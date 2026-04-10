Україна відремонтує нафтопровід "Дружба" навесні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонт пошкодженого атаками РФ нафтопроводу Дружба планують завершити цієї весни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

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"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", - розповів Зеленський.

При цьому він зазначив, що швидко відремонтувати знищені резервуари неможливо, тому мова йде лише про відновлення процесу транзиту з усіма ризиками.

"І тим більше ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів", - додав президент.

Коментуючи майбутні вибори в Угорщині, Зеленський заявив: "Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку".

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"