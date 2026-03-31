Россия умышленно направляет украинские беспилотники в страны Балтии, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

У Украины есть разведывательные данные о том, что российская армия сознательно корректирует движение дронов в сторону стран Балтии.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига заявил, что Украина никогда не направляла дроны против стран Балтии.

"У нас есть данные разведки, которые свидетельствуют о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, в целях пропаганды. Кроме того, я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России", - сказал он.

Также Сибига подчеркнул, что Украина работает с партнерами, чтобы обезопасить страны от таких инцидентов в будущем.

"Я благодарен всем нашим партнерам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов - в России. Именно российская война создала все эти угрозы и именно Россию нужно заставить к миру", - добавил глава МИД.

Что предшествовало?

Все вірно! Не треба втручатись в роботу мирно літаючих дронів!
31.03.2026 22:41 Ответить
Значить, треба збивати. Або своїм РЕБом переспрямовувати назад.
Немає чим і ким?
Ну, тоді - біда.
31.03.2026 22:41 Ответить
щоб мінімізувати зальоти дронів до сусідніх країн треба дооснащувати борти старлінками для переходу на ручне керування при потребі коригування курсу у зонах активного спуфінгу.
31.03.2026 22:46 Ответить
Світ тісний
31.03.2026 22:48 Ответить
Гарно потролив 😂
31.03.2026 22:54 Ответить
А може це рукожопі "кілька менежерів" які розікрали кошти на ШІ-модулі та до-наведення по карті місцевості ?????
31.03.2026 23:01 Ответить
gps, gps ... може згадати досвід другої світової та закинути пару дронів з радіомаяками в урюпінськ, де нема gps спуфінгу, вони там визначать свої координати, і вже донаводитись по ним?
31.03.2026 23:14 Ответить
Якщо ти такий розумний, то чому кацапські дрони Вова Потужняк не спрямовує назад на Кацапю?
31.03.2026 23:21 Ответить
З язика зняв, але я хотів написати до бульбостану.
31.03.2026 23:30 Ответить
Дядько ти)))
01.04.2026 00:19 Ответить
Вдосконалюйте . Що то за дрони , якими керує хто завгодно .
01.04.2026 00:21 Ответить
******* довбойоб...

А люди реагують на заяви цього поліна щодо Трампа та Рубіо.
01.04.2026 00:21 Ответить
 
 