Украина во время переговоров с США предлагала переименовать часть Донбасса в "Донниленд", - NYT
В ходе переговоров с участием американских представителей Украина предлагала называть ту часть Донецкой области, которая находится под её контролем, "Доннилендом" - в честь президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.
Гимн и флаг "Донниленда"
По словам трех собеседников, когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, это было "частично в шутку". Таким образом хотели склонить Трампа на свою сторону и убедить сопротивляться территориальным требованиям России, которая стремится к полному выходу украинских защитников из Донецкой области.
Для "Донниленда" украинский чиновник даже создал с помощью ChatGPT флаг зелено-золотого цвета и национальный гимн. Однако, как пишет NYT, непонятно, видела ли их вообще американская сторона.
Этот термин продолжают использовать во время переговоров, хотя, насколько известно, он не закреплен ни в каких официальных документах.
По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, участники переговоров также выдвинули идею о том, что "Совет мира" Трампа мог бы играть определенную роль в управлении этой территорией, хотя на сегодняшний день к нему не присоединились ни Россия, ни Украина.
Требования США
- Ранее Financial Times писала, что США увязывают гарантии безопасности для Украины с отступлением из Донбасса. Издание сообщало, что США обязывают Украину отказаться от Донбасса, чтобы война прекратилась, но не давят на диктатора РФ Путина, чтобы он отказался от этого требования.
донні 95 ленд.
ось так, повірю.
дуже символічно!
і доні до 95 ще дотягне...
нє!
До речі, вітаю всіх зебілів з потужною 7-ю річницею царювання вашого кандидати - Хотьпаржома Какаяразіцевіча Хуженєбудька.
з квітня 19го знав... і перед тим теж.
Так,в чому прикол?
Самі собі придумали посадовці,самі радіють зі своєї витівки,
Кажуть, не існує марної інформації. Але такі "новини" свідчать - буває
Проект передбачав Нью-Васюки на територіях Лиманської та Святогірської громад.
Реальні Нью-Васюки з космодромом та мармурними сходами.
Мене тоді запросили через одну з компаній Біг4 як незалежного спеціаліста.
З їх сторони два депутати від Слуг Народу та ще пара додіків з Укрінвесту.
Це був цирк.
Не витримав, розповів як робиться правильно - більше мене на їх засідання не запрошували.
Депутати від Слуг народу - один родом з Донецьку для 95 кварталу робив візитівки. так став депутатом ВР.
Інший теж якийсь з весільних фотографів.
життя так склалося, шо під час війни шо Лиман, шо Святогірськ стали майже рідними... А до війни взагалі тут не бував ні разу.
до чого вже бігли
Ну, а пропозиція передати частину української землі, на якій живуть наші люди, в управління іноземному дяді... Навіть не важливо, що кінченому на всю голову дяді. Просто за фактом. Буданов, Тараканія, Умєров. Ця трійця за наступної влади має бути притягнена за державну зраду. Роль Кислиці хай з'ясує слідство. Переговірники. Жартівники. Рашистські керманичі дуже вірять у вікно Овертона. Те, що спочатку викликає обурення і спротив, після багатьох повторень і промовлянь стає звичним, нестрашним, прийнятним. Жорстока кара за ці пропозиції має бути уроком на майбутнє.
з мене достатньо.
Цікаво хто це такий креативний?!