"В Естонії розкритикували Зеленського за заяву про можливий напад РФ на Балтію: Послаблює довіру до 5 статті НАТО".

Естонські політики назвали неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії. Такими тезами український лідер нібито послаблює "довіру до 5 статті НАТО" та "не сприяє співпраці".

Про це пише естонський мовник ERR, який цитує заяви естонських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Критика Зеленського

Так, міністр закордонних справ Маргус Цахкна сказав, що Україна вже неодноразово вказувала про загрозу нападу Росії на інші країни. Однак такі заяви, мовляв, не відповідають оцінці естонської розвідки.

"Такі заяви, по-перше, не відповідають нашим розвідувальним даним і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська чи взагалі в якийсь спосіб готувалася військово атакувати НАТО або країни Балтії — радше навпаки. Росія перебуває не в дуже сильній позиції на українському фронті, а також економічно", - сказав естонський посадовець.

За його словами, подібні твердження від України "аж ніяк не сприяють співпраці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва звинуватила країни Балтії та Фінляндію у співучасті в "агресії проти РФ": у ЄС відреагували

Голова комісії Рійгікогу з закордонних справ Марко Міхкельсон також зазначив, що це не перший випадок, коли керівництво України заявляє, що країни Балтії — наступні.

"Наче погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться: якщо ми в якийсь спосіб опинимося у слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, передусім країни Балтії. Це, звісно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що "ми — сторона-переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте"", - сказав Міхкельсон.

На його думку, якщо серйозна загроза існує, то союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою, а не підіймати галас у ЗМІ. При цьому повідомлення, що передаються через пресу, часто залишаються на рівні спекуляцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європі потрібні гарантії безпеки від України, - Цахкна

Водночас Зеленського естонський парламентар звинуватив у "послабленні довіри до 5 статті НАТО" і поширенні російських тез.

"Зеленський наголосив, що НАТО має бути єдиним і готовим реагувати на дії Путіна. Я погоджуюся, що жодна людина не підірвала довіру до п’ятої статті так сильно, як президент США Дональд Трамп, але й президент України також її послаблює", - додав Міхкельсон.

Що передувало?

Нагадаємо, під час інтерв’ю для телемарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що пов’язує обмеження соціальних мереж у Росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.

Імовірними цілями Росії він назвав країни Балтії, бо вони "не готові до сильного протистояння".

Також читайте: У Швеції попередили про можливу атаку РФ на острови Балтії, – The Times