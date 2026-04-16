В Швеции предупредили о возможной атаке РФ на острова Балтии, – The Times
Швеция не исключает, что Россия в ближайшее время может попытаться захватить один из островов в Балтийском море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Возможная цель России
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Михаэля Классона, Москва может пойти на небольшую военную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО.
Речь идет не о масштабной войне, а о демонстративном шаге, который позволит Кремлю оценить политическое единство Альянса.
Классон отметил, что такая операция может быть быстрой – с последующим ожиданием реакции международного сообщества.
Вероятные цели
В Швеции среди потенциальных целей называют остров Готланд, который имеет стратегическое значение в Балтийском море.
В то же время военные подчеркивают, что у России вариантов значительно больше, ведь в регионе сотни островов.
Формат атаки может предусматривать морской или воздушно-десантный сценарий.
Оценки разведки
Шведская военная разведка предупреждает, что Россия уже сейчас наращивает военный потенциал вблизи региона.
По ее оценкам, Москва способна нанести ограниченный удар, а в перспективе нескольких лет – развернуть более масштабные операции.
В частности, речь идет о возможности установления контроля над морем и воздушным пространством.
Более широкий контекст
В Швеции подчеркивают, что даже завершение войны в Украине не будет означать снижения угроз для Европы.
Наоборот, Россия может перегруппировать силы и направить их на запад.
Классон не исключил, что стратегической целью Кремля может быть восстановление геополитического влияния, подобного временам Российской империи или СССР.
У вас ,шведы, появится возможность проверить готовность своей армии
Дать пиз.....ы кацапам
Не упустите такую возможность
Карл XII точно бы не упустил ....
дайте вгадаю, якщо так станеться,
хто всравсьхто має відповідати на реакцію - то Україна?