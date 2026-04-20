Вихід ЗСУ з Донбасу – стратегічний програш України, - Зеленський
Для України буде "стратегічним програшем" та "безвідповідальним" кроком вихід із Луганської та Донецької областей.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Про Донбас
Представники США пропонують вийти та побудувати нові лінії оборони, але президент не розуміє, для чого це робити.
"Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської й Донецької областей. Ну, безумовно, стратегічно для нас — це програш, стратегічно для Збройних Сил — це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія, ми точно стаємо слабкішими", - сказав він.
- За його словами, лінія оборони в урбанізованій місцевості — значно сильніша. Окрім того, виникає питання українців, які там проживають, а будь-який відхід з позицій буде значним моральним ударом по українській армії.
Про Трампа
На його думку, найшвидший спосіб зупинити бойові дії – зафіксувати позиції на нинішній лінії зіткнення й перейти до дипломатії.
"От, наприклад, США кажуть — президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити? Вихід України з Донбасу – безвідповідальний крок. Окрім того, у нас немає гарантій безпеки, які б унеможливили повторний наступ РФ", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЩоНачебто, питаючи риторичного дозволу у своїх слухачів: "А чи правильно я чиню, що не віддаю без бою українську землю і людей пітьмі а неволю? Що не зраджую Україну і її народ.".
Видно, прибічники капітуляції в його оточенні з однієї сторони та трампістські США з іншої, а по суті - одна команда від *****, добре напосіли на нього, що так приходиться викручуватись через ЗМІ.
Російська армія майже окупувала Мирноград на Донеччині, розгорнувши в місті артилерію, інфраструктуру для операторів дронів, командні пункти та засоби РЕБ - і при цьому продовжує тиснути на останні українські позиції на північних околицях.
Паралельно погіршується ситуація на флангах агломерації: російські війська зайняли нові позиції в Родинському на північ від Мирнограда та просунулися у сусідньому селі Красний Лиман, повідомив 17 квітня проєкт DeepState.
Пошкоджені будівлі в Мирнограді, Донецька область