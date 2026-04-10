Украина отремонтирует нефтепровод "Дружба" весной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода "Дружба", повреждённого в результате атак РФ, планируется завершить этой весной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность за поставки будет лежать на европейцах. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже многое сделано", — рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что быстро отремонтировать уничтоженные резервуары невозможно, поэтому речь идет лишь о возобновлении процесса транзита со всеми рисками.

"И тем более мы не знаем, воздержатся ли "русские" от новых ударов", - добавил президент.

Комментируя предстоящие выборы в Венгрии, Зеленский заявил: "Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения".

