Литва хоче отримувати від України інформацію про "заблукалі" безпілотники

Заступник міністра національної оборони Литва Томас Годляускас заявив, що Україна має інформувати країни Балтії про безпілотники, які можуть з’являтися поблизу їхніх територій або втрачатися під час бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

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"Один з меседжів полягає в тому, що українці повинні ділитися цією інформацією, якщо вони бачать, відстежують і знають, що той чи інший безпілотник збитий або загублений. На рівні служби така інформація має надходити природним чином і про неї мають бути поінформовані держави", – сказав Годляускас на пресконференції у вівторок.

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"Відповідно, в наших інтересах мати тут стійку, ефективну систему протиповітряної оборони, максимально використовуючи уроки і хороші практики, які Україна використовує в боротьбі з безпілотниками", – сказав він.

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що з Україною ведуться переговори про можливість попередження країн Балтії про польоти безпілотників біля їхніх кордонів.

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Заступник міністра повідомив, що міністр національної оборони Литви Робертас Каунас, який відвідав Україну минулого тижня, обговорював з київськими колегами питання обміну інформацією та протиповітряної оборони.

"Я думаю, що на політичному рівні ми неодноразово говорили не тільки про протиповітряну оборону України, але й про те, що виникає актуальність і про той досвід, який має Україна. Це точно не те, що народилося зараз, і не те, про що ми почали говорити зараз. Обмін отриманими уроками триває вже чотири роки", – сказав він.

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