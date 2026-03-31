Росія умисно спрямовує українські безпілотники до країн Балтії, - Сибіга
В України є розвідувальні дані про те, що російська армія свідомо коригує рух дронів у бік країн Балтії.
Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з головою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн.
"Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди. Крім того, я з впевненістю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії", - сказав він.
Також Сибіга наголосив, що Україна працює із партнерами, аби убезпечити країни від таких інцидентів у майбутньому.
"Я вдячний всім нашим партнерам, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: "Причина цих інцидентів – у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози й саме Росію потрібно примусити до миру", - додав глава МЗС.
Що передувало?
- Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіксували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
- Відомо, що з вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".
- Водночас Литва хоче отримувати від України інформацію про "заблукалі" безпілотники.
- Росія пригрозила "заходами" країнам Європи, якщо ті нададуть коридор для атак дронів України.
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