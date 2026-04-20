Вихід ЗСУ з Донбасу – стратегічний програш України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Для України буде "стратегічним програшем" та "безвідповідальним" кроком вихід із Луганської та Донецької областей.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Про Донбас

Представники США пропонують вийти та побудувати нові лінії оборони, але президент не розуміє, для чого це робити.

"Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської й Донецької областей. Ну, безумовно, стратегічно для нас — це програш, стратегічно для Збройних Сил — це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія, ми точно стаємо слабкішими", - сказав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну потрібен не тільки Донбас. Мир в Україні має бути справедливим, - Каллас

  • За його словами, лінія оборони в урбанізованій місцевості — значно сильніша. Окрім того, виникає питання українців, які там проживають, а будь-який відхід з позицій буде значним моральним ударом по українській армії.

Про Трампа

На його думку, найшвидший спосіб зупинити бойові дії – зафіксувати позиції на нинішній лінії зіткнення й перейти до дипломатії.

"От, наприклад, США кажуть — президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити? Вихід України з Донбасу – безвідповідальний крок. Окрім того, у нас немає гарантій безпеки, які б унеможливили повторний наступ РФ", - додав президент.

Читайте також: США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо

Топ коментарі
Будування доріг до кордону з Московією замість їх мінування - вже був стратегічний програш.
20.04.2026 22:27 Відповісти
А вихід на початку війни з окупованих територій - то не був стратегічний програш ,тоді за тиждень просрав величезну територію ,а тут раптом вчепився зубами в цей огризок від того ,що залишилось від Донбасу.
20.04.2026 22:36 Відповісти
Ішак "геройствує" на своєму лохомарафоні для такого ж лохобидла, як і сам.
20.04.2026 22:32 Відповісти
20.04.2026 22:27 Відповісти
то була зелена перемога!
20.04.2026 22:36 Відповісти
73% думали що цей ватан зійдеться десь посередині з путіним, і їх діточок не торкнеться ні АТО, ні війна - а воно ось як вийшло.
Стали руське брати їх масово вбивати - не вдалося пожерти травневих шашликів та відзначити день Перемоги.
Сум..
20.04.2026 22:45 Відповісти
а как ты дороги заминируешь если практически на границы есть украинские села?
людей куда девать?
20.04.2026 22:56 Відповісти
Є така штука як евакуація населення, проводиться в разі стихійних лих, аварій на промислових обʼєктах та перед можливим вторгненням ворога. Військовим дозволяють розміщувати бойові позиції там де їм вигідніше і займати власність громадян та сільськогосподарські землі. Але зелене шобло і його виборці про це не знають.
20.04.2026 23:05 Відповісти
никто никогда не покинет свой дом под честное слово этой власти.
20.04.2026 23:45 Відповісти
А вихід з лівобережжя Херсонщини????
21.04.2026 06:57 Відповісти
Та всього й не перечислити що натворив той, кому немає часу мислити стратегічно.
21.04.2026 08:54 Відповісти
То нагуя ти звиздиш на ніч вирячившись?
20.04.2026 22:28 Відповісти
Він це тільки зараз зрозумів ?
20.04.2026 22:30 Відповісти
Говорити можна багато чого, але це не означає, що він так думає.
20.04.2026 23:01 Відповісти
20.04.2026 22:32 Відповісти
20.04.2026 22:36 Відповісти
если не вцепляться, то кредит на войну ес не даст
20.04.2026 23:05 Відповісти
Кожний чих Зелі в маси - журналісти шо пасуть його день і ніч?
20.04.2026 22:36 Відповісти
Ні, воно роздає чергові компліментарні інтерв'ю *** знає кому.
Навіть Трамп який плюється отрутою у все нелояльні змі - не боїться відповідати на питання будь-яких журналістів. А це незламне лохочмо завжди знайде якесь опудало зі списком заздалегідь узгоджених питань і гундосить йому під запис в якомусь підвалі з антуражною мівіною.
21.04.2026 02:26 Відповісти
Стратегічний програш буде в будь-якому разі, от тільки станом на зараз ми зможемо зберегти більше людей та територій, ніж при умовах війни ще рік. Американці це прекрасно розуміють, а наш чудо-президент - ні.
20.04.2026 22:37 Відповісти
«Нація, яка бореться, може відновитися, але та, яка покірно здається - зникає назавжди»
Черчель
20.04.2026 22:47 Відповісти
борцун , ще один рік війни і обновлятися в Україні не буде кому.
20.04.2026 22:49 Відповісти
За Зе?
20.04.2026 22:53 Відповісти
меньш за все цікавить думка проросійських шавок
20.04.2026 22:53 Відповісти
мабудь ти у лавах ЗСУ та на передку нездаєшся?
20.04.2026 22:55 Відповісти
так, звісно, з 22 року в ЗСУ, а ти де?
20.04.2026 23:07 Відповісти
А у відповідь тиша. Як завжди найбільші "зберігальники українських життів" це ухилєси яких цікавить заморозка війни на будь-яких умовах, хоч Донбас віддамо, хоч все Лівобережжя - аби лиш мати можливість чкурнути з країни подалі, а там хай хоч помріть всі відбиваючи новий напад.
21.04.2026 02:29 Відповісти
не ну от скажи чесно , якщо ти якщо не ухілес, чому не ти на передку ? ти повинен воювати до кордонів 1991го року .
21.04.2026 16:23 Відповісти
якщо б ти служив ЗСУ ти б не на цензорі на клаву душив а десь на передку Батьківщину захищав. скоріш за все в ТЦК працюєш. вони теж як би ЗСУ
21.04.2026 16:21 Відповісти
є тисячи які виконують свої обов'язки захищаючи Україну не тільки в окопі: МВГ, ППО, льотчики і т.д , після зміни з МВГ не можу потроліти таких ухилянтів як ти?
21.04.2026 17:23 Відповісти
Це так зручно, коли немає чим заперечити - назви опонента проросійським.
20.04.2026 22:59 Відповісти
завжди зручно називати речі своїми іменами
20.04.2026 23:09 Відповісти
Твої пропозиції?
20.04.2026 23:23 Відповісти
немцы уже видновылысь с помощью турков
отличный ***** бизнес-плн
только турки не дураки ехать в Украину - приедут бангладешцы, те вам настроют вильну та незалежну исламську республику Украйина
20.04.2026 23:07 Відповісти
"віримо в перемогу", це в чию перемогу ти віришь?
20.04.2026 23:10 Відповісти
По перше, Черчилль не говорив ніколи цієї фрази. По друге, українська нація вже зникає більше 30 років, у неї є найнижча народжуваність у світі і продовження війни заради збереження влади зелених тільки пришвидшує це зникнення.
21.04.2026 07:03 Відповісти
Ці слова часто пов'язують з його першою промовою як прем'єр-міністра 13 травня 1940 року, де він готував Британію до тотальної війни
21.04.2026 08:40 Відповісти
Черчиллю приписують вислів, нації, що програли війну відновлюються, а ті, що здались - зникають
21.04.2026 12:31 Відповісти
Скільки раз ще треба малоросіянським ідіотам стрибнути на граблі щоб допетрати - москалі прийшли до них не по Донбас і не по території?
21.04.2026 02:31 Відповісти
так вони прийшли за зняттям санкцій і визнанням анексії Криму, ще в 22 році в Стамбулі це стало зрозуміло що то було їх головною ціллю т.з. сво
21.04.2026 05:23 Відповісти
Складається враження, що Зеленський щось не договорює. Важливе.
ЩоНачебто, питаючи риторичного дозволу у своїх слухачів: "А чи правильно я чиню, що не віддаю без бою українську землю і людей пітьмі а неволю? Що не зраджую Україну і її народ.".
Видно, прибічники капітуляції в його оточенні з однієї сторони та трампістські США з іншої, а по суті - одна команда від *****, добре напосіли на нього, що так приходиться викручуватись через ЗМІ.
20.04.2026 22:39 Відповісти
А коли незламний лідор за тиждень просрав 28% території в 2022 році хто на нього напосів? З якими прибічниками капітуляції він мужньо боровся? Та амерам похєр. Хочете воювати за гроші ЄС? Воюйте. Такі всі потужно-незламні, але щоб частково компенсувати нестачу людей на фронті ТЦК влаштовує сафарі на людей. Байдуже чи придатний, головне забусярити.
20.04.2026 23:04 Відповісти
Чому успішна оборона, а не здача ворогу без бою "поясу фортець" - укріпрайону Славʼянськ, Краматорськ, Дружківка має стратегічне значення для перемоги України у війні з рашистами:
Аналіз: https://www.youtube.com/watch?v=XHbqgwpDxaU
20.04.2026 23:36 Відповісти
Так, дійсно не договорює, бо не запитує у слухачів : "а чи правильно я роблю, що заради збереження своєї влади продовжую війну, що несе страждання людям і смерть". Хоча ні, таке питання ніколи не виникне у його голові.
21.04.2026 07:06 Відповісти
"Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської й Донецької областей. вони США .хочуть .щоб "зезрадник" виконав "оманську зраду" , яку їм надав куйло, і в якій мабуть в тому числі , "зепоцріот" погодився на відведення українських війск з Луганської і Донецької областей(не виключено.що "трамбон" знає цифіру "суму "юдиних срібняків" за зраду...??/
20.04.2026 22:43 Відповісти
По великому рахунку США нічого не хочуть,бо це не їх війна.Вони лише викладають свою точку зору на ситуацію.Але Зе ніколи не бере на себе відповідальність за тяжкі рішення і завжди є крайні і винуваті на стороні.
20.04.2026 22:56 Відповісти
По великому рахунку США нічого не хочуть--- це Ваша ілюзія .із аферистом,торгашем з роду Юди "трампом "США хочуть всього по-великому рахунку.Закінчення війни в Україні на умовах куйла -10% видобутку рашистського газу путінською "новатек" зятю Кершнеру.українські рідкоземельні копалини.без гарантій безпеки.продаж зброї Україні ,призупинення фінансової допомоги .як і війскової.Все це по великому рахунку США (ТРОМБ ПІДКУЙЛОВНИК )ХОЧЕ ДЮЮЮЮЮЮЮЮЖЕ БАГАТО
20.04.2026 23:12 Відповісти
Та ні Володька це не "стратегічний програш" чи "безвідповідальність", цей крок це державна зрада за яку буде відповідальність, і не лише твоя але і всеєї "мономолодої команди"
20.04.2026 22:44 Відповісти
не вмієте красти? - не йдіть у владу.
ці вміють - ці у владі.
20.04.2026 22:45 Відповісти
А в 19-20 роках, він активно виступав за "розведення військ", про вихід наших військових з підготовленний позицій...
20.04.2026 22:50 Відповісти
знову веселому клоуну літвін написав текст, а ви собі думайте аналізуйте нах
20.04.2026 22:54 Відповісти
він таки навчився ну напополам...
20.04.2026 22:54 Відповісти
radiosvoboda.org
Російська армія майже окупувала Мирноград на Донеччині, розгорнувши в місті артилерію, інфраструктуру для операторів дронів, командні пункти та засоби РЕБ - і при цьому продовжує тиснути на останні українські позиції на північних околицях.
Паралельно погіршується ситуація на флангах агломерації: російські війська зайняли нові позиції в Родинському на північ від Мирнограда та просунулися у сусідньому селі Красний Лиман, повідомив 17 квітня проєкт DeepState.

Пошкоджені будівлі в Мирнограді, Донецька область
20.04.2026 23:00 Відповісти
Мирноград на мапі DeepState станом на 20 квітня
20.04.2026 23:01 Відповісти
стратег - а ну підпригни і може мені вдастся тебе ц..омкнути в лоба в польоті
20.04.2026 23:07 Відповісти
Лошара теж саме читав з суфлеру про Маріуполь, і про Бахмут.
21.04.2026 00:05 Відповісти
Перекладаючи на людську мову цю заяву: "вихід з Донбасу - це моя стратегічна поразка на виборах і шанс для українського народу на мир та законну зміну влади. Але я не подарую цьому народу такого шансу, краще війна ніж поразка на виборах."
21.04.2026 07:09 Відповісти
Немає жодного шансу на мир при умові добровільної здачі теріторій
21.04.2026 08:42 Відповісти
А як же "мені ніколи думати стратегічно"? Як на мене, то цій істоті взагалі думати ніколи. та й нічим.
