Путин понимает, что не может полностью оккупировать Украину. У него огромные потери, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин пытается вытеснить Украину из Донбасса дипломатическим путем — через диалог с Соединенными Штатами, поскольку знает, что военным путем это обойдется ему очень дорого.

Об этом глава государства заявил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я считаю, что Путин понимает: он не может полностью оккупировать Украину. Просто иногда он делится с нашими партнерами сообщениями, которые не соответствуют его истинным мыслям.



У него огромные потери и нет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя. Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас из Донбасса дипломатическим путем – через диалог с Соединенными Штатами", – рассказал он.

По словам Зеленского, для полной оккупации Донбасса России пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек – в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию.

"Это огромная цена даже для Путина", - подчеркнул президент.

Вывод войск из Донбасса

По словам главы государства, россияне знают: если Украина выведет войска из Донбасса, то это разделит украинцев.

"Многие люди будут выступать против этого. Если единство Украины будет подорвано, Путин придумает новый "блицкриг", чтобы очень быстро оккупировать Украину. Даже если этого не произойдет, он воспользуется дальнейшей паузой, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" – это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров", – подытожил он.

