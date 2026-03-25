Країни Балтії не мають сумнівів, що причиною падіння дронів на їхній території є агресія РФ, - МЗС
Країни Балтії не мають жодних сумнівів, що причиною падіння українських дронів на їхній території є російська агресія проти України.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Причина - російська агресія
Тихий нагадав, що інцидент з дронами не є поодинокими в країнах Балтії. За словами речника, МЗС України на контакті з балтійськими партнерами і з’ясовує всі обставини цих випадків.
"Але я вам можу точно сказати, що всі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина всіх цих випадків – це російська агресія проти України, розв'язана Росією війна", - сказав речник відомства.
Посилення тиску на РФ
"І ми з ними абсолютно єдині в позиції, що наслідком цих інцидентів має бути посилення тиску на Москву і запровадження додаткових санкцій проти РФ", - додав Тихий.
Що передувало?
- У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
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