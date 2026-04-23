Литва вслед за Эстонией раскритиковала Зеленского из-за заявлений о возможном нападении на Прибалтику
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала президента Украины Владимира Зеленского воздерживаться от риторики запугивания после заявлений о возможной угрозе нападения России на страны Балтии.
Об этом пишет портал Delfi, на который ссылается Цензор.НЕТ.
В Литве призвали не нагнетать ситуацию
"Для такой риторики нет никаких предпосылок. Если бы мы видели, что они существуют, то наша позиция была бы другой. Сегодня мы инвестируем значительные ресурсы в оборону, являемся членами НАТО и не видим сигналов об угрозе нападения здесь и сейчас", - заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.
В то же время она подчеркнула, что страна уделяет значительное внимание вопросам безопасности и укреплению обороноспособности.
Готовность к провокациям и гибридным угрозам
По словам главы правительства, Литва учитывает риски, связанные с близостью к зоне конфликта и соседством с Беларусью.
"Мы живем рядом с зоной конфликта, и различные провокации или гибридные атаки возможны. Именно поэтому важно быть готовыми к реагированию и адаптировать наши стратегические планы к современным условиям", - подчеркнула Ругинене.
Она добавила, что государство работает над усилением безопасности и подготовкой к возможным вызовам.
- Ранее слова Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии раскритиковали эстонские политики. Они заявили, что такие высказывания могут негативно повлиять на сотрудничество между союзниками.
він не може щоб про нього не говорили
Початок вторгнення в Україну проїбав і злив всуху. Зате інших лякає і попереджає.
*******, як там травневі шашлички 2022???!!!
В нього небагато позитивних факторів. Один з них - оці попередження про те, що у випадку нашої поразки у війні з касапами ***** (чи хто з касапів з іншим поганялом) потім посуне в першу чергу на колишні "радянські республіки".
У країн ЄС та НАТО є своя розвідка і своя влада. І вони кращі за наші.
Це він ігнорував розвідки Європи та США, а не навпаки.
- Простите, не мы, а вы.
- ...Что нас может спасти от ревизии...
- Простите, не нас, а вас.
про напад кацапів на краіни Балтіі , а не просто ляпати
язиком !!
І вапщє, нам там в Балтіі віднєй (с)
Сподіваюсь зелена худобина в захваті від такого алавєрди.
Земля кругла, а бумеранг завжди повертається.
Ну може ще Будангу з картами і фотознімками до їх лідерів послати.
и поможет Северной америке снова вкатиться в золотой век
так что пусть эти невменяшки и дальше кричат, что все то ипсо
Допомога торбану, сранням з ранку до ночі в усіх ефірах, торбану не допомогла.
Тепер пішла фаза сранням з лідерами східної Європи(