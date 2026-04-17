Москва звинуватила країни Балтії та Фінляндію у співучасті в "агресії проти РФ": у ЄС відреагували

У Євросоюзі назвали "безпідставними" заяви російських посадовців, зокрема секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, про нібито співучасть держав Балтії та Фінляндії в організації прольотів українських безпілотників для подальших атак по території Росії.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Реакція ЄС

Вона зауважила, що такі заяви чиновників РФ цілком очевидно "є частиною російського підручника з дезінформації". За її словами, вони "створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку".

"Нічого нового. І насправді я також хотіла б звернути вашу увагу на заяви, які ми також бачили, де саме ці держави-члени чітко відкидають це безпідставне твердження. Тож, з того, що ми бачили, немає жодних доказів на підтримку цих тверджень", - сказала Гіппер.

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Заява Росії

Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що почастішали випадки прольоту українських безпілотників через Фінляндію та країни Балтії для ударів по Росії.

За його словами, це або західні засоби ППО "діють вкрай неефективно", або ці держави свідомо надають свій повітряний простір, "тобто є відкритими співучасниками агресії проти Росії".

Також речник глави Кремля Пєсков заявляв, що Росія вживе заходів , якщо країни Євросоюзу нададуть свій повітряний простір для атак українських безпілотників.

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