РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13212 посетителей онлайн
Новости Провокации рф над странами Балтии
5 570 30

Литва вслед за Эстонией раскритиковала Зеленского из-за заявлений о возможном нападении на Прибалтику

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене просит Зеленского не запугивать Прибалтику

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала президента Украины Владимира Зеленского воздерживаться от риторики запугивания после заявлений о возможной угрозе нападения России на страны Балтии.

Об этом пишет портал Delfi, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Литве призвали не нагнетать ситуацию

"Для такой риторики нет никаких предпосылок. Если бы мы видели, что они существуют, то наша позиция была бы другой. Сегодня мы инвестируем значительные ресурсы в оборону, являемся членами НАТО и не видим сигналов об угрозе нападения здесь и сейчас", - заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

В то же время она подчеркнула, что страна уделяет значительное внимание вопросам безопасности и укреплению обороноспособности.

Готовность к провокациям и гибридным угрозам

По словам главы правительства, Литва учитывает риски, связанные с близостью к зоне конфликта и соседством с Беларусью.

"Мы живем рядом с зоной конфликта, и различные провокации или гибридные атаки возможны. Именно поэтому важно быть готовыми к реагированию и адаптировать наши стратегические планы к современным условиям", - подчеркнула Ругинене.

Она добавила, что государство работает над усилением безопасности и подготовкой к возможным вызовам.

  • Ранее слова Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии раскритиковали эстонские политики. Они заявили, что такие высказывания могут негативно повлиять на сотрудничество между союзниками.

Автор: 

Зеленский Владимир (24024) Литва (2693) Балтия (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
В Європі почали Брехло називати брехлом. Хоча ми це знали ще до 2019.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:15
+28
ЗЄ - він такий.

Початок вторгнення в Україну проїбав і злив всуху. Зате інших лякає і попереджає.

*******, як там травневі шашлички 2022???!!!
показать весь комментарий
23.04.2026 00:22
+21
тупий віслюк не закриє свого поганого рота -

він не може щоб про нього не говорили
показать весь комментарий
23.04.2026 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби в 2012 році хтось в Україні почав говорити про війну між Україною та рф, його б теж гнівно захейтили.
показать весь комментарий
23.04.2026 06:38
А до цього він був іншим - блазень це і є в першу черго брехло і кривляка а ЗЕблазень тим паче!
показать весь комментарий
23.04.2026 08:08
А ти мабуть точно знаєш, що кацапи не нападуть?
показать весь комментарий
23.04.2026 08:21
Ох допі.... вовік
показать весь комментарий
23.04.2026 00:16
не хвилюйтеся, НАТО подбає, щоб війна не була на території НАТО
показать весь комментарий
23.04.2026 00:20
показать весь комментарий
23.04.2026 01:55 Ответить
такі, як трумп+венс вважають, що прибалтика (та навіть Данія) - то зайвий клопіт для нього. Тому нічого такого не дбатиме.
показать весь комментарий
23.04.2026 02:17
нині з цими попередженнями він робить все правильно.
В нього небагато позитивних факторів. Один з них - оці попередження про те, що у випадку нашої поразки у війні з касапами ***** (чи хто з касапів з іншим поганялом) потім посуне в першу чергу на колишні "радянські республіки".
показать весь комментарий
23.04.2026 02:15
Нині з цими публічними попередженнями він виглядає, як поц.
У країн ЄС та НАТО є своя розвідка і своя влада. І вони кращі за наші.

Це він ігнорував розвідки Європи та США, а не навпаки.
показать весь комментарий
23.04.2026 02:29
- Вот что мы имеем на сегодняшний день...
- Простите, не мы, а вы.
- ...Что нас может спасти от ревизии...
- Простите, не нас, а вас.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:27
Зеленський повинен надати хоть якість ФАКТИ
про напад кацапів на краіни Балтіі , а не просто ляпати
язиком !!
показать весь комментарий
23.04.2026 00:33
Т.з. президент продовжує працювати артістом разґаворнава жанра.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:56
Віслюк звісно дуркуватий...але в цьому він правий...це не питання буде чи не буде напад...це питання часу...це вже провірено ст 14р.
показать весь комментарий
23.04.2026 07:07
Це ще тільки початок, замахав він своїм балабольством їх вкрай, а ви уявляєте як він задовбав українців своїми потужностями вечерніми?
показать весь комментарий
23.04.2026 00:35
кремлівський ЗЕлений чоловічок професійно руйнує відносини з усіма нашими партнерами, які завжди підтримували Україну, починаючи з 2014 року. ЗЕ-покидьок вже пересрався з Польщею, нагидив Британії нахамивши Бену Уоллесу, бикував в Овальному кабінеті в США, тепер ще лишилося пересратися з країнами Балтії, які нас історично підтримують всі роки Незалежності.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:41
пля буду допиститься Вован
показать весь комментарий
23.04.2026 00:57
Напад на Україну впритул не бачив. Зате про Балтію знаю все
показать весь комментарий
23.04.2026 01:16
Нєкатариє зілінскіє хужи ********** (с)
І вапщє, нам там в Балтіі віднєй (с)

Сподіваюсь зелена худобина в захваті від такого алавєрди.
Земля кругла, а бумеранг завжди повертається.
Ну може ще Будангу з картами і фотознімками до їх лідерів послати.
показать весь комментарий
23.04.2026 01:25
ну, война в ЕС немного разгрузит Украину
и поможет Северной америке снова вкатиться в золотой век

так что пусть эти невменяшки и дальше кричат, что все то ипсо
показать весь комментарий
23.04.2026 01:45
Другий, нормальний чоловік, не пробачив би собі, те висловлювання, про комунякські шашлики, а з нього- як з гуся вода.
показать весь комментарий
23.04.2026 05:19
А він тут до чого, він вважає себе артистом, тому, який текст сценарію написали в 95 кварталі, той і озвучує
показать весь комментарий
23.04.2026 07:30
Мета ясна як день - залишити Україну без підтримки будь кого.
Допомога торбану, сранням з ранку до ночі в усіх ефірах, торбану не допомогла.
Тепер пішла фаза сранням з лідерами східної Європи(
показать весь комментарий
23.04.2026 05:38
Є ще кілька країн, з якими це обкурене чмо ще по великому не пересралось. Тож, ішак вирішив надолужити.
показать весь комментарий
23.04.2026 07:26
Давно вже пора зрозуміти, що у нього, як у п'яници з анекдоту, а поп...здеть
показать весь комментарий
23.04.2026 07:26
Які з вами всіма метаморфози?кацапи відкрито говорять що нападуть на балтійські країни, вже і закон про використання армії за кордоном прийняли.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:14
Вони не праві, Вєньку треба зрозуміти і простити. Передоз.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:22
 
 