Войну в Украине нельзя откладывать "на потом", урегулирование должно идти параллельно с другими кризисами, - Зеленский

Как война в Иране повлияла на Украину: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский отметил, что операция США в Иране отвлекла внимание от агрессии России против Украины.

Об этом он заявил CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам главы государства, пока технические переговоры с Соединенными Штатами все еще продолжаются, но он "не видит возможности встретиться, пока вопрос, дело Ирана, не будет закрыто".

Зеленский назвал вызовом то, что одна и та же команда американских переговорщиков – во главе с посланником США Стивом Виткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – вела как переговоры по войне в Иране, так и в Украине.

Президент понимает, что США сейчас сосредоточены на войне против Ирана, но важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия.

Он отметил, что нельзя говорить "мы поговорим (об Украине) чуть позже". Украина уже находится в условиях активной войны, поэтому не может быть отложена "на потом", а вопрос урегулирования войны должен рассматриваться параллельно с другими международными кризисами.

Зеленский также рассказал, что война привела к прекращению поставок некоторых ключевых видов оружия для Украины, в частности ПРО, которых, по его словам, Украина не получает в достаточном количестве из-за ограниченных производственных мощностей в США.

Зеленский Владимир (24024) Иран (2828) США (29246)
Топ комментарии
+11
Вже немає сил все це слухати.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:41 Ответить
+10
ЗАТКНИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ти в 2019 багато чого молов а тепер нема етносу і уже не буде і ми як цигани розкидані по світу ніхто і ніщо - матеріал для асиміляції
показать весь комментарий
23.04.2026 08:36 Ответить
+7
Воно актор, Воно не має досвіду в економіці, дипломатії, в бакнківській сфері,

Але воно вміє ....тільки балакати та записувати свої відосики щоб про нього не забували.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:51 Ответить
Прийшов, побачив, напі#дів. Ось і вся робота.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:48 Ответить
Трампу ти і на *** не всрався. Він зараз витягує з кризи економіку росії, і тиснути на росіян не буде, просто озвучуватиме їхні вимоги. Європі впору самій готуватись до вторгнення - тож це тільки наша проблема.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:40 Ответить
Ну так врегулюй. Це вже по суті залежить тільки від тебе. Не треба перекладати свої зобовязання на інші країни.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:45 Ответить
Не треба робити сенсації з візиту Віткоффа і Кушнера до України. Це потрібно їм, а не нам, - Зеленський

Джерело: https://censor.net/ua/n3611506
показать весь комментарий
23.04.2026 08:46 Ответить
а ще воно має властивість притягувати біди і катастрофи.
показать весь комментарий
23.04.2026 09:10 Ответить
Всепогодні Віткофф і зять нічого не рішають ні в Ірані ні в нас - це окозамилювання
показать весь комментарий
23.04.2026 08:58 Ответить
Ти диви, який вумний президент, точно як його виборці 73%. Тільки чомусь у 2019 році вів нас до кцапів, розміновував їх прохід на південь, скорочував війська та знищував ракетні програми. Вдкрив двері і запустив ворога під Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми, Дніпро та інші міста.
показать весь комментарий
23.04.2026 09:00 Ответить
Західні ЗМІ масово обговорюють корупцію зебіла. Особливо їм сподобався золотий унітаз.
Як то кажуть, при Порошенку Чонгар захищали 21 тисяча, а при Зелі 300 чоловік.
показать весь комментарий
23.04.2026 09:01 Ответить
Так, і при Порошенку тільки псевдожурналісти заговорили про "свинарчуків" - Порошенко відсторонив Гладковськго від посади і розпочали розслідування. На виході нуль. А коли "свинарчук" Зеленського - Міндіч, вкрав мільярди з Енергоатома, то Зеленський не арештував його, а дав можливість втекти, а той орган, який виявив злочин - НАБУ, через Верховну Раду хотів знищити. Не дали студенти і західні партнери. Ось і вся різниця мід політиком Порошенко і мародером та брехуном Зе.
показать весь комментарий
23.04.2026 09:06 Ответить
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
14 год
Якщо підприємство хоче забронювати свого працівника, воно має привезти рекрутингом 3-10 чоловіків - українців або іноземців. Так воно покаже, що зацікавлене в своїх працівниках, - нардеп Веніславський.
Геніально! А заброньований депутат має привезти 3-4 не заброньованих. Підкажу, у вас, Вениславський, двоє синів: один у МЗС працює, інший нібито живе в Дубаї.
А підприємства мають створити свої ТЦК, щоб потім відвести в ТЦК тих, кого вони спіймають?
Вениславський, я в захваті від вас! Продовжуйте й надалі вбивати Слуг народу!
показать весь комментарий
23.04.2026 09:06 Ответить
Цікаво, а скільки Зеленський привів рекрутингом чоловік замість заброньованого "95 кварталу"? Де бійці замість петрова, іванова, наумова, баканова, єрмака, арестовича, шурмів, синів коломойського, мосєйчук та інших "героїв"?
показать весь комментарий
23.04.2026 09:11 Ответить
а пасматрєтьвглаза і сайтісьпасрєдінє яжнєлох вже забув?
показать весь комментарий
23.04.2026 09:07 Ответить
Як сказав один найвеличніший лідер **********: "Неначасі"
показать весь комментарий
23.04.2026 09:14 Ответить
Хто ж тебе обрав у 2019?де вони ,ті зебіли?
показать весь комментарий
23.04.2026 09:15 Ответить
білібірда якась , знов обнюхався якоїсь гидоти .
показать весь комментарий
23.04.2026 09:23 Ответить
Шо, бл@ть?
показать весь комментарий
23.04.2026 09:23 Ответить
Україна для Європи це росхідний матеріал!
показать весь комментарий
23.04.2026 09:40 Ответить
На Європу ніхто не нападав, вони нам допомогають, що ти пропонуєш, почати їх на... І битися тім що дасть потужний
показать весь комментарий
23.04.2026 09:49 Ответить
Звичайно не нападав,бо є щит Європи і Європі вигідно,щоб Україна воювала якомога довше!
показать весь комментарий
23.04.2026 09:51 Ответить
Який розумний вислів, як у ху ....ла, поки є війна є і потужний, немає потужного немає і війни
показать весь комментарий
23.04.2026 09:46 Ответить
 
 