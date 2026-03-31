Росія умисно спрямовує українські безпілотники до країн Балтії, - Сибіга

В України є розвідувальні дані про те, що російська армія свідомо коригує рух дронів у бік країн Балтії.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з головою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн.

"Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди. Крім того, я з впевненістю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії", - сказав він.

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Також Сибіга наголосив, що Україна працює із партнерами, аби убезпечити країни від таких інцидентів у майбутньому.

"Я вдячний всім нашим партнерам, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: "Причина цих інцидентів – у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози й саме Росію потрібно примусити до миру", - додав глава МЗС.

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