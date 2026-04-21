РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21912 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Территориальные уступки
1 830 39

Украина во время переговоров с США предлагала переименовать часть Донбасса в "Донниленд", - NYT

Трамп и Зеленский

В ходе переговоров с участием американских представителей Украина предлагала называть ту часть Донецкой области, которая находится под её контролем, "Доннилендом" - в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Гимн и флаг "Донниленда"

По словам трех собеседников, когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, это было "частично в шутку". Таким образом хотели склонить Трампа на свою сторону и убедить сопротивляться территориальным требованиям России, которая стремится к полному выходу украинских защитников из Донецкой области.

Для "Донниленда" украинский чиновник даже создал с помощью ChatGPT флаг зелено-золотого цвета и национальный гимн. Однако, как пишет NYT, непонятно, видела ли их вообще американская сторона.

Этот термин продолжают использовать во время переговоров, хотя, насколько известно, он не закреплен ни в каких официальных документах.

По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, участники переговоров также выдвинули идею о том, что "Совет мира" Трампа мог бы играть определенную роль в управлении этой территорией, хотя на сегодняшний день к нему не присоединились ни Россия, ни Украина.

Требования США 

  • Ранее Financial Times писала, что США увязывают гарантии безопасности для Украины с отступлением из Донбасса. Издание сообщало, что США обязывают Украину отказаться от Донбасса, чтобы война прекратилась, но не давят на диктатора РФ Путина, чтобы он отказался от этого требования.

Автор: 

переговоры (5726) США (29229) Донбасс (26312) Трамп Дональд (7994)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
оце так нюхнули....
показать весь комментарий
21.04.2026 17:28 Ответить
+10
А решту території - на ЗЕбіленд.

До речі, вітаю всіх зебілів з потужною 7-ю річницею царювання вашого кандидати - Хотьпаржома Какаяразіцевіча Хуженєбудька.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
+4
Скоріше всього ішак хотів лизнути донні, нюхнув і таке видав, кокс з синтетикою.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце так нюхнули....
показать весь комментарий
21.04.2026 17:28 Ответить
Про що новина?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:45 Ответить
Доннилэнд. Ах как няшно.. чего-то вспомнилось как Петра Порошенко, за то что благодарил запад в помощи Украине, эти же Паяцы из девяносто пятого кагала обзывали" Граф Дякула". Ну что ублюдки иудейские- чисто конкретно паржом? Да только вы ржёте, а Украина заливается кровью. Шоб вы подохли,..
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
Скоріше всього ішак хотів лизнути донні, нюхнув і таке видав, кокс з синтетикою.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:29 Ответить
Дурдом
показать весь комментарий
21.04.2026 17:30 Ответить
В мізках невикоренимий квартал...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:30 Ответить
Та заспокойся! New York Times, у Штатах, давно вважається "бульварною балаболкою", яка пише за схемою "НТ" - "неперевірена інформація"... Цей вислів виник у 19 ст., в США, коли публікувалися "чутки". Під такими статтями ставили помітку "NT". Тобто, у мовному вислові - "енте". Звідси брехушки" в газеті отримали назву "утка" (газетна).
показать весь комментарий
21.04.2026 17:40 Ответить
.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:50 Ответить
Ото клоунів наобирали Трамплянськ якийсь
показать весь комментарий
21.04.2026 17:30 Ответить
ну, навіщо брехати?
донні 95 ленд.
ось так, повірю.
дуже символічно!
і доні до 95 ще дотягне...
нє!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:30 Ответить
Кого це так шибануло?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
Хто цей геній-гуморист з кварталу, якому в голову прийшла така ідея?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
А решту території - на ЗЕбіленд.

До речі, вітаю всіх зебілів з потужною 7-ю річницею царювання вашого кандидати - Хотьпаржома Какаяразіцевіча Хуженєбудька.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
Давайте одразу перейдемо до Трампаїни 😂
показать весь комментарий
21.04.2026 17:32 Ответить
А чого тут дивного, все в рамках дебільних жартів 95 кварталу .
показать весь комментарий
21.04.2026 17:32 Ответить
А ''95 квартал'' і їх Лідору до цього часу сміху..ки, переводять війну на один із номерів ''кварталу'', наприклад перейменування частини Донбасу. Нагадайте хто небудь тому юристу із ПТУ, що перейменування несе за собою зміни в Конституції. Тож американці дивляться на цей цирк зі сльозами на очах і не можуть второпати, куди вони потрапили.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:35 Ответить
так і знав, що ******.
з квітня 19го знав... і перед тим теж.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:35 Ответить
З одного боку ті перговори були ні про що... а з іншого.. мля, коли ви, дегенерати, припините юморити?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:35 Ответить
"Для "Донніленду" український посадовець навіть створив за допомогою ChatGPT прапор зелено-золотого кольору та національний гімн. Однак, як пише NYT, незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила".
Так,в чому прикол?
Самі собі придумали посадовці,самі радіють зі своєї витівки,
показать весь комментарий
21.04.2026 17:35 Ответить
А нам це подаютьу вигляді новин...
Кажуть, не існує марної інформації. Але такі "новини" свідчать - буває
показать весь комментарий
21.04.2026 17:48 Ответить
Абсолютно не дивуюсь, бо в 2021 році вони на повному серйозі хотіли розпилити декілька мільярдів бюджетних грошей на проект з назвою EMERLAND.
Проект передбачав Нью-Васюки на територіях Лиманської та Святогірської громад.
Реальні Нью-Васюки з космодромом та мармурними сходами.
Мене тоді запросили через одну з компаній Біг4 як незалежного спеціаліста.
З їх сторони два депутати від Слуг Народу та ще пара додіків з Укрінвесту.
Це був цирк.
Не витримав, розповів як робиться правильно - більше мене на їх засідання не запрошували.
Депутати від Слуг народу - один родом з Донецьку для 95 кварталу робив візитівки. так став депутатом ВР.
Інший теж якийсь з весільних фотографів.
==
життя так склалося, шо під час війни шо Лиман, шо Святогірськ стали майже рідними... А до війни взагалі тут не бував ні разу.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:37 Ответить
А то вже передоз...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:37 Ответить
в когось ще є питання щодо рівня плінтусу ЗЕленої дипломатії? вже не кажучи, що кагалу зелених покидьків до тухєса як буде взагалі називатися Україна та чи буде вона існувати як незалежна держава. Коли вся родня та друзі з накраденими в Україні мільярдами давно в Ізраїлі, а власне накрадене бабло на криптогаманцях та в офшорах, якщо ти все своє життя реготав з українців та з України, то какаяразніца як буде називатися Донбас чи Харківщина чи Одещина, чи вся Україна... Бидлу, яке нікаму нічєво нє должно і яке ні в чьом нє вінавато, такі дрібниці до тухєса.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:37 Ответить
Чому тільки Донбас? Можна всю Україну переіменувати в Донніленд. І право власності на все майно (в тому числі рабів місцевих) видати поважному Дональду.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:37 Ответить
Але не розказуйте цю ідею Зе, бо так і зробить
показать весь комментарий
21.04.2026 17:38 Ответить
Дічь на найвищому рівні. І ці люди керують країною
показать весь комментарий
21.04.2026 17:38 Ответить
Оставьте как есть. Dumbass, тоже символично.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:39 Ответить
а Україну в зеляйпоцію!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:39 Ответить
************
показать весь комментарий
21.04.2026 17:39 Ответить
Отличная работа,мелкий подхалимаж большой дипломатии не помеха.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:41 Ответить
не влада, а піпець скажений...
до чого вже бігли
показать весь комментарий
21.04.2026 17:43 Ответить
New York Times чомусь не пише, що рашисти ,окуповану територію українського Донбасу пропонували назвати "федеральний округ рашистської 3,14дерації імені "краснова "
показать весь комментарий
21.04.2026 17:43 Ответить
Підігрування московській пропаганді про "Данбас", ніби Слов'янськ чи Олександрівка це шось окреме від України. Бо вони просто адміністративно входять у Донецьку область.
Ну, а пропозиція передати частину української землі, на якій живуть наші люди, в управління іноземному дяді... Навіть не важливо, що кінченому на всю голову дяді. Просто за фактом. Буданов, Тараканія, Умєров. Ця трійця за наступної влади має бути притягнена за державну зраду. Роль Кислиці хай з'ясує слідство. Переговірники. Жартівники. Рашистські керманичі дуже вірять у вікно Овертона. Те, що спочатку викликає обурення і спротив, після багатьох повторень і промовлянь стає звичним, нестрашним, прийнятним. Жорстока кара за ці пропозиції має бути уроком на майбутнє.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:49 Ответить
А там де Зеленський мешкає - Яженєлохія.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:50 Ответить
мамо, запхайте мене туди з куда ви мене вийняли.
з мене достатньо.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:51 Ответить
Ну враховуючи трампівский нарцисизм і самозакозаність подібні заяви навіть логічні і мають сенс. Але скоріше це був чисто жарт, щоб розрядити обстановку.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:51 Ответить
Коли зеленський і трамп стоять поруч в статусі президента я тоді думаю це якась кінокомедія
показать весь комментарий
21.04.2026 17:51 Ответить
Мені навіть цікаво як би прореагували американці коли б їм запропонували віддати ворогам природні запаси на суму 12 трильйонів доларів. А саме цього вимагає Трамп і його банда сіоністських виродків (Кушнер, Віткоф і кагал) від України.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:56 Ответить
Для "Донніленду" український посадовець навіть створив Джерело: https://censor.net/ua/n3611662

Цікаво хто це такий креативний?!
показать весь комментарий
21.04.2026 18:01 Ответить
 
 