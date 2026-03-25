Страны Балтии не сомневаются, что причиной падения дронов на их территории является агрессия РФ, - МИД

Страны Балтии не сомневаются, что причиной падения украинских дронов на их территории является российская агрессия против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Причина — российская агрессия

Тихий напомнил, что инциденты с дронами не являются единичными в странах Балтии. По словам спикера, МИД Украины находится на связи с балтийскими партнерами и выясняет все обстоятельства этих случаев.

"Но я вам могу точно сказать, что все наши балтийские партнеры не имеют никаких сомнений, что причина всех этих случаев – это российская агрессия против Украины, развязанная Россией война", – сказал пресс-секретарь ведомства.

Усиление давления на РФ

"И мы с ними абсолютно едины в позиции, что следствием этих инцидентов должно быть усиление давления на Москву и введение дополнительных санкций против РФ", — добавил Тихий.

Что предшествовало?

В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле деревни Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.

Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.

