Головне, щоб Донбас не перетворився на "Путінленд", - Зеленський про чутки перейменування регіону
Президент Володимир Зеленський відповів на чутки про те, що під час мирних переговорів зі США Україна нібито пропонувала частину підконтрольної Донеччини назвати "Донніленд". Ця назва одночасно відсилала б до слова "Донбас" та імені президента США Дональда Трампа.
Про це він сказав під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав?
Президент відмовився коментувати деталі українсько-американських перемовин щодо припинення російсько-української війни, під час яких нібито висловлювалися пропозиції про перейменування частини Донецької області.
"Під час моїх перемовин інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає. Відповідно є документи, в яких все це зазначено", - сказав він.
Зеленський наголосив, що головне – збереження українського статусу цих територій. Водночас він зазначив, що не може коментувати інші неофіційні діалоги між сторонами.
"Головне, щоб Донецька і Луганська області залишалися українською землею. Так воно і є. Щоб не було Путінленду – це найголовніше", - додав глава держави.
Що передувало?
- Напередодні The New York Times написало, що Під час переговорів за участю американських представників Україна пропонувала називати ту частину Донецької області, яка перебуває під її контролем, "Доннілендом" — на честь президента США Дональда Трампа.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?….
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Часто справжньою суттю таких переговорів є те, що не зазначено в документах!
Тож, йдеться про Слов'янсько-Краматорську агломерацію, як укріпрайон, що зводився не менш як десять років - "Східну смугу фортець" за визначенням західних аналітиків, на якому тримається вся Україна, її оборона..
Адже, як вбачається з даного https://youtu.be/XHbqgwpDxaU?si=aaLt6IwkZuypugys відео для завоювання цього УРу ворогу знадобиться не менш як 600-тисячне угрупування військ й більше як 1,5 - 2 роки безперервних штурмів.
Історична довідка:
Тривалість оборони міст та УРів у ДСВ:
Для Британії і Польщі проти Німеччини:
7 днів Сингапур, Вестерплатте
20 - Варшава
60 - Нарвік
232 - Тобрук
Для Фінляндії проти СРСР:
70 - Лінія Маннергейма
Для СРСР проти Німеччини:
23 - Могильов, Таллін
62 - Смоленськ
69 - Одеса
81 - Київ
247 - Севастополь
Для Німеччини проти СРСР:
16 - Берлін
80 - Бреслау
102 - Кенігсберг
107 - Будапешт
115 - Мемель.
Нижче наведено уривок посту офіцера-фронтовика на цю тему:
@ Головне, чого я не розумів тоді - це мізерних, у порівнянні з витраченими ресурсами, результатів для росіян. Я не міг збагнути - і досі не можу - як нам вдається вистояти під ударами, які за всіма об'єктивними показниками мали зламати всю Європу /*йдеться про накопичені СРСР та за тридцять років РФ запаси озброєння і *********** - десятків тисяч одиниць броньованої техніки, мільйони міг і снарядів тощо/.
Так, я завжди розумів, що фраза «ми пишемо історію», коли її кажуть про українську армію - не є порожнім звуком. Але те, наскільки звитяжною є ця історія, я просто зараз усвідомлю завдяки цьому відео.
Тут суто об'єктивно, виключно на підставі історичних фактів і чисел /*показників/, порівнюється ефективність української оборони з прикладами оборони міст, укріплених районів та фортець зі світової історії ХХ століття - Першої та Другої Світових війн.
Ці числа вражають самі по собі - /*військова вправність і тривалість оборони українських рубежів оборони є безпрецедентними за всю історію воєн./