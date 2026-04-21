Україна під час переговорів зі США пропонувала перейменувати частину Донбасу на "Донніленд", - NYT

Трамп та Зеленський

Під час переговорів за участю американських представників Україна пропонувала називати ту частину Донецької області, яка перебуває під її контролем, "Доннілендом" — на честь президента США Дональда Трампа.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами, передає Цензор.НЕТ.

Гімн та прапор "Донніленду"

За словами трьох співрозмовників, коли український перемовник вперше згадав цей термін, це було "частково жартома". Таким чином хотіли схилити Трампа на свій бік і переконати чинити опір територіальним вимогам Росії, яка прагне повного виходу українських захисників із Донеччини.

Для "Донніленду" український посадовець навіть створив за допомогою ChatGPT прапор зелено-золотого кольору та національний гімн. Однак, як пише NYT, незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила.

Цей термін продовжують використовувати під час переговорів, хоча, наскільки відомо, він не закріплений у жодних офіційних документах.

За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів, учасники переговорів також висунули ідею про те, що "Рада миру" Трампа могла б відігравати певну роль в управлінні цією територією, хоча на сьогодні до неї не приєдналися ані Росія, ані Україна.

"Модель Монако"

Інша пропозиція називала повоєнний договір "моделлю Монако" — для території, більшу частину якої займає Краматорськко-Слов’янська агломерація. За нею, з "Донніленду" мають ​​створити напівавтономну мінідержаву з офшорною економічною зоною. За словами одного з джерел, фраза "модель Монако" фігурувала в проєктах договорів, тоді як "Донніленд" згадували лише в обговореннях. 

Вимоги США 

  • Раніше Financial Times писало, що США прив’язують гарантії безпеки для України до відступу з Донбасу. Видання повідомляло, що США зобов’язують Україну відмовитися від Донбасу, щоб війна припинилася, але не тиснуть на диктатора РФ Путіна, щоб він відмовився від цієї вимоги.

+49
оце так нюхнули....
показати весь коментар
21.04.2026 17:28 Відповісти
+31
А решту території - на ЗЕбіленд.

До речі, вітаю всіх зебілів з потужною 7-ю річницею царювання вашого кандидати - Хотьпаржома Какаяразіцевіча Хуженєбудька.
показати весь коментар
21.04.2026 17:31 Відповісти
+26
Скоріше всього ішак хотів лизнути донні, нюхнув і таке видав, кокс з синтетикою.
показати весь коментар
21.04.2026 17:29 Відповісти
оце так нюхнули....
21.04.2026 17:28 Відповісти
Про що новина?
показати весь коментар
21.04.2026 17:45 Відповісти
Новина про то як приходиться вести перемовини з ************.
показати весь коментар
21.04.2026 19:25 Відповісти
Доннилэнд. Ах как няшно.. чего-то вспомнилось как Петра Порошенко, за то что благодарил запад в помощи Украине, эти же Паяцы из девяносто пятого кагала обзывали" Граф Дякула". Ну что ублюдки иудейские- чисто конкретно паржом? Да только вы ржёте, а Украина заливается кровью. Шоб вы подохли,..
показати весь коментар
21.04.2026 17:47 Відповісти
tel:+100500 +100500!
показати весь коментар
21.04.2026 20:46 Відповісти
Ну класно ж звучить.
Донецький Вугільний Басейн - він розташований як на території України так і на території бувшої росії - там навіть аналогічне місто є Донецьк.
Буде бувша росія - ДОНІ-ЛЕНДОМ.
показати весь коментар
21.04.2026 23:08 Відповісти
Скоріше всього ішак хотів лизнути донні, нюхнув і таке видав, кокс з синтетикою.
21.04.2026 17:29 Відповісти
Дурдом
показати весь коментар
21.04.2026 17:30 Відповісти
Назва "Донніленд" запропонована євреєм Арєстовичем, колишнім позаштатним радником Офісу Президента України, який зараз, як і обіцяв, чудово себе почуває в США. Може вже й яхту придбав і жере там омарів... А я щойно магазинних пельмєнєй з морозилки наварив... Те що в цій статті загадково вживають анонімний термін "український посадовець" до відставного емігранта-балабола Арєстовіча насторожує...
показати весь коментар
21.04.2026 18:44 Відповісти
Та нах ті омари. Про магазинні пельмені не скажу а ось домашні-це база. Про Люську краще не будемо. Про покійників або добре або ніяк. Навіть про моральних.
показати весь коментар
21.04.2026 18:49 Відповісти
Звідки так багато знаєш про меню абрістовіча і його почувайку?
показати весь коментар
21.04.2026 23:10 Відповісти
В мізках невикоренимий квартал...
показати весь коментар
21.04.2026 17:30 Відповісти
Та заспокойся! New York Times, у Штатах, давно вважається "бульварною балаболкою", яка пише за схемою "НТ" - "неперевірена інформація"... Цей вислів виник у 19 ст., в США, коли публікувалися "чутки". Під такими статтями ставили помітку "NT". Тобто, у мовному вислові - "енте". Звідси брехушки" в газеті отримали назву "утка" (газетна).
показати весь коментар
21.04.2026 17:40 Відповісти
Ти переплутав з жовтою New York Post, яка спеціально взяла собі таку назву, щоб її плутали із поважним виданням New York Times.
показати весь коментар
21.04.2026 19:48 Відповісти
Можливо... Але яка різниця? Досить того, що газетярі посилаються не "неперевірені джерела інформації"... Десь, хтось, НІБИТО, сказав... І ВСЕ...
показати весь коментар
21.04.2026 19:54 Відповісти
Вони не неперевірені, а анонимізовані в цілях їх жеж безпеки. А газетяри бувають різні, треба просто вміти розрізняти видання з репутацією і бульварну пресу, яка під них маскується. Якщо в цій парі New York Post бульварщина, то в парі Washington Post/Times все навпаки - Washington Post поважне видання, а Washington Times це спід-інфо, яке косить під WP.
показати весь коментар
21.04.2026 21:52 Відповісти
Ага... От тільки не треба мені "петь ваенних песен"... Сам займався журналістикою років десять, після виходу на пенсію, маю більше сотні публікацій - тому, знаю, "почім шевський дьоготь...".
показати весь коментар
22.04.2026 00:06 Відповісти
Ото клоунів наобирали Трамплянськ якийсь
показати весь коментар
21.04.2026 17:30 Відповісти
ну, навіщо брехати?
донні 95 ленд.
ось так, повірю.
дуже символічно!
і доні до 95 ще дотягне...
нє!
показати весь коментар
21.04.2026 17:30 Відповісти
Кого це так шибануло?
показати весь коментар
21.04.2026 17:31 Відповісти
Хто цей геній-гуморист з кварталу, якому в голову прийшла така ідея?
показати весь коментар
21.04.2026 17:31 Відповісти
Донецьк раніше називався Юзівкою яку заснував американець, як помені хай хоть ГРЕЦЬ назовуть аби кацапам від того було гірше а нам краще !
показати весь коментар
21.04.2026 18:32 Відповісти
Не юз в хьюз
показати весь коментар
21.04.2026 20:41 Відповісти
А решту території - на ЗЕбіленд.

До речі, вітаю всіх зебілів з потужною 7-ю річницею царювання вашого кандидати - Хотьпаржома Какаяразіцевіча Хуженєбудька.
21.04.2026 17:31 Відповісти
Давайте одразу перейдемо до Трампаїни 😂
показати весь коментар
21.04.2026 17:32 Відповісти
А чого тут дивного, все в рамках дебільних жартів 95 кварталу .
показати весь коментар
21.04.2026 17:32 Відповісти
А ''95 квартал'' і їх Лідору до цього часу сміху..ки, переводять війну на один із номерів ''кварталу'', наприклад перейменування частини Донбасу. Нагадайте хто небудь тому юристу із ПТУ, що перейменування несе за собою зміни в Конституції. Тож американці дивляться на цей цирк зі сльозами на очах і не можуть второпати, куди вони потрапили.
показати весь коментар
21.04.2026 17:35 Відповісти
так і знав, що ******.
з квітня 19го знав... і перед тим теж.
показати весь коментар
21.04.2026 17:35 Відповісти
З одного боку ті перговори були ні про що... а з іншого.. мля, коли ви, дегенерати, припините юморити?
показати весь коментар
21.04.2026 17:35 Відповісти
"Для "Донніленду" український посадовець навіть створив за допомогою ChatGPT прапор зелено-золотого кольору та національний гімн. Однак, як пише NYT, незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила".
Так,в чому прикол?
Самі собі придумали посадовці,самі радіють зі своєї витівки,
показати весь коментар
21.04.2026 17:35 Відповісти
А нам це подаютьу вигляді новин...
Кажуть, не існує марної інформації. Але такі "новини" свідчать - буває
показати весь коментар
21.04.2026 17:48 Відповісти
В тім то справа.
Одного разу, шукаючи каналу для перегляду боксу з Усиком, натрапив на амер.канал.Був здивований з зображення Тр. на новинах: він був аж ніяк не рудим( рижим), краватка -не яскраво червона.Це про щось таки говорить і чому нам показують викривлене зображення особи.
показати весь коментар
21.04.2026 18:51 Відповісти
Абсолютно не дивуюсь, бо в 2021 році вони на повному серйозі хотіли розпилити декілька мільярдів бюджетних грошей на проект з назвою EMERLAND.
Проект передбачав Нью-Васюки на територіях Лиманської та Святогірської громад.
Реальні Нью-Васюки з космодромом та мармурними сходами.
Мене тоді запросили через одну з компаній Біг4 як незалежного спеціаліста.
З їх сторони два депутати від Слуг Народу та ще пара додіків з Укрінвесту.
Це був цирк.
Не витримав, розповів як робиться правильно - більше мене на їх засідання не запрошували.
Депутати від Слуг народу - один родом з Донецьку для 95 кварталу робив візитівки. так став депутатом ВР.
Інший теж якийсь з весільних фотографів.
==
життя так склалося, шо під час війни шо Лиман, шо Святогірськ стали майже рідними... А до війни взагалі тут не бував ні разу.
показати весь коментар
21.04.2026 17:37 Відповісти
А то вже передоз...
показати весь коментар
21.04.2026 17:37 Відповісти
в когось ще є питання щодо рівня плінтусу ЗЕленої дипломатії? вже не кажучи, що кагалу зелених покидьків до тухєса як буде взагалі називатися Україна та чи буде вона існувати як незалежна держава. Коли вся родня та друзі з накраденими в Україні мільярдами давно в Ізраїлі, а власне накрадене бабло на криптогаманцях та в офшорах, якщо ти все своє життя реготав з українців та з України, то какаяразніца як буде називатися Донбас чи Харківщина чи Одещина, чи вся Україна... Бидлу, яке нікаму нічєво нє должно і яке ні в чьом нє вінавато, такі дрібниці до тухєса.
показати весь коментар
21.04.2026 17:37 Відповісти
Чому тільки Донбас? Можна всю Україну переіменувати в Донніленд. І право власності на все майно (в тому числі рабів місцевих) видати поважному Дональду.
показати весь коментар
21.04.2026 17:37 Відповісти
Але не розказуйте цю ідею Зе, бо так і зробить
показати весь коментар
21.04.2026 17:38 Відповісти
Дічь на найвищому рівні. І ці люди керують країною
показати весь коментар
21.04.2026 17:38 Відповісти
Оставьте как есть. Dumbass, тоже символично.
показати весь коментар
21.04.2026 17:39 Відповісти
а Україну в зеляйпоцію!
показати весь коментар
21.04.2026 17:39 Відповісти
************
показати весь коментар
21.04.2026 17:39 Відповісти
Отличная работа,мелкий подхалимаж большой дипломатии не помеха.
показати весь коментар
21.04.2026 17:41 Відповісти
не влада, а піпець скажений...
до чого вже бігли
показати весь коментар
21.04.2026 17:43 Відповісти
New York Times чомусь не пише, що рашисти ,окуповану територію українського Донбасу пропонували назвати "федеральний округ рашистської 3,14дерації імені "краснова "
показати весь коментар
21.04.2026 17:43 Відповісти
Підігрування московській пропаганді про "Данбас", ніби Слов'янськ чи Олександрівка це шось окреме від України. Бо вони просто адміністративно входять у Донецьку область.
Ну, а пропозиція передати частину української землі, на якій живуть наші люди, в управління іноземному дяді... Навіть не важливо, що кінченому на всю голову дяді. Просто за фактом. Буданов, Тараканія, Умєров. Ця трійця за наступної влади має бути притягнена за державну зраду. Роль Кислиці хай з'ясує слідство. Переговірники. Жартівники. Рашистські керманичі дуже вірять у вікно Овертона. Те, що спочатку викликає обурення і спротив, після багатьох повторень і промовлянь стає звичним, нестрашним, прийнятним. Жорстока кара за ці пропозиції має бути уроком на майбутнє.
показати весь коментар
21.04.2026 17:49 Відповісти
А там де Зеленський мешкає - Яженєлохія.
показати весь коментар
21.04.2026 17:50 Відповісти
мамо, запхайте мене туди з куда ви мене вийняли.
з мене достатньо.
показати весь коментар
21.04.2026 17:51 Відповісти
Ну враховуючи трампівский нарцисизм і самозакозаність подібні заяви навіть логічні і мають сенс. Але скоріше це був чисто жарт, щоб розрядити обстановку.
показати весь коментар
21.04.2026 17:51 Відповісти
Коли зеленський і трамп стоять поруч в статусі президента я тоді думаю це якась кінокомедія
показати весь коментар
21.04.2026 17:51 Відповісти
Мені навіть цікаво як би прореагували американці коли б їм запропонували віддати ворогам природні запаси на суму 12 трильйонів доларів. А саме цього вимагає Трамп і його банда сіоністських виродків (Кушнер, Віткоф і кагал) від України.
показати весь коментар
21.04.2026 17:56 Відповісти
Це що перша війна в якій сторони так чи інакше підуть на компроміси?
показати весь коментар
21.04.2026 18:18 Відповісти
Які на хрін "компроміси" коли мова іде про грабунок національних багатств суверенної країни з населенням 40 мільйонів? "Компроміс" про що?
показати весь коментар
21.04.2026 18:32 Відповісти
Якщо чесно, ніхто і копалини розробляти не буде.
показати весь коментар
21.04.2026 19:02 Відповісти
Вже почали. Окупанти в Запоріжській області добувають наш марганець і будують величезний комбінат... Це все, ****, "оманські угоди"...
показати весь коментар
21.04.2026 19:04 Відповісти
Цікаво хто це такий креативний?!

Цікаво хто це такий креативний?!
показати весь коментар
21.04.2026 18:01 Відповісти
Арєстовічь.
показати весь коментар
21.04.2026 21:05 Відповісти
Донніленд - це під"** чи комплимент?
показати весь коментар
21.04.2026 18:14 Відповісти
Залежить від рівня IQ, для середньостатистичного правака з мага, це комплімент.
показати весь коментар
21.04.2026 20:06 Відповісти
Дебіли кончені. Риже Лайно більше підійшло б.
показати весь коментар
21.04.2026 18:14 Відповісти
гонДонні, млть!
показати весь коментар
21.04.2026 18:22 Відповісти
Два дебіла то є сила
показати весь коментар
21.04.2026 18:35 Відповісти
громадські сральні
траба називати
ТрампоВенсами
показати весь коментар
21.04.2026 18:44 Відповісти
Автора - в психіатрічну лікарню і терміново. Або за грати, бо Україна - унітарна держава, а це явно заклик до проушення територіальної цілісності, країни, а наявність прапора і гімну - пряме порушення Конституції України.
показати весь коментар
21.04.2026 19:02 Відповісти
Створення назви шматку області насправді ніяк не стосується унітарності і територіальної цілісністі: кількість адмінистративних одиниць не змінюється.
показати весь коментар
21.04.2026 20:04 Відповісти
Хіба шо каналізацію у якомусь ПГТ і то не всю....
показати весь коментар
21.04.2026 19:04 Відповісти
Донбас -Донніленд . Верховна Рада - Піздобратія
показати весь коментар
21.04.2026 19:27 Відповісти
Еще не набрыдли бесконечные унижения перед Европой и Америкой?
показати весь коментар
21.04.2026 19:35 Відповісти
Тобто тебе не засмутило, що це була пряма насмішка над президентом США, яку тому не вистачило IQ роспізнати?
показати весь коментар
21.04.2026 19:54 Відповісти
З їбонутим по-їбонутому? Дівіться,з ким поведешся,сам таким станеш.
показати весь коментар
21.04.2026 19:48 Відповісти
Зеля, досить лизати дупу рудому бордельному коту!
показати весь коментар
21.04.2026 19:48 Відповісти
Якщо ви думаєте що це жарт то навряд чи він смішний. Tе, що якийсь російський áгент в українській владі вирішив дати таку назву це звичайно не дивно швидше робилося для глузування або приниження України та й самого Трампа та США.
Але в плані перейменування є історичні передумови, оскільки Донецьк був колись збудований американським підприємцем Джоном Юзом і Донецьк назвався Юзовка. Влада зелених як завжди обов'язково все споганить.
показати весь коментар
21.04.2026 19:50 Відповісти
Тут епічно те, що Трамп ніколи не наважиться визнати, що його цією пропозицією принизили. Якщо взагалі помітив приниження.
показати весь коментар
21.04.2026 19:58 Відповісти
Там не усі такі дурни як їх прийнято зображати. Ишак вже притих з "недоперченою сосискою" та закрив свого дзьоба.
показати весь коментар
21.04.2026 20:19 Відповісти
Звісно не всі дурні. Б. Обама, наприклад, освічена і розумна людина. В Білому домі і на міністерських посадах зараз - дурніше персонажів в США при владі мабуть щє ніхто не бачив.
показати весь коментар
21.04.2026 21:56 Відповісти
Обама виділив Ірану 1,7 мільярда доларів на фінансування їхньої ядерної програми Байден (третій термін Обами) розморозив 16 мільярдів доларів коштів для Ірану. Це війна Обами, він фінансував тероризм! Президент Трамп просто покладає цьому край! Усі дороги ведуть до Обами.
показати весь коментар
22.04.2026 01:28 Відповісти
Х'юз був англійським підприємцем. Вірніше бєльгійцем
показати весь коментар
22.04.2026 00:23 Відповісти
John James Hughes (1814 - 17 June 1889)https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hughes_(businessman)#cite_note-1 [1] was a https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_people Welsh engineer, businessman and founder of the city of https://en.wikipedia.org/wiki/Donetsk Donetsk. The village was originally named Yuzovka (Hughesovka, https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language Russian: Юзoвка) or Yuzivka (https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language Ukrainian: Юзівка) after Hughes, ("https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%AE Yuhttps://en.wikipedia.org/wiki/%D0%97 z" being a Russian and Ukrainian approximation of Hughes), formally becoming a town in May 1917 and later, in 1924, being renamed to Stalino (https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language Ukrainian: Сталіно); in 1961, the name was changed to Donetsk.https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hughes_(businessman)#cite_note-BBCSW-2 [2]

Ну якщо Вірніше тоди з Уельсу
показати весь коментар
22.04.2026 01:06 Відповісти
Так що пану Юзику є чим пишатися
показати весь коментар
22.04.2026 01:10 Відповісти
Donkeyland буде првильніше.
показати весь коментар
21.04.2026 19:55 Відповісти
Може не донні в дойчленд, чи донбасленд, чи може вже до історичного коріння - Гьюзоленд ?
показати весь коментар
21.04.2026 20:10 Відповісти
Цирк на дроті
їбаньки при владі
з обох сторін
показати весь коментар
21.04.2026 20:16 Відповісти
«Світом правлять діагнози».
показати весь коментар
21.04.2026 20:34 Відповісти
Доня в захваті від такої перспективи?
Вже почав дрочить на карту Донбасу?
показати весь коментар
21.04.2026 20:23 Відповісти
Троллинг, ****, высшего уровня Другой вопрос, стоило ли это делать?
Ситуация и атмосфера была подходящей для такой шутки?
показати весь коментар
21.04.2026 20:54 Відповісти
Скоро Зеленський перейменує Україну на Зеляленд
показати весь коментар
21.04.2026 20:55 Відповісти
ще 2,5 с роки, і буде як з козою
хто голосував за ЗЕ - їбав козу
показати весь коментар
21.04.2026 21:26 Відповісти
... це було патужно, відчувається рівень дипломатії.
показати весь коментар
21.04.2026 21:27 Відповісти
Таке міг вчудити лише ішак після додаткової дози. Це все на що це чмо здатне.
показати весь коментар
21.04.2026 21:40 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9882 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
(Сайт ліво-ліберального ЗМІ) "Нью Йорк Таймс" повідомив, що українська делегація пропонувала частину Донбасу, що перебуває все ще під контролем України, оголосити окремою квазі-державою, назвати її Донніленд (на честь Трампа, аби заручитися підтримкою президента США) і оголосити це утворення офшором на кшталт Монако. Типу, аби унеможливити претензії Москви на ці території.
Видання пише що українська делегація навіть прапор і гімн для Доніленда склепали - за допомогою ШІ.
Перепрошую. Нагадайте будь ласка, які претензії були до Мінських угод, згідно яких навіть території окуповані (!!) терористами ДиРи визнавалися частиною України? Кажете, Україна територіями не торгує? А це що?
Чи "Нью-Йорк Таймс" - то посіпаки Трампа, які поширюють антизеленське ІПСО на радість Москві? ЗЕботва ж саме так нам заявить?
показати весь коментар
21.04.2026 22:57 Відповісти
Весь Донбасс можно переимоновать в Гандонов-лэнд.
показати весь коментар
22.04.2026 12:39 Відповісти
 
 