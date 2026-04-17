Мирные переговоры зашли в тупик, Украина ждет делегацию США, - Сибига

Мирные усилия в настоящее время находятся в состоянии застоя, однако Украина продолжает дипломатическую работу по прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Да, можно сказать, что мы "застряли" в наших мирных усилиях, к сожалению. Поэтому в любом случае нам нужно продолжать эти усилия, чтобы положить конец этой войне. Это в наших интересах", – сказал он во время публичной дискуссии ADF-Talks на Анталийском дипломатическом форуме.

Сибига подчеркнул, что, по его мнению, именно дипломатические усилия могут дать ощутимый результат в урегулировании конфликта.

"Из-за ситуации на Ближнем Востоке у нас, по-видимому, – задержка в переговорах о мире. Но мы находимся в постоянном контакте", – отметил министр.

Ожидания американской делегации

Глава МИД подтвердил, что Украина ожидает визита американской переговорной группы для обсуждения дальнейших шагов.

"Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину, чтобы обсудить, как нам действовать дальше", – заявил он.

В то же время он подчеркнул, что Украина и США находятся в постоянном контакте по вопросам мирного процесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть вовлечена в переговоры о прекращении войны в Украине, – Мерц

Позиция относительно давления на Россию

Отдельно Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Россию.

"Никаких иллюзий. Никаких тщетных надежд. Только решительные шаги. Режим Путина должен осознать последствия отказа от конструктивной позиции. Как я уже отмечал, мы готовы к прекращению огня", – сказал он.

Министр добавил, что глава Кремля Владимир Путин должен признать невозможность достижения своих целей на поле боя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кушнер и Уиткофф планируют приехать в Украину, – Зеленский