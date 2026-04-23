Войну в Украине нельзя откладывать "на потом", урегулирование должно идти параллельно с другими кризисами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что операция США в Иране отвлекла внимание от агрессии России против Украины.
Об этом он заявил CNN, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам главы государства, пока технические переговоры с Соединенными Штатами все еще продолжаются, но он "не видит возможности встретиться, пока вопрос, дело Ирана, не будет закрыто".
Зеленский назвал вызовом то, что одна и та же команда американских переговорщиков – во главе с посланником США Стивом Виткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – вела как переговоры по войне в Иране, так и в Украине.
Президент понимает, что США сейчас сосредоточены на войне против Ирана, но важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия.
Он отметил, что нельзя говорить "мы поговорим (об Украине) чуть позже". Украина уже находится в условиях активной войны, поэтому не может быть отложена "на потом", а вопрос урегулирования войны должен рассматриваться параллельно с другими международными кризисами.
Зеленский также рассказал, что война привела к прекращению поставок некоторых ключевых видов оружия для Украины, в частности ПРО, которых, по его словам, Украина не получает в достаточном количестве из-за ограниченных производственных мощностей в США.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
ти в 2019 багато чого молов а тепер нема етносу і уже не буде і ми як цигани розкидані по світу ніхто і ніщо - матеріал для асиміляції
Але воно вміє ....тільки балакати та записувати свої відосики щоб про нього не забували.
Як то кажуть, при Порошенку Чонгар захищали 21 тисяча, а при Зелі 300 чоловік.
Якщо підприємство хоче забронювати свого працівника, воно має привезти рекрутингом 3-10 чоловіків - українців або іноземців. Так воно покаже, що зацікавлене в своїх працівниках, - нардеп Веніславський.
Геніально! А заброньований депутат має привезти 3-4 не заброньованих. Підкажу, у вас, Вениславський, двоє синів: один у МЗС працює, інший нібито живе в Дубаї.
А підприємства мають створити свої ТЦК, щоб потім відвести в ТЦК тих, кого вони спіймають?
Вениславський, я в захваті від вас! Продовжуйте й надалі вбивати Слуг народу!