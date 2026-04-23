Зеленский лично примет участие в заседании Европейского совета

Сегодня на Кипре состоится неформальное заседание Европейского совета, в котором лично примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Изменение формата участия

Изначально планировалось, что Зеленский присоединится к встрече в формате видеосвязи, однако впоследствии формат изменили на личное присутствие.

Подтверждение от руководства ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил изданию Politico личное участие украинского президента.

"Мы будем рады лично приветствовать президента Зеленского в этот особенно важный момент", - отметил он.

