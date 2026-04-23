Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради
Сьогодні на Кіпрі відбудеться неформальне засідання Європейської ради, у якому особисто братиме участь Президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Зміна формату участі
Спочатку планувалося, що Зеленський приєднається до зустрічі у форматі відеозв’язку, однак згодом формат змінили на особисту присутність.
Підтвердження від керівництва ЄС
Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив виданню Politico участь українського президента особисто.
"Ми будемо раді особисто вітати президента Зеленського в цей особливо важливий момент", — зазначив він.
САМ!
ЗНІЗОЙДЕ ДО ПЛЕБСА?!
вентиль дружби відкрив, дозволили поторгувати їблом серед поважних людей.
а у Європі він - герой, за рахунок зламаного "шашликами" життя українців, вбитих-скалічених наших справжніх Героїв (часто безіменних)..