Литва вслед за Эстонией раскритиковала Зеленского из-за заявлений о возможном нападении на Прибалтику

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала президента Украины Владимира Зеленского воздерживаться от риторики запугивания после заявлений о возможной угрозе нападения России на страны Балтии.

Об этом пишет портал Delfi, на который ссылается Цензор.НЕТ.

В Литве призвали не нагнетать ситуацию

"Для такой риторики нет никаких предпосылок. Если бы мы видели, что они существуют, то наша позиция была бы другой. Сегодня мы инвестируем значительные ресурсы в оборону, являемся членами НАТО и не видим сигналов об угрозе нападения здесь и сейчас", - заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

В то же время она подчеркнула, что страна уделяет значительное внимание вопросам безопасности и укреплению обороноспособности.

Готовность к провокациям и гибридным угрозам

По словам главы правительства, Литва учитывает риски, связанные с близостью к зоне конфликта и соседством с Беларусью.

"Мы живем рядом с зоной конфликта, и различные провокации или гибридные атаки возможны. Именно поэтому важно быть готовыми к реагированию и адаптировать наши стратегические планы к современным условиям", - подчеркнула Ругинене.

Она добавила, что государство работает над усилением безопасности и подготовкой к возможным вызовам.

Ранее слова Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии раскритиковали эстонские политики. Они заявили, что такие высказывания могут негативно повлиять на сотрудничество между союзниками.

