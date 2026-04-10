Украина отремонтирует нефтепровод "Дружба" весной, - Зеленский

Нефтепровод "Дружба" возобновят весной после атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода "Дружба", повреждённого в результате атак РФ, планируется завершить этой весной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность за поставки будет лежать на европейцах. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже многое сделано", — рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что быстро отремонтировать уничтоженные резервуары невозможно, поэтому речь идет лишь о возобновлении процесса транзита со всеми рисками.

"И тем более мы не знаем, воздержатся ли "русские" от новых ударов", - добавил президент.

Комментируя предстоящие выборы в Венгрии, Зеленский заявил: "Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения".

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Не ремонтувати його потрібно, а демонтувати!
Дійові особи та виконавці:
Чмо Й*бане: Й*бане Чмо. (с)
2027 року
Не ремонтувати його потрібно, а демонтувати!
10.04.2026 11:40 Ответить
Може
10.04.2026 11:41 Ответить
2027 року
10.04.2026 11:41 Ответить
Кацапстан профінансує...
10.04.2026 11:42 Ответить
Дійові особи та виконавці:
Чмо Й*бане: Й*бане Чмо. (с)
10.04.2026 11:46 Ответить
В бюджете предусмотрена статья расходов,кто оплатит ремонт?
10.04.2026 11:58 Ответить
Ну то вигадвє податки. Онлайн платформи по типу ОЛХ, ПРОМ і т.і. походу для цього і обклали податками..далі на повітря та опади.
10.04.2026 12:17 Ответить
Навіщо тоді воювати, коли торгуєш кацапською нафтою?
10.04.2026 11:59 Ответить
но єто не точно
10.04.2026 12:08 Ответить
Це він правильно сказав, на весні, головне що року не вказав
10.04.2026 12:13 Ответить
Так Зеленський вже говорив ,що через місяць А тепер інший термін АЛЕ,як політик повинен був сказати,що готуємось,вивчаємо,будем ремонтувати Не привязуючись до якогось терміну,бо будуть "чіплятись" до цього часу А так брехня для інших іце буде визивати недовіру. Політика--це не пісочниця,кожне слово має вагу золота.
10.04.2026 12:14 Ответить
весной, после окончания войны
10.04.2026 12:20 Ответить
Ой дбл..ну ****** вигадають після Дружби своє споконвічне - утиски угорців. Будуть вимагати збудувати угорські школи, зробити угорську мову другою державною..і т.і.

Все можна довести до абсурду й знайти безліч привидів..
