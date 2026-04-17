Мирні переговори зайшли в глухий кут, Україна чекає делегацію США, - Сибіга

Мирні зусилля наразі перебувають у стані стагнації, однак Україна продовжує дипломатичну роботу для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Так, можна сказати, що ми "застрягли" у наших мирних зусиллях, на жаль. Тож у будь-якому разі нам потрібно продовжувати ці зусилля, щоб покласти край цій війні. Це в наших інтересах", – сказав він під час публічної дискусії ADF-Talks на Анталійському дипломатичному форумі.

Сибіга наголосив, що, на його думку, саме дипломатичні зусилля можуть дати відчутний результат у врегулюванні конфлікту.

"Через ситуацію на Близькому Сході у нас, мабуть, затримка в переговорах про мир. Але ми перебуваємо в постійному контакті", – зазначив міністр.

Очікування американської делегації

Глава МЗС підтвердив, що Україна очікує на візит американської переговорної групи для обговорення подальших кроків.

"Ми очікуємо на візит американської переговорної групи до України, щоб обговорити, як нам діяти далі", – заявив він.

Водночас він наголосив, що Україна та США перебувають у постійному контакті щодо мирного процесу.

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Позиція щодо тиску на Росію

Окремо Сибіга підкреслив необхідність посилення тиску на Росію.

"Ніяких ілюзій. Ніяких марних сподівань. Лише рішучі кроки. Режим Путіна має усвідомити наслідки відмови від конструктивної позиції. Як я вже зазначав, ми готові до припинення вогню", – сказав він.

Міністр додав, що очільник Кремля Володимир Путін має визнати неможливість досягнення своїх цілей на полі бою.

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