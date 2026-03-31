Россия умышленно направляет украинские беспилотники в страны Балтии, - Сибига

У Украины есть разведывательные данные о том, что российская армия сознательно корректирует движение дронов в сторону стран Балтии.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сибига заявил, что Украина никогда не направляла дроны против стран Балтии.

"У нас есть данные разведки, которые свидетельствуют о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, в целях пропаганды. Кроме того, я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках

Также Сибига подчеркнул, что Украина работает с партнерами, чтобы обезопасить страны от таких инцидентов в будущем.

"Я благодарен всем нашим партнерам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов - в России. Именно российская война создала все эти угрозы и именно Россию нужно заставить к миру", - добавил глава МИД.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии призвали НАТО усилить их оборону после инцидентов с дронами, - заявление