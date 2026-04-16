У Швеції попередили про можливу атаку РФ на острови Балтії, – The Times

Швеція не виключає, що Росія найближчим часом може спробувати захопити один із островів у Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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Можлива мета Росії

За словами головнокомандувача Збройних сил Швеції Міхаеля Классона, Москва може піти на невелику військову операцію, щоб перевірити реакцію НАТО.

Йдеться не про масштабну війну, а про демонстративний крок, який дозволить Кремлю оцінити політичну єдність Альянсу.

Классон зазначив, що така операція може бути швидкою – із подальшим очікуванням реакції міжнародної спільноти.

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Ймовірні цілі

У Швеції серед потенційних цілей називають острів Готланд, який має стратегічне значення в Балтійському морі.

Водночас військові підкреслюють, що варіантів у Росії значно більше, адже регіон має сотні островів.

Формат атаки може передбачати морський або повітряно-десантний сценарій.

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Оцінки розвідки

Шведська військова розвідка попереджає, що Росія вже зараз нарощує військовий потенціал поблизу регіону.

За її оцінками, Москва здатна здійснити обмежений удар, а в перспективі кількох років – розгорнути масштабніші операції.

Зокрема, йдеться про можливість встановлення контролю над морем і повітряним простором.

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Ширший контекст

У Швеції наголошують, що навіть завершення війни в Україні не означатиме зниження загроз для Європи.

Навпаки, Росія може перегрупувати сили та спрямувати їх на західний напрямок.

Классон не виключив, що стратегічною метою Кремля може бути відновлення геополітичного впливу, подібного до часів Російської імперії або СРСР.

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