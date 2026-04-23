Литва слідом за Естонією розкритикувала Зеленського через заяви про можливий напад на Балтію

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене закликала президента України Володимира Зеленського уникати риторики залякування після заяв про можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії.

Про це пише портал Delfi на який посилається Цензор.НЕТ.

У Литві закликали не нагнітати ситуацію

"Для такої риторики немає жодних передумов. Якби ми бачили, що вони існують, то наша позиція була б іншою. Сьогодні ми інвестуємо значні ресурси в оборону, є членами НАТО і не бачимо сигналів про загрозу нападу тут і зараз", — заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Водночас вона підкреслила, що країна приділяє значну увагу питанням безпеки та зміцненню обороноздатності.

Готовність до провокацій і гібридних загроз

За словами глави уряду, Литва враховує ризики, пов’язані з близькістю до зони конфлікту та сусідством із Білоруссю.

"Ми живемо поруч із зоною конфлікту, і різні провокації чи гібридні атаки можливі. Саме тому важливо бути готовими до реагування та адаптувати наші стратегічні плани до сучасних умов", — наголосила Ругінене.

Вона додала, що держава працює над посиленням безпеки та підготовкою до можливих викликів.

Раніше слова Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії розкритикували естонські політики. Вони заявили, що такі висловлювання можуть негативно впливати на співпрацю між союзниками.

