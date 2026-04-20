В Естонії розкритикували Зеленського за заяву про можливий напад РФ на Балтію: Послаблює довіру до 5 статті НАТО
Естонські політики назвали неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії. Такими тезами український лідер нібито послаблює "довіру до 5 статті НАТО" та "не сприяє співпраці".
Про це пише естонський мовник ERR, який цитує заяви естонських посадовців, передає Цензор.НЕТ.
Критика Зеленського
Так, міністр закордонних справ Маргус Цахкна сказав, що Україна вже неодноразово вказувала про загрозу нападу Росії на інші країни. Однак такі заяви, мовляв, не відповідають оцінці естонської розвідки.
"Такі заяви, по-перше, не відповідають нашим розвідувальним даним і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська чи взагалі в якийсь спосіб готувалася військово атакувати НАТО або країни Балтії — радше навпаки. Росія перебуває не в дуже сильній позиції на українському фронті, а також економічно", - сказав естонський посадовець.
За його словами, подібні твердження від України "аж ніяк не сприяють співпраці".
Голова комісії Рійгікогу з закордонних справ Марко Міхкельсон також зазначив, що це не перший випадок, коли керівництво України заявляє, що країни Балтії — наступні.
"Наче погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться: якщо ми в якийсь спосіб опинимося у слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, передусім країни Балтії. Це, звісно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що "ми — сторона-переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте"", - сказав Міхкельсон.
На його думку, якщо серйозна загроза існує, то союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою, а не підіймати галас у ЗМІ. При цьому повідомлення, що передаються через пресу, часто залишаються на рівні спекуляцій.
Водночас Зеленського естонський парламентар звинуватив у "послабленні довіри до 5 статті НАТО" і поширенні російських тез.
"Зеленський наголосив, що НАТО має бути єдиним і готовим реагувати на дії Путіна. Я погоджуюся, що жодна людина не підірвала довіру до п’ятої статті так сильно, як президент США Дональд Трамп, але й президент України також її послаблює", - додав Міхкельсон.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час інтерв’ю для телемарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що пов’язує обмеження соціальних мереж у Росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.
- Імовірними цілями Росії він назвав країни Балтії, бо вони "не готові до сильного протистояння".
Президент України все каже і робить правильно - Європа вперто продовжує купувати , в кацапів , енергоносії т.ч просто запрошуючи їх до подальшої агресії
У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про те, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов'язку всіх членів приходити на захист одного.Така допомога може як передбачати залучення збройних сил, так і не передбачати його, і може включати будь-які заходи, які держави-члени Альянсу вважають за доцільне відновлення і підтримку безпеки в Північноатлантичному регіоні.Стаття 5 НАТО відповідає Статуту 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, в якому визнається, що держава, яка стала жертвою збройного нападу, має невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону і може звертатися до інших із проханням про допомогу. У контексті НАТО Стаття 5 закріплює це право на самооборону у зв'язку з наданням взаємної допомоги.Перший і єдиний раз в історії НАТО задіяла Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня 2001 року на Сполучені Штати Америки.
Але тоді країни НАТО були "єдиним кулаком"... А зараз? "Лебідь, рак, і щука"...
Клоуну для піару серед зебілів потрібен хайп. Будь на чому. Ляпати на камеру дурною язицюрю не задумуючись про наслідки для відносин України із союзниками.
Є у тебе реальні данні- надай їх по дипломатичним каналам. А не ляпати у прямому єфірі язицюрою пусті заяви, не підкріплені нічим
Пуйло дало методички, от воно й блеє...
От прямо зараз погодиться раїся на заморозку по ЛБЗ (і навіть без Донбасу).
В Україні її військ на стримування залишається 250тис.
750 тис відводяться на ППД з Фінляндією, країнами Балтії, Obwód Królewiecki, Білорусь.
Рекрутується за 3-5 місяців додатково 200 тис (по 35-40 тис + один-три місяці навчання). Ї розташовується див. пунктом вище.
З призваних додатково готується до 2000-3000 екіпажів FPV-дронщиків.
Китай все це і з запасом технічно забезпечує за нафтогазові гроші (в тому числі і ЄС).
Виготовляється у комфортних умовах без бомбардувань 30000 Shahed-136 (по 200 в день)
В один прекрасний світанок:
на швидкості 150 км/год,
по 3000 Shahed-136 на день наносяться удари по військових і інфраструктурних об'єктах Фінляндо-Балтії, півночі Польщі і Германії...,
а дронарі кожні 2-3 години поступовими кроками у режимі караколь додають по 20-40км сірої зони, залишаючи позаду червону як свою.
Бонсай-армії ЄС не встигають розвернутись і зупинити армію вторгнення (пробиватись через поток біженців - ще та *****), яка з середньої швикістю 60-120км/доба, на китайських авто, бере під лебенсрау відповідні зони в 250-400 км завширшки (угри і словаки взагалі морозяться).
Через 4 дні НАТО сідає за стіл переговорів про задоволення вимог агресора. ********* отримує:
******** бабло на внутрішню стабілізацію,
і продовження бенкету, доїдаючи Україну з Молдовою.
Реалістично?
Етнічний склад: росіяни - 86,99 %, естонці - близько 4 %, решта - інші національності.
Громадянство: понад третина мешканців (близько 36 % або понад 18 000 осіб) мають паспорт РФ.
Мовне середовище: Російська мова є основною мовою спілкування, обслуговування та реклами в місті.
Нарва - третє за величиною місто Естонії, де концентрація російськомовного населення є найвищою в республіці.
- а їм і не треба ! Вони і так готові давно -
87 % - "русские", з них більше 36% мають паралельно, російське громадянство... І "міст Путіна" свій, є - міст, що з'єднує естонську Нарву, з російським Івангородом...
