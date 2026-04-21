В ходе переговоров с участием американских представителей Украина предлагала называть ту часть Донецкой области, которая находится под её контролем, "Доннилендом" - в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гимн и флаг "Донниленда"

По словам трех собеседников, когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, это было "частично в шутку". Таким образом хотели склонить Трампа на свою сторону и убедить сопротивляться территориальным требованиям России, которая стремится к полному выходу украинских защитников из Донецкой области.

Для "Донниленда" украинский чиновник даже создал с помощью ChatGPT флаг зелено-золотого цвета и национальный гимн. Однако, как пишет NYT, непонятно, видела ли их вообще американская сторона.

Этот термин продолжают использовать во время переговоров, хотя, насколько известно, он не закреплен ни в каких официальных документах.

По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, участники переговоров также выдвинули идею о том, что "Совет мира" Трампа мог бы играть определенную роль в управлении этой территорией, хотя на сегодняшний день к нему не присоединились ни Россия, ни Украина.

Требования США

Ранее Financial Times писала, что США увязывают гарантии безопасности для Украины с отступлением из Донбасса. Издание сообщало, что США обязывают Украину отказаться от Донбасса, чтобы война прекратилась, но не давят на диктатора РФ Путина, чтобы он отказался от этого требования.

