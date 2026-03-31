Россия умышленно направляет украинские беспилотники в страны Балтии, - Сибига
У Украины есть разведывательные данные о том, что российская армия сознательно корректирует движение дронов в сторону стран Балтии.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.
Сибига заявил, что Украина никогда не направляла дроны против стран Балтии.
"У нас есть данные разведки, которые свидетельствуют о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, в целях пропаганды. Кроме того, я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России", - сказал он.
Также Сибига подчеркнул, что Украина работает с партнерами, чтобы обезопасить страны от таких инцидентов в будущем.
"Я благодарен всем нашим партнерам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов - в России. Именно российская война создала все эти угрозы и именно Россию нужно заставить к миру", - добавил глава МИД.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
- Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".
- В то же время Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках.
- Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины.
