Украина отремонтирует нефтепровод "Дружба" весной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода "Дружба", повреждённого в результате атак РФ, планируется завершить этой весной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время общения с журналистами.
"Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность за поставки будет лежать на европейцах. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже многое сделано", — рассказал Зеленский.
При этом он отметил, что быстро отремонтировать уничтоженные резервуары невозможно, поэтому речь идет лишь о возобновлении процесса транзита со всеми рисками.
"И тем более мы не знаем, воздержатся ли "русские" от новых ударов", - добавил президент.
Комментируя предстоящие выборы в Венгрии, Зеленский заявил: "Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения".
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
