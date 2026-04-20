УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10295 відвідувачів онлайн
Новини Провокації РФ над Балтією
6 213 74

В Естонії розкритикували Зеленського за заяву про можливий напад РФ на Балтію: Послаблює довіру до 5 статті НАТО

Естонські політики назвали неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії. Такими тезами український лідер нібито послаблює "довіру до 5 статті НАТО" та "не сприяє співпраці".

Про це пише естонський мовник ERR, який цитує заяви естонських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Критика Зеленського

Так, міністр закордонних справ Маргус Цахкна сказав, що Україна вже неодноразово вказувала про загрозу нападу Росії на інші країни. Однак такі заяви, мовляв, не відповідають оцінці естонської розвідки.

"Такі заяви, по-перше, не відповідають нашим розвідувальним даним і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська чи взагалі в якийсь спосіб готувалася військово атакувати НАТО або країни Балтії — радше навпаки. Росія перебуває не в дуже сильній позиції на українському фронті, а також економічно", - сказав естонський посадовець.

За його словами, подібні твердження від України "аж ніяк не сприяють співпраці".

Голова комісії Рійгікогу з закордонних справ Марко Міхкельсон також зазначив, що це не перший випадок, коли керівництво України заявляє, що країни Балтії — наступні.

"Наче погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться: якщо ми в якийсь спосіб опинимося у слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, передусім країни Балтії. Це, звісно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що "ми — сторона-переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте"", - сказав Міхкельсон.

На його думку, якщо серйозна загроза існує, то союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою, а не підіймати галас у ЗМІ. При цьому повідомлення, що передаються через пресу, часто залишаються на рівні спекуляцій.

Водночас Зеленського естонський парламентар звинуватив у "послабленні довіри до 5 статті НАТО" і поширенні російських тез.

"Зеленський наголосив, що НАТО має бути єдиним і готовим реагувати на дії Путіна. Я погоджуюся, що жодна людина не підірвала довіру до п’ятої статті так сильно, як президент США Дональд Трамп, але й президент України також її послаблює", - додав Міхкельсон.

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час інтерв’ю для телемарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що пов’язує обмеження соціальних мереж у Росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.
  • Імовірними цілями Росії він назвав країни Балтії, бо вони "не готові до сильного протистояння".

Автор: 

Зеленський Володимир (27556) Балтія (382) росія (69676) Естонія (1803) Цахкна Маргус (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Розпочали говорити правду "лідору" в обличчя....
показати весь коментар
20.04.2026 19:58 Відповісти
+27
Зєля до@издиця ,що його і нас всіх разом з ним навіть балтійці пошлють нахрін.
показати весь коментар
20.04.2026 19:59 Відповісти
+24
Куди не влізе чекай скандал ,він чомусь чим завгодно переймаєтся і Близьким Сходом і рекламує напад рашистів на Балтійські країни ,одне що його менше хвилює, це як зупинити ворога ,стабілізувати фронт і як під час війни зупинити корупцію і марнотратство.
показати весь коментар
20.04.2026 20:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розпочали говорити правду "лідору" в обличчя....
показати весь коментар
20.04.2026 19:58 Відповісти
твій "лідор" в Кацапії , в бункері ховається
Президент України все каже і робить правильно - Європа вперто продовжує купувати , в кацапів , енергоносії т.ч просто запрошуючи їх до подальшої агресії
показати весь коментар
20.04.2026 20:11 Відповісти
Я нашого дурня захищать не збираюся - краще-б, займався проблемами України... Але, з іншого боку - а в чому він неправий? Пам'ятаю, як, ще при Союзі, з НАТО "стібалися" та реготали, коли турки забрали у греків половину Кіпру...
У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про те, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов'язку всіх членів приходити на захист одного.Така допомога може як передбачати залучення збройних сил, так і не передбачати його, і може включати будь-які заходи, які держави-члени Альянсу вважають за доцільне відновлення і підтримку безпеки в Північноатлантичному регіоні.Стаття 5 НАТО відповідає Статуту 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, в якому визнається, що держава, яка стала жертвою збройного нападу, має невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону і може звертатися до інших із проханням про допомогу. У контексті НАТО Стаття 5 закріплює це право на самооборону у зв'язку з наданням взаємної допомоги.Перший і єдиний раз в історії НАТО задіяла Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня 2001 року на Сполучені Штати Америки.
Але тоді країни НАТО були "єдиним кулаком"... А зараз? "Лебідь, рак, і щука"...
показати весь коментар
20.04.2026 20:22 Відповісти
Ти не розумієш " у чому він неправий"?
Клоуну для піару серед зебілів потрібен хайп. Будь на чому. Ляпати на камеру дурною язицюрю не задумуючись про наслідки для відносин України із союзниками.
Є у тебе реальні данні- надай їх по дипломатичним каналам. А не ляпати у прямому єфірі язицюрою пусті заяви, не підкріплені нічим
показати весь коментар
20.04.2026 20:40 Відповісти
Та зельц так рашку свою піарить.
Пуйло дало методички, от воно й блеє...
показати весь коментар
20.04.2026 22:09 Відповісти
Нагадують наших дебілів напередодні повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
20.04.2026 19:59 Відповісти
Вже писав тут... Скинули мені кілька місяців тому такий варіант при припиненні вогню. Цікаво, у ЄС розглядають такий: Сценарій:
От прямо зараз погодиться раїся на заморозку по ЛБЗ (і навіть без Донбасу).
В Україні її військ на стримування залишається 250тис.
750 тис відводяться на ППД з Фінляндією, країнами Балтії, Obwód Królewiecki, Білорусь.
Рекрутується за 3-5 місяців додатково 200 тис (по 35-40 тис + один-три місяці навчання). Ї розташовується див. пунктом вище.
З призваних додатково готується до 2000-3000 екіпажів FPV-дронщиків.
Китай все це і з запасом технічно забезпечує за нафтогазові гроші (в тому числі і ЄС).
Виготовляється у комфортних умовах без бомбардувань 30000 Shahed-136 (по 200 в день)
В один прекрасний світанок:
на швидкості 150 км/год,
по 3000 Shahed-136 на день наносяться удари по військових і інфраструктурних об'єктах Фінляндо-Балтії, півночі Польщі і Германії...,
а дронарі кожні 2-3 години поступовими кроками у режимі караколь додають по 20-40км сірої зони, залишаючи позаду червону як свою.
Бонсай-армії ЄС не встигають розвернутись і зупинити армію вторгнення (пробиватись через поток біженців - ще та *****), яка з середньої швикістю 60-120км/доба, на китайських авто, бере під лебенсрау відповідні зони в 250-400 км завширшки (угри і словаки взагалі морозяться).
Через 4 дні НАТО сідає за стіл переговорів про задоволення вимог агресора. ********* отримує:
******** бабло на внутрішню стабілізацію,
і продовження бенкету, доїдаючи Україну з Молдовою.
Реалістично?
показати весь коментар
20.04.2026 20:23 Відповісти
Реалістично. Навіть більше - логічно було б так зробити. Але... є маленький нюанс. путін ніколи не погодиться на припинення вогню по фактичній ЛБЗ. Він нас не сприймає серйозно і це не дасть йому зупинитись. І всі свої ресурси він спалить саме в Україні. Дуже серйозно його заклинило на Україні. І у цьому його слабкість.
показати весь коментар
20.04.2026 20:42 Відповісти
Основні демографічні дані про Нарву:
Етнічний склад: росіяни - 86,99 %, естонці - близько 4 %, решта - інші національності.
Громадянство: понад третина мешканців (близько 36 % або понад 18 000 осіб) мають паспорт РФ.

Мовне середовище: Російська мова є основною мовою спілкування, обслуговування та реклами в місті.

Нарва - третє за величиною місто Естонії, де концентрація російськомовного населення є найвищою в республіці.
Про зелених чоловічків писати чи самі фантазуєте
показати весь коментар
20.04.2026 21:51 Відповісти
Я на іншій гілці написав про те саме. І порівняв Нарву - з Кримом. Навіть вказав, що і там є "міст Путіна" - міст через річку Нарва, з російського Івангорода...
показати весь коментар
21.04.2026 10:47 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 19:59 Відповісти
Коли протягом 10 днів підори запустять понад 200 дронів Шахед на страни балтії, де беде твоя 5 сТТяяТья.
Дрони не ми (підори) запускаємо ,а хто ми не бачим. Напевно зелені чойойловички
Тоді хто кого пошле
показати весь коментар
20.04.2026 20:26 Відповісти
- а їм і не треба ! Вони і так готові давно -
показати весь коментар
20.04.2026 20:00 Відповісти
Вони по нас запускають дрони за 500 км. Яка концентрація війська?
показати весь коментар
20.04.2026 21:02 Відповісти
Саме так . Тим більше , що всі західні розвідки певні , що для нападу кацапи вигадають якийсь черговий "гібридний" спосіб .
показати весь коментар
20.04.2026 21:07 Відповісти
Ждунів нападу на Балтію естонські потужники смачно натикали рилами у їхнє ж лайно. Зеленим варто припинити поширювати істерію та намагання залякати населення Європи.
показати весь коментар
20.04.2026 20:01 Відповісти
Нєкатариє зілінскіє хужи скабєєвай (с)
показати весь коментар
20.04.2026 20:07 Відповісти
Не розбираюсь в сортах брехунів.
показати весь коментар
20.04.2026 21:04 Відповісти
Нарва - це той самий Крим... Тільки естонський... І ще гірший...
87 % - "русские", з них більше 36% мають паралельно, російське громадянство... І "міст Путіна" свій, є - міст, що з'єднує естонську Нарву, з російським Івангородом...
показати весь коментар
20.04.2026 20:28 Відповісти
Так би й написав, що ждеш не діждешся нападу на Балтію, нащо ця еквлібристика з цифрами.
показати весь коментар
20.04.2026 21:06 Відповісти
Ти "хворий на голову", чи "придурюєшся"? Я вказав на подібність ситуації, з Кримом і Нарвою... І не більше того... А ти - як моя теща, покійна: "Що не дочую - те придумаю...".
показати весь коментар
20.04.2026 21:11 Відповісти
Догундосивця пастушок! Вовки, вовки...
показати весь коментар
20.04.2026 20:03 Відповісти
Наш Лідар теж хоче бути як дід трамп. Молоти херню на всі сторони.
З другого боку - нехай би і молов. Кловун і є кловун. Тільки зедібіли вибрали його президентом і головнокомандуючим.
показати весь коментар
20.04.2026 20:06 Відповісти
Ну, це ж обкурений ішак! Після передозу в ішака галюники. Пора вже звикнути до його кукурікання!
показати весь коментар
20.04.2026 20:07 Відповісти
- Зеленський, яке ваше життєве кредо ?
- 3,14zdіти з будь-якого приводу !
показати весь коментар
20.04.2026 20:07 Відповісти
За даними перепису населення Естонії 2021 року, Нарва є найбільш «російським» містом країни: етнічні росіяни становлять близько 87 % населення. Загалом у місті проживає понад 50 000 осіб, при цьому значна частина мешканців - громадяни Росії або особи без громадянства.
У якому розділі буде твоя 5 стат....тя.
яке буде ваше життєве кредо ? 3,14zdіти
показати весь коментар
20.04.2026 20:30 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 20:08 Відповісти
це дрібниці , в порівнянні з тим скільки "зеленого лайня" вилливає щодня "зезрадник" проти тих.хто допомагає Україні((("це повний 3,14здєц" приклад)))
показати весь коментар
20.04.2026 20:08 Відповісти
а зельонскому пох ! він же шершіль! Непризнаний нащастя!
показати весь коментар
20.04.2026 20:09 Відповісти
Напад кацапів на країни Балтії - лише справа часу ! А коли це станеться - тутешні "коментатори" будуть верещати , мовляв - "чому Президент України їх вчасно не попередив?" ... так ?
показати весь коментар
20.04.2026 20:13 Відповісти
Чому пародія на Президента України вчасно не попередил українців про напад російських нацистів, а натомість закликал їх готуватися до травневих шашликів?!
показати весь коментар
20.04.2026 20:25 Відповісти
попередил ... закликал....
Гугл-транслейт , у вас в РФії , теж блокують ?
показати весь коментар
20.04.2026 21:01 Відповісти
У нас тут в Україні цікавляться - коли у вас на шмарафоні перестануть *******? Коли обдовбаний Ішак закликав українців готуватись до нападу, евакуйовуватись із Сум, Бучі та Маріуполя? Ви хоч якийсь ШІ-відосік про це вже зняли заднім числом?
показати весь коментар
20.04.2026 21:33 Відповісти
А що ж з такою повагою - "рф" з великих? Ну як Зеленський: "Владимир Владимирович, заберите нас!"
показати весь коментар
20.04.2026 22:15 Відповісти
Твоя "справа часу " це як смертельна хвороба пуйла, про яку розповідають з 2014 року. Або як розпад Росії, який ось ось наче відбудеться або ні. Одним словом солодка казочка для інфантилів.
показати весь коментар
20.04.2026 21:08 Відповісти
Про можливий напад на Балтику не Зеленський сказав, а західні аналітики. Якраз таки про естонську Нарву та про острови у Балтійському морі. Зеленський просто видав це за свою власну думку. Але естонці чомусь не протестували проти висловлювань західних діячів з цього самого приводу.
показати весь коментар
20.04.2026 20:15 Відповісти
Зрозуміло що члєнограй ідіот,але кукурікання в бік України чомусь у європейських діячів стає чи не ознакою гарного смаку.
показати весь коментар
20.04.2026 20:27 Відповісти
Слабкого - підштовхни, як то кажуть. Бачать що Ішак дебіл - от і напихують всі кому не ліньки.
показати весь коментар
20.04.2026 21:35 Відповісти
Лідора макають вже хто тільки може, навіть дрібна Єстонія, він тільки верхи на фламінго може фотографуватися.
показати весь коментар
20.04.2026 20:15 Відповісти
А як тоді назвати вдвічі меншого за Естонію Ізраїль?
показати весь коментар
20.04.2026 20:35 Відповісти
Досих пір складно повірити що в Україні в.о. президента такій БАРАН який нічого не вміє окрім як красти, корчити мордяку, брехати і своїх друзів корупціонерів виправдовувати
показати весь коментар
20.04.2026 20:15 Відповісти
Естонців ще й треба вмовляти готуватися до оборони?
показати весь коментар
20.04.2026 20:23 Відповісти
В України недостатньо ж проблем щоб Зеленський про ризики нападу на НАТО постійно говорив - егеж
показати весь коментар
20.04.2026 20:23 Відповісти
Хай самі думають, яка нам різниця. Навіщо Зеля лякає, хер його знає, воно дурне, меле аби що. Вова просрав початок війни і в нього комплекс шашлика? Навряд, воно вини не розуміє своєї.
показати весь коментар
20.04.2026 20:29 Відповісти
Не тільки не розуміє, а й не визнає перед самим собою. Бо кинули як лоха останнього, зачепили віслючу гординю.
показати весь коментар
20.04.2026 21:37 Відповісти
Якщо всі перелічені коменти стосовно діючого Президента України дійсно написані українцями, у нашої країни нема майбутнього. З такими тенденціями, на нас не потрібно нападати, ми самі доведемо Україну до знищення.
показати весь коментар
20.04.2026 20:36 Відповісти
За Зеленського голосував?
показати весь коментар
20.04.2026 20:44 Відповісти
Єдинна твереза думка тут
показати весь коментар
20.04.2026 20:51 Відповісти
Не хвилюйтесь .
Це все не репрезентативно
показати весь коментар
20.04.2026 21:04 Відповісти
Тоді питання до тцк і сп, вони знищують і дискредитують країну зсередини, на кого вони працюють? Ну точно не на Україну, чого їх не було на початку 22 року?
показати весь коментар
20.04.2026 21:08 Відповісти
Ваша країна це Ізраїль.
показати весь коментар
20.04.2026 21:09 Відповісти
"зепоцріот" .згідно основного закону України.на котрий він наклав купу "зеленого лайна" нелигітимний і прострочений.безвідповідальний за ніщо в державі .адже закон України його повноваження закінчив давно...
показати весь коментар
20.04.2026 21:23 Відповісти
"От такий ви президент, от такий верховний головнокомандувач" - вгадаєш чия цитата без гугла і підказок?
показати весь коментар
20.04.2026 21:39 Відповісти
Після того , як такі як ти , засранці продали Україну зільоним дебілам у нас як держави шанси невеликі !
показати весь коментар
21.04.2026 08:59 Відповісти
15 серпня 2025 Лавров у светрі з написом "ссср" прилетів в Анкоридж. З словами "можем повторить "якби ні підписали пакт молаврова-рибетрампа?
показати весь коментар
20.04.2026 20:41 Відповісти
Ох дурак, ну дурак
показати весь коментар
20.04.2026 20:48 Відповісти
Ну в розвідці всякі бувають, хоча й малоймовірно.. а от Лідор то серьозно І-Діод. Або Транзистор.. чи Термос..
показати весь коментар
20.04.2026 21:27 Відповісти
Припускаю, що зараз Зеленських, більш поінформований, ніж розвідка Естонії. Таке враження, що вона пускає рожеві бульби, на тлі наростаючої небезпеки
показати весь коментар
20.04.2026 20:53 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
20.04.2026 21:11 Відповісти
А коли цілий голова ЦРУ прилітав в Україну щоб персонально поінформувати її президента про загрозу нараду русні - який був рівень поінформованості найшашличнішого лідора?
І чому взагалі естонці мають слухати такого феєричного довбойоба який проспав вторгення у власну країну?
показати весь коментар
20.04.2026 21:42 Відповісти
Ну..., Нарва - на вихід...
показати весь коментар
20.04.2026 20:57 Відповісти
Де цей клоун такий мудрий був у 2021 році? Тепер піпєц який проінформований став, ще й повчає тих хто його попереджав.
показати весь коментар
20.04.2026 21:23 Відповісти
ПіЗЕдюк конешно дурник..
Але їм зараз Статття та Пункт "згідно відповідно" не допоможе!!
Треба саме двосторонні договори ( як мають Скандинавські країни, хоч вони вже всі в Нато) , хоч таємні хоч які, та підготовка логістики для союзних сил. Та підготовка ТРО, дронщиків, партизан, ССО !!
показати весь коментар
20.04.2026 21:25 Відповісти
Очікувана оцінка "дипломатичних" зусиль гундоса, як пророцтв вокзальної ворожки на теми війни, роль якої перебрав на себе глава ОП
показати весь коментар
20.04.2026 21:26 Відповісти
Как раз тот случай, когда уместная старинная поговорка кацапская---,,Я киздела бы ещё---дык болит влагали-що!,,
показати весь коментар
20.04.2026 21:26 Відповісти
Яка 5-а стаття ? Все ще гірше ніж Будапештський меморандум. Якщо на цей час ще буде Україна, то захистить.
показати весь коментар
20.04.2026 22:36 Відповісти
Ну, так можна себе обманювати, але у кацапів в Есті багато очей і вух тому можливий сценарій як з Донбасом..НАТО вони вже протестували, тому як буде наказ так і побачите в себе "зелених чоловічків" від *****.
показати весь коментар
21.04.2026 01:22 Відповісти
Головне не про корупцію серед друзів
показати весь коментар
21.04.2026 08:43 Відповісти
"В Естонії розкритикували Зеленського за заяву про можливий напад РФ на Балтію: Послаблює довіру до 5 статті НАТО".
Чого дивуватись: а як ще може діяти агентбуратіно?
показати весь коментар
21.04.2026 16:42 Відповісти
время покажет..кто есть ху и кто кому Рабинович
показати весь коментар
21.04.2026 18:48 Відповісти
 
 