22:44 Ответить
не вмієте красти? - не йдіть у владу.
ці вміють - ці у владі.
20.04.2026 22:45 Ответить
А в 19-20 роках, він активно виступав за "розведення військ", про вихід наших військових з підготовленний позицій...
20.04.2026 22:50 Ответить
Стратегічним програшем став вибір Зєльонкіна з кагалом "на царство".
20.04.2026 22:50 Ответить
знову веселому клоуну літвін написав текст, а ви собі думайте аналізуйте нах
20.04.2026 22:54 Ответить
він таки навчився ну напополам...
20.04.2026 22:54 Ответить
radiosvoboda.org
Російська армія майже окупувала Мирноград на Донеччині, розгорнувши в місті артилерію, інфраструктуру для операторів дронів, командні пункти та засоби РЕБ - і при цьому продовжує тиснути на останні українські позиції на північних околицях.
Паралельно погіршується ситуація на флангах агломерації: російські війська зайняли нові позиції в Родинському на північ від Мирнограда та просунулися у сусідньому селі Красний Лиман, повідомив 17 квітня проєкт DeepState.

Пошкоджені будівлі в Мирнограді, Донецька область
20.04.2026 23:00 Ответить
Мирноград на мапі DeepState станом на 20 квітня
20.04.2026 23:01 Ответить
стратег - а ну підпригни і може мені вдастся тебе ц..омкнути в лоба в польоті
20.04.2026 23:07 Ответить
 
 