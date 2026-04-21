Україна під час переговорів зі США пропонувала перейменувати частину Донбасу на "Донніленд", - NYT

Під час переговорів за участю американських представників Україна пропонувала називати ту частину Донецької області, яка перебуває під її контролем, "Доннілендом" — на честь президента США Дональда Трампа.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами, передає Цензор.НЕТ.

Гімн та прапор "Донніленду"

За словами трьох співрозмовників, коли український перемовник вперше згадав цей термін, це було "частково жартома". Таким чином хотіли схилити Трампа на свій бік і переконати чинити опір територіальним вимогам Росії, яка прагне повного виходу українських захисників із Донеччини.

Для "Донніленду" український посадовець навіть створив за допомогою ChatGPT прапор зелено-золотого кольору та національний гімн. Однак, як пише NYT, незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила.

Цей термін продовжують використовувати під час переговорів, хоча, наскільки відомо, він не закріплений у жодних офіційних документах.

За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів, учасники переговорів також висунули ідею про те, що "Рада миру" Трампа могла б відігравати певну роль в управлінні цією територією, хоча на сьогодні до неї не приєдналися ані Росія, ані Україна.

"Модель Монако"

Інша пропозиція називала повоєнний договір "моделлю Монако" — для території, більшу частину якої займає Краматорськко-Слов’янська агломерація. За нею, з "Донніленду" мають ​​створити напівавтономну мінідержаву з офшорною економічною зоною. За словами одного з джерел, фраза "модель Монако" фігурувала в проєктах договорів, тоді як "Донніленд" згадували лише в обговореннях.

Вимоги США

Раніше Financial Times писало, що США прив’язують гарантії безпеки для України до відступу з Донбасу. Видання повідомляло, що США зобов’язують Україну відмовитися від Донбасу, щоб війна припинилася, але не тиснуть на диктатора РФ Путіна, щоб він відмовився від цієї вимоги.

