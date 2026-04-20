Вихід ЗСУ з Донбасу – стратегічний програш України, - Зеленський

Для України буде "стратегічним програшем" та "безвідповідальним" кроком вихід із Луганської та Донецької областей.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Про Донбас

Представники США пропонують вийти та побудувати нові лінії оборони, але президент не розуміє, для чого це робити.

"Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської й Донецької областей. Ну, безумовно, стратегічно для нас — це програш, стратегічно для Збройних Сил — це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія, ми точно стаємо слабкішими", - сказав він.

За його словами, лінія оборони в урбанізованій місцевості — значно сильніша. Окрім того, виникає питання українців, які там проживають, а будь-який відхід з позицій буде значним моральним ударом по українській армії.

Про Трампа

На його думку, найшвидший спосіб зупинити бойові дії – зафіксувати позиції на нинішній лінії зіткнення й перейти до дипломатії.

"От, наприклад, США кажуть — президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити? Вихід України з Донбасу – безвідповідальний крок. Окрім того, у нас немає гарантій безпеки, які б унеможливили повторний наступ РФ", - додав президент.

Читайте також: США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо