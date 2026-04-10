Путін розуміє, що не може повністю окупувати Україну. У нього величезні втрати, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін намагається витіснити Україну із Донбасу дипломатичним шляхом - через діалог зі Сполученими Штатами, оскільки знає, що військовим шляхом це буде дуже дорого йому коштувати.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам.



У нього величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою. Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами", - розповів він.

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За словами Зеленського, для повної окупації Донбасу Росії довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію.

"Це величезна ціна навіть для Путіна", - наголосив президент.

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Виведення військ з Донбасу

За словами глави держави, росіяни знають: якщо Україна виведе війська з Донбасу, то це розділить українців.

"Багато людей виступатимуть проти цього. Якщо єдність України буде підірвана, Путін придумає новий "бліцкриг", щоб окупувати Україну дуже швидко. Навіть якщо цього не станеться, він використає подальшу паузу, щоб набрати більше людей, підготувати їх, наростити військово-промислову базу та домогтися зняття санкцій. Тому припинення вогню у форматі "стоїмо там, де стоїмо" – це не лише наше бажання, це також в інтересах наших партнерів", - підсумував він.

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