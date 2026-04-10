Путин понимает, что не может полностью оккупировать Украину. У него огромные потери, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о Путине и оккупации

Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин пытается вытеснить Украину из Донбасса дипломатическим путем — через диалог с Соединенными Штатами, поскольку знает, что военным путем это обойдется ему очень дорого.

Об этом глава государства заявил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я считаю, что Путин понимает: он не может полностью оккупировать Украину. Просто иногда он делится с нашими партнерами сообщениями, которые не соответствуют его истинным мыслям.

У него огромные потери и нет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя. Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас из Донбасса дипломатическим путем – через диалог с Соединенными Штатами", – рассказал он.

По словам Зеленского, для полной оккупации Донбасса России пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек – в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию.

"Это огромная цена даже для Путина", - подчеркнул президент.

Вывод войск из Донбасса

По словам главы государства, россияне знают: если Украина выведет войска из Донбасса, то это разделит украинцев.

"Многие люди будут выступать против этого. Если единство Украины будет подорвано, Путин придумает новый "блицкриг", чтобы очень быстро оккупировать Украину. Даже если этого не произойдет, он воспользуется дальнейшей паузой, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" – это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров", – подытожил он.

Топ комментарии
Україна вже окупована кацапи зеленого кольору, але офіційно це визнати коломойські мародери ще не наважуються. Яку зелену гниду не візьми - є або паспорт кацапа, або бізнес, або родичі у вигрібухі.
«Якщо єдність України буде підірвана, Путін придумає новий "бліцкриг", щоб окупувати Україну дуже швидко.» - а зараз єдність народу завдяки діям клоунів залізо-бетонна.
10.04.2026 12:37 Ответить
Спєц
10.04.2026 12:32 Ответить
Дебіл ти чого їх постійно рахуєш? Скільки в України загальних втрат?! В них банально мяса більше разів в 10
10.04.2026 12:41 Ответить
Спєц
10.04.2026 12:32 Ответить
Аналітєг
10.04.2026 12:36 Ответить
менше б п#здів , політолох чи як ? , в себе вже все проблемне "вирішив", зуби дані для того , щоб за ними тримати язика , хоч іноді.
10.04.2026 12:40 Ответить
ну в омані ти ж мабуть обіцяв здати все швиденько,не розрахували....
10.04.2026 12:33 Ответить
Треба робити ядерну зброю, тоді не буде нових нападів.
10.04.2026 12:34 Ответить
Роби...
10.04.2026 12:36 Ответить
Я сплачую податки на це. В мене слуги народа є
10.04.2026 12:37 Ответить
Твоїх податків не вистачає навіть для ведення такої війни як зараз. Пропонуєш взяти кредит на створення ЯЗ?))
10.04.2026 12:42 Ответить
Пропоную міндічам менше красти
10.04.2026 12:52 Ответить
Міндічі тебе послухають, припинять красти і почнуть робити ЯЗ, щоб тобі в Данії було веселіше. Ще є якісь пропозиції окрім пропозиції робити ЯЗ? Бо це повна утопія
10.04.2026 13:29 Ответить
Я це вже від тебе чув - ти вже мені це казав... Але ти не відповів на ІНШЕ моє питання - "А КОМУ ти платиш податки?"
10.04.2026 12:51 Ответить
В держбюджет України, тобі на пенсію
10.04.2026 12:53 Ответить
Та-ак... Людина живе в Данії. Працює - в Данії... А платить податки в Україні? Розкажи мені механізм цієї діяльності, у сфері оподаткування... Бо мені це дуже цікаво...
10.04.2026 13:09 Ответить
https://www.unian.ua/weapons/yaderna-zbroya-ekspertnazvav-optimalniy-sposib-dlya-stvorennya-atomnoji-bombi-v-ukrajini-12984672.html
10.04.2026 12:44 Ответить
10.04.2026 12:37 Ответить
А ти (Зєля) повинен зрозуміти що треба повністю деокупувати Україну.
10.04.2026 12:37 Ответить
Та фіг там. Патріоти хто в окопі, хто каліка, а хто й в землі. Лишилося добити тих хто ще в строю- і далі лишаться самі мамини квіточки та ждуни.
10.04.2026 12:40 Ответить
10.04.2026 12:41 Ответить
10.04.2026 12:52 Ответить
Якби ти не здав південь України і не зрадив Азов та народ України, мав би право, про щось потикати...
10.04.2026 12:43 Ответить
"Мы за ценой не постоим" - слова з їхньої пісні. Хто там звертає увагу на якісь втрати в племені стиль життя якого - періодичні війни з сусідами.
10.04.2026 12:50 Ответить
Щодо Азова, чому виконали зрадницький наказ. В тім числі тодішній головком?
10.04.2026 12:50 Ответить
Зеля хоч поїсти встигає? Бо весь час щось заявляє потужне та постійно змінюючи пози перед фотографом намагаючись придати своєму іб*у розумний вираз.
10.04.2026 12:51 Ответить
А этот донбасс он сам себя защищает? Эти от 300 тыс. 1 млн. кацапов, они должны сами об стену с разгона убиться? Почему все считаю кацапов, но никто не считает украинцев? Эти украинцы они как патроны, снаряды или дроны. Их можно наштамповать где-то за валюту?
10.04.2026 12:55 Ответить
50 000 грн стоит новый украинец. Чуть больше косаря американских гривен. Есть даже коты и собаки, которые стоят дороже. Хороший телефон стоит дороже.
10.04.2026 13:01 Ответить
Всю Украину параша оккупировать не может, а вот сданную в Омане её часть уже успела.
10.04.2026 13:05 Ответить
10.04.2026 13:06 Ответить
Диктатор ***** відсосав ще на початку війни у 2022 році і далі відсосує у ЗСУ та буде нести втрати до кінця коли не буде знищено кілька мільйонів кацапів та не звільнено усі українські території!
10.04.2026 13:26 Ответить
Так ти ж йому усю Україну і не обіцяв злити. "Сайтісь пасєрєдінє" - це ж не уся країна?
10.04.2026 13:58 Ответить
 
 