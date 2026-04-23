Литва слідом за Естонією розкритикувала Зеленського через заяви про можливий напад на Балтію

Прем’єрка Литви Інга Ругінене просить Зеленського не залякувати Балтію

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене закликала президента України Володимира Зеленського уникати риторики залякування після заяв про можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії.

Про це пише портал Delfi на який посилається Цензор.НЕТ.

У Литві закликали не нагнітати ситуацію

"Для такої риторики немає жодних передумов. Якби ми бачили, що вони існують, то наша позиція була б іншою. Сьогодні ми інвестуємо значні ресурси в оборону, є членами НАТО і не бачимо сигналів про загрозу нападу тут і зараз", — заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Водночас вона підкреслила, що країна приділяє значну увагу питанням безпеки та зміцненню обороноздатності.

Готовність до провокацій і гібридних загроз

За словами глави уряду, Литва враховує ризики, пов’язані з близькістю до зони конфлікту та сусідством із Білоруссю.

"Ми живемо поруч із зоною конфлікту, і різні провокації чи гібридні атаки можливі. Саме тому важливо бути готовими до реагування та адаптувати наші стратегічні плани до сучасних умов", — наголосила Ругінене.

Вона додала, що держава працює над посиленням безпеки та підготовкою до можливих викликів.

  • Раніше слова Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії розкритикували естонські політики. Вони заявили, що такі висловлювання можуть негативно впливати на співпрацю між союзниками.

+51
ЗЄ - він такий.

Початок вторгнення в Україну проїбав і злив всуху. Зате інших лякає і попереджає.

*******, як там травневі шашлички 2022???!!!
23.04.2026 00:22 Відповісти
+46
В Європі почали Брехло називати брехлом. Хоча ми це знали ще до 2019.
23.04.2026 00:15 Відповісти
+38
тупий віслюк не закриє свого поганого рота -

він не може щоб про нього не говорили
23.04.2026 00:14 Відповісти
23.04.2026 00:14 Відповісти
Якби в 2012 році хтось в Україні почав говорити про війну між Україною та рф, його б теж гнівно захейтили.
23.04.2026 06:38 Відповісти
Як мені колись повідомили, то рашка готувалась до бойових дій в Україні з 2006 року. Потім дефолт прокашлявся і трохов притрималось. Але, скажу так; я з 2008 року в кінці травня їздив на зустрічі 28 травня в Балаклаву. Усе було гут, коли в 2012 вже в частину МЧПВ якось з напрягом впускали. А в 2013 взагалі - гуляйте в готелі. Ледь випросились підійти до борту Сагайдачного і то, тільки на шкафуті стійте, хоча раніше сміливо ходили по всім палубам.
Це я до речі до того ще веду, що є деякий контингент биконаселеня, для котрих "війну почав Майдан".
Ні, війна на початку 2013 го вже була на порозі.
Потім до влади прийшов хазяїн і війна на тормоз, хоч і почалося вже.
Ну а потім, нарід вибрав собі лідора під шашличок з шаурмою на пуфіках. І вже практично нічого не заважало робити коЛідор на до придністров'я. І тільки завдяки не слухняній мономеншості та деяких гловкомів встояли, та ********* оркосволот.
23.04.2026 09:33 Відповісти
Клоун, він і в Африці клоун. Проводить світовий телямарахвон.
23.04.2026 09:05 Відповісти
23.04.2026 00:15 Відповісти
А до цього він був іншим - блазень це і є в першу черго брехло і кривляка а ЗЕблазень тим паче!
23.04.2026 08:08 Відповісти
А ти мабуть точно знаєш, що кацапи не нападуть?
23.04.2026 08:21 Відповісти
зеленский та все рнбо, розвідник буданов, розвідник литвиненко, міністр оборони - всі точно знали - нема жодного ударного угруповання. Впевнений шо прибалти не будують шляхів і не втрачають 80% бюджету на це. А от сунути свого носа у справи інших країн - йього ніхто не просив.
23.04.2026 13:31 Відповісти
Ох допі.... вовік
23.04.2026 00:16 Відповісти
не хвилюйтеся, НАТО подбає, щоб війна не була на території НАТО
23.04.2026 00:20 Відповісти
23.04.2026 01:55 Відповісти
такі, як трумп+венс вважають, що прибалтика (та навіть Данія) - то зайвий клопіт для нього. Тому нічого такого не дбатиме.
23.04.2026 02:17 Відповісти
23.04.2026 00:22 Відповісти
нині з цими попередженнями він робить все правильно.
В нього небагато позитивних факторів. Один з них - оці попередження про те, що у випадку нашої поразки у війні з касапами ***** (чи хто з касапів з іншим поганялом) потім посуне в першу чергу на колишні "радянські республіки".
23.04.2026 02:15 Відповісти
Нині з цими публічними попередженнями він виглядає, як поц.
У країн ЄС та НАТО є своя розвідка і своя влада. І вони кращі за наші.

Це він ігнорував розвідки Європи та США, а не навпаки.
23.04.2026 02:29 Відповісти
чому,як поц. нелох і є поц.
23.04.2026 09:19 Відповісти
Ну так європейські розвідки (навіть деякі міністри оборони) кажуть це саме останніми часами. Але пельку чомусь відкривають виключно на зєлупу. Чим вони кращі за нього?
23.04.2026 10:42 Відповісти
От, чим лікар з дипломом у авторитетній клініці кращий за гомеопата з вулиці...

Хз. Загадка. 😁
23.04.2026 10:46 Відповісти
Ну у випадку, коли обидва кажуть однакове, то можна хоча б помовчати. Але то таке, шашлики так шашлики
23.04.2026 11:12 Відповісти
От, наприклад, у родині син двійочник. Родина вирішує, що з цим робити. І тут якесь ліве чувирло, яке саме освіту за кабанчика отримало, починає щось радити.
І *****, що він каже те чи не те. Йде лісом з своїми порадами.
23.04.2026 23:05 Відповісти
Triple Seven

Чим вони кращі за нього?

23.04.2026 10:42

Всім.
У Швеції останній бомж кращий і авторитетніший за Зеленського.
23.04.2026 23:09 Відповісти
Та й таке. Напевно кожен мудрий нарід має отримати свої шашлики. Чужу печію важко ж уявити/усвідомити
23.04.2026 23:57 Відповісти
заперечувати, повторюючись за колегою ******* Triple Seven - не буду. Не люблю дубляжів.
23.04.2026 11:48 Відповісти
Людина, яке все про*бала робить правильно....
Що за когнетивний дисонанс?!?
23.04.2026 08:47 Відповісти
Слава Богу, все довщенту, як би він того не хтоів, чи намагався, чи вів до того - в України ше не **********... Ще залишились окремі інституції держави (нехай вони і працюють, існують через пень/колоду), як то Верховна Рада, ЗСУ, антикорупційні структури... тощо. Є ще сподівання що з-за адекватної влади держава відновиться хоча би до рівня 2019-го року.
23.04.2026 11:47 Відповісти
- Вот что мы имеем на сегодняшний день...
- Простите, не мы, а вы.
- ...Что нас может спасти от ревизии...
- Простите, не нас, а вас.
23.04.2026 00:27 Відповісти
Зеленський повинен надати хоть якість ФАКТИ
про напад кацапів на краіни Балтіі , а не просто ляпати
язиком !!
23.04.2026 00:33 Відповісти
Т.з. президент продовжує працювати артістом разґаворнава жанра.
23.04.2026 00:56 Відповісти
Віслюк звісно дуркуватий...але в цьому він правий...це не питання буде чи не буде напад...це питання часу...це вже провірено ст 14р.
23.04.2026 07:07 Відповісти
Людина, яка постійно какає в штани і не зупиняється, повчає інших, як не какати в штани.
Приблизно так виглядає його коментування.
23.04.2026 08:52 Відповісти
Це ще тільки початок, замахав він своїм балабольством їх вкрай, а ви уявляєте як він задовбав українців своїми потужностями вечерніми?
23.04.2026 00:35 Відповісти
кремлівський ЗЕлений чоловічок професійно руйнує відносини з усіма нашими партнерами, які завжди підтримували Україну, починаючи з 2014 року. ЗЕ-покидьок вже пересрався з Польщею, нагидив Британії нахамивши Бену Уоллесу, бикував в Овальному кабінеті в США, тепер ще лишилося пересратися з країнами Балтії, які нас історично підтримують всі роки Незалежності. І це не помилки, ні, це свідома диверсія під виглядом "помилок" та "імпульсивності", зелене кремлівське бидло прекрасно розуміє, що шкодить Україні і в нього не лишилося вибору - або він доведе Україну до катастрофи, або українці нарешті прокинуться та примусять відповідати цього агента кремля, який втрачає рейтинги, розуміє що вже не буде ніколи переобраний демократично, але нажаль має узурповану ним завдяки війні владу, чим зухвало та напоказ користається.
23.04.2026 00:41 Відповісти
пля буду допиститься Вован
23.04.2026 00:57 Відповісти
Напад на Україну впритул не бачив. Зате про Балтію знаю все
23.04.2026 01:16 Відповісти
Нєкатариє зілінскіє хужи ********** (с)
І вапщє, нам там в Балтіі віднєй (с)

Сподіваюсь зелена худобина в захваті від такого алавєрди.
Земля кругла, а бумеранг завжди повертається.
Ну може ще Будангу з картами і фотознімками до їх лідерів послати.
23.04.2026 01:25 Відповісти
ну, война в ЕС немного разгрузит Украину
и поможет Северной америке снова вкатиться в золотой век

так что пусть эти невменяшки и дальше кричат, что все то ипсо
23.04.2026 01:45 Відповісти
Другий, нормальний чоловік, не пробачив би собі, те висловлювання, про комунякські шашлики, а з нього- як з гуся вода.
23.04.2026 05:19 Відповісти
А він тут до чого, він вважає себе артистом, тому, який текст сценарію написали в 95 кварталі, той і озвучує
23.04.2026 07:30 Відповісти
Мета ясна як день - залишити Україну без підтримки будь кого.
Допомога торбану, сранням з ранку до ночі в усіх ефірах, торбану не допомогла.
Тепер пішла фаза сранням з лідерами східної Європи(
23.04.2026 05:38 Відповісти
Є ще кілька країн, з якими це обкурене чмо ще по великому не пересралось. Тож, ішак вирішив надолужити.
23.04.2026 07:26 Відповісти
Давно вже пора зрозуміти, що у нього, як у п'яници з анекдоту, а поп...здеть
23.04.2026 07:26 Відповісти
Які з вами всіма метаморфози?кацапи відкрито говорять що нападуть на балтійські країни, вже і закон про використання армії за кордоном прийняли.
23.04.2026 08:14 Відповісти
Вони не праві, Вєньку треба зрозуміти і простити. Передоз.
23.04.2026 08:22 Відповісти
віслюк у своєму стойлі ніхєра не вміє/не може та ще й в чуже пхається
23.04.2026 09:00 Відповісти
Заклейте скотчем ротяку Голобородьку, бо він посварить українців зі всіма європейцями.
23.04.2026 09:36 Відповісти
а що заважало йому перед війною робити подібні заяви про можливий напад ереф на Україну? Чому він тоді мовчав? Чому не готував спротив?
23.04.2026 09:52 Відповісти
А чого вона не заткне пельку міністру оборони Швеції? Він же ж говорить теж саме 😉 І не тільки він, щойно з Нідерландів таке саме прозвучало… чи гавкати можна тільки у бік України?
вони поводять себе так само, як зєлупа перед вторгненням
23.04.2026 10:38 Відповісти
Чого відразу критикувать? Може найвеличніший хвилюється про ваші країни? Може не знає, що у вас є своя розвідка? Могли б і подякувати
23.04.2026 10:57 Відповісти
Прибалти, походу, готують громадян до шашликів. А для шашликів потрібні люди
23.04.2026 11:11 Відповісти
Цього янелоха потрібно всім країнам Європи критикувати а не лизати йому дупу.
23.04.2026 11:45 Відповісти
Там є своя, не зелена, розвідка і вона не буде просто сидіти та мовчати тому шо так йї сказали - як це було в Україні у 22-21 роках.
23.04.2026 13:34 Відповісти
Не стоит обращать внимания..
Давно пора знать!! Кроме брехня мародерства и победой херни у дурня ничего в голове нет..
Мильяр деревьев..
3500 фламингав гав гав...
Бреше..
23.04.2026 19:12 Відповісти
 
 