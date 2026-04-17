Мирные переговоры зашли в тупик, Украина ждет делегацию США, - Сибига

Андрей, Сибига

Мирные усилия в настоящее время находятся в состоянии застоя, однако Украина продолжает дипломатическую работу по прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Да, можно сказать, что мы "застряли" в наших мирных усилиях, к сожалению. Поэтому в любом случае нам нужно продолжать эти усилия, чтобы положить конец этой войне. Это в наших интересах", – сказал он во время публичной дискуссии ADF-Talks на Анталийском дипломатическом форуме.

Сибига подчеркнул, что, по его мнению, именно дипломатические усилия могут дать ощутимый результат в урегулировании конфликта.

"Из-за ситуации на Ближнем Востоке у нас, по-видимому, – задержка в переговорах о мире. Но мы находимся в постоянном контакте", – отметил министр.

Ожидания американской делегации

Глава МИД подтвердил, что Украина ожидает визита американской переговорной группы для обсуждения дальнейших шагов.

"Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину, чтобы обсудить, как нам действовать дальше", – заявил он.

В то же время он подчеркнул, что Украина и США находятся в постоянном контакте по вопросам мирного процесса.

Позиция относительно давления на Россию

Отдельно Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Россию.

"Никаких иллюзий. Никаких тщетных надежд. Только решительные шаги. Режим Путина должен осознать последствия отказа от конструктивной позиции. Как я уже отмечал, мы готовы к прекращению огня", – сказал он.

Министр добавил, что глава Кремля Владимир Путин должен признать невозможность достижения своих целей на поле боя.

Топ комментарии
Зараз приїдуть вітьок і зятьок з дуже "оригінальною" ідеєю здачі донбасу.

ЧекайТЕ...
17.04.2026 14:05 Ответить
Тікі шо була новина, що з'явилися карти
А, у зелених квартальців же немає звилин... Там стоїть лише генератор випадкових фраз
17.04.2026 13:51 Ответить
Єдине, що у влади чудово виходить, це надувати ілюзіями та надіями мильні бульбашки, а коли вони лопаються, надувають нові, райдужні, і ще більші за попередні. А у результаті їх лопання, сидимо в калюжі.
17.04.2026 14:01 Ответить
Тікі шо була новина, що з'явилися карти
А, у зелених квартальців же немає звилин... Там стоїть лише генератор випадкових фраз
17.04.2026 13:51 Ответить
Переговори були - очмана?
17.04.2026 13:52 Ответить
В заявах - "Ми потужні ... успішні ... керуємо Світом!".
На ділі - "Ми очікуємо від партнерів..."
17.04.2026 13:53 Ответить
З самого початку переговори були "мирними",тому вони і зайшли туди куди зайшли.Кацапам переговори не потрібні,а валить їх нема чим.
17.04.2026 13:56 Ответить
а перегоВори виходили iз кута?!
17.04.2026 13:58 Ответить
Єдине, що у влади чудово виходить, це надувати ілюзіями та надіями мильні бульбашки, а коли вони лопаються, надувають нові, райдужні, і ще більші за попередні. А у результаті їх лопання, сидимо в калюжі.
17.04.2026 14:01 Ответить
Зараз приїдуть вітьок і зятьок з дуже "оригінальною" ідеєю здачі донбасу.

ЧекайТЕ...
17.04.2026 14:05 Ответить
Хто відповість за сотні тисяч євро, про&&ані на польоти, поїздки, делегації etc. які результували у повний нуль?

Хто відповість за десятки брехливих заяв з екранів, що "йдуть переговори, ми вже близько, дипломатичний трек, адженда, абирвалг"?
17.04.2026 14:20 Ответить
"...на його думку, саме дипломатичні зусилля можуть дати відчутний результат у врегулюванні конфлікту" - вже п'ятий рік "дають", пане Сибіга, прокинься.
17.04.2026 14:22 Ответить
 
 