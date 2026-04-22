Головне, щоб Донбас не перетворився на "Путінленд", - Зеленський про чутки перейменування регіону

Президент Володимир Зеленський відповів на чутки про те, що під час мирних переговорів зі США Україна нібито пропонувала частину підконтрольної Донеччини назвати "Донніленд". Ця назва одночасно відсилала б до слова "Донбас" та імені президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Що сказав?

Президент відмовився коментувати деталі українсько-американських перемовин щодо припинення російсько-української війни, під час яких нібито висловлювалися пропозиції про перейменування частини Донецької області.

"Під час моїх перемовин інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає. Відповідно є документи, в яких все це зазначено", - сказав він.

Зеленський наголосив, що головне – збереження українського статусу цих територій. Водночас він зазначив, що не може коментувати інші неофіційні діалоги між сторонами.

"Головне, щоб Донецька і Луганська області залишалися українською землею. Так воно і є. Щоб не було Путінленду – це найголовніше", - додав глава держави.

Що передувало?

Напередодні The New York Times написало, що Під час переговорів за участю американських представників Україна пропонувала називати ту частину Донецької області, яка перебуває під її контролем, "Доннілендом" — на честь президента США Дональда Трампа.

