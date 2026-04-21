Україна під час переговорів зі США пропонувала перейменувати частину Донбасу на "Донніленд", - NYT
Під час переговорів за участю американських представників Україна пропонувала називати ту частину Донецької області, яка перебуває під її контролем, "Доннілендом" — на честь президента США Дональда Трампа.
Про це пише New York Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами, передає Цензор.НЕТ.
Гімн та прапор "Донніленду"
За словами трьох співрозмовників, коли український перемовник вперше згадав цей термін, це було "частково жартома". Таким чином хотіли схилити Трампа на свій бік і переконати чинити опір територіальним вимогам Росії, яка прагне повного виходу українських захисників із Донеччини.
Для "Донніленду" український посадовець навіть створив за допомогою ChatGPT прапор зелено-золотого кольору та національний гімн. Однак, як пише NYT, незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила.
Цей термін продовжують використовувати під час переговорів, хоча, наскільки відомо, він не закріплений у жодних офіційних документах.
За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів, учасники переговорів також висунули ідею про те, що "Рада миру" Трампа могла б відігравати певну роль в управлінні цією територією, хоча на сьогодні до неї не приєдналися ані Росія, ані Україна.
"Модель Монако"
Інша пропозиція називала повоєнний договір "моделлю Монако" — для території, більшу частину якої займає Краматорськко-Слов’янська агломерація. За нею, з "Донніленду" мають створити напівавтономну мінідержаву з офшорною економічною зоною. За словами одного з джерел, фраза "модель Монако" фігурувала в проєктах договорів, тоді як "Донніленд" згадували лише в обговореннях.
Вимоги США
- Раніше Financial Times писало, що США прив’язують гарантії безпеки для України до відступу з Донбасу. Видання повідомляло, що США зобов’язують Україну відмовитися від Донбасу, щоб війна припинилася, але не тиснуть на диктатора РФ Путіна, щоб він відмовився від цієї вимоги.
Донецький Вугільний Басейн - він розташований як на території України так і на території бувшої росії - там навіть аналогічне місто є Донецьк.
Буде бувша росія - ДОНІ-ЛЕНДОМ.
донні 95 ленд.
ось так, повірю.
дуже символічно!
і доні до 95 ще дотягне...
нє!
До речі, вітаю всіх зебілів з потужною 7-ю річницею царювання вашого кандидати - Хотьпаржома Какаяразіцевіча Хуженєбудька.
з квітня 19го знав... і перед тим теж.
Так,в чому прикол?
Самі собі придумали посадовці,самі радіють зі своєї витівки,
Кажуть, не існує марної інформації. Але такі "новини" свідчать - буває
Одного разу, шукаючи каналу для перегляду боксу з Усиком, натрапив на амер.канал.Був здивований з зображення Тр. на новинах: він був аж ніяк не рудим( рижим), краватка -не яскраво червона.Це про щось таки говорить і чому нам показують викривлене зображення особи.
Проект передбачав Нью-Васюки на територіях Лиманської та Святогірської громад.
Реальні Нью-Васюки з космодромом та мармурними сходами.
Мене тоді запросили через одну з компаній Біг4 як незалежного спеціаліста.
З їх сторони два депутати від Слуг Народу та ще пара додіків з Укрінвесту.
Це був цирк.
Не витримав, розповів як робиться правильно - більше мене на їх засідання не запрошували.
Депутати від Слуг народу - один родом з Донецьку для 95 кварталу робив візитівки. так став депутатом ВР.
Інший теж якийсь з весільних фотографів.
==
життя так склалося, шо під час війни шо Лиман, шо Святогірськ стали майже рідними... А до війни взагалі тут не бував ні разу.
до чого вже бігли
Ну, а пропозиція передати частину української землі, на якій живуть наші люди, в управління іноземному дяді... Навіть не важливо, що кінченому на всю голову дяді. Просто за фактом. Буданов, Тараканія, Умєров. Ця трійця за наступної влади має бути притягнена за державну зраду. Роль Кислиці хай з'ясує слідство. Переговірники. Жартівники. Рашистські керманичі дуже вірять у вікно Овертона. Те, що спочатку викликає обурення і спротив, після багатьох повторень і промовлянь стає звичним, нестрашним, прийнятним. Жорстока кара за ці пропозиції має бути уроком на майбутнє.
Цікаво хто це такий креативний?!
Але в плані перейменування є історичні передумови, оскільки Донецьк був колись збудований американським підприємцем Джоном Юзом і Донецьк назвався Юзовка. Влада зелених як завжди обов'язково все споганить.
Ну якщо Вірніше тоди з Уельсу
Ситуация и атмосфера была подходящей для такой шутки?
(Сайт ліво-ліберального ЗМІ) "Нью Йорк Таймс" повідомив, що українська делегація пропонувала частину Донбасу, що перебуває все ще під контролем України, оголосити окремою квазі-державою, назвати її Донніленд (на честь Трампа, аби заручитися підтримкою президента США) і оголосити це утворення офшором на кшталт Монако. Типу, аби унеможливити претензії Москви на ці території.
Видання пише що українська делегація навіть прапор і гімн для Доніленда склепали - за допомогою ШІ.
Перепрошую. Нагадайте будь ласка, які претензії були до Мінських угод, згідно яких навіть території окуповані (!!) терористами ДиРи визнавалися частиною України? Кажете, Україна територіями не торгує? А це що?
Чи "Нью-Йорк Таймс" - то посіпаки Трампа, які поширюють антизеленське ІПСО на радість Москві? ЗЕботва ж саме так нам заявить?