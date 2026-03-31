Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках
Заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что Украина должна информировать страны Балтии о беспилотниках, которые могут появляться вблизи их территорий или теряться в ходе боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.
"Одно из посланий заключается в том, что украинцы должны делиться этой информацией, если они видят, отслеживают и знают, что тот или иной беспилотник сбит или потерян. На уровне службы такая информация должна поступать естественным образом, и о ней должны быть проинформированы государства", – сказал Годляускас на пресс-конференции во вторник.
"Соответственно, в наших интересах иметь здесь устойчивую, эффективную систему противовоздушной обороны, максимально используя уроки и передовой опыт, которые Украина применяет в борьбе с беспилотниками", – сказал он.
Главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что с Украиной ведутся переговоры о возможности предупреждения стран Балтии о полетах беспилотников у их границ.
Заместитель министра сообщил, что министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, посетивший Украину на прошлой неделе, обсуждал с киевскими коллегами вопросы обмена информацией и противовоздушной обороны.
"Я думаю, что на политическом уровне мы неоднократно говорили не только о противовоздушной обороне Украины, но и о том, что возникает актуальность, и об опыте, которым обладает Украина. Это точно не то, что родилось сейчас, и не то, о чем мы начали говорить сейчас. Обмен полученными уроками продолжается уже четыре года", - сказал он.
