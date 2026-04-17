УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11996 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Погрози Росії
3 477 14

Москва звинуватила країни Балтії та Фінляндію у співучасті в "агресії проти РФ": у ЄС відреагували

єврокомісія,єк,єс

У Євросоюзі назвали "безпідставними" заяви російських посадовців, зокрема секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, про нібито співучасть держав Балтії та Фінляндії в організації прольотів українських безпілотників для подальших атак по території Росії.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція ЄС

Вона зауважила, що такі заяви чиновників РФ цілком очевидно "є частиною російського підручника з дезінформації". За її словами, вони "створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку".

"Нічого нового. І насправді я також хотіла б звернути вашу увагу на заяви, які ми також бачили, де саме ці держави-члени чітко відкидають це безпідставне твердження. Тож, з того, що ми бачили, немає жодних доказів на підтримку цих тверджень", - сказала Гіппер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрушев звинуватив Балтію та Фінляндію в участі в атаках БПЛА

Заява Росії

  • Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що почастішали випадки прольоту українських безпілотників через Фінляндію та країни Балтії для ударів по Росії.
  • За його словами, це або західні засоби ППО "діють вкрай неефективно", або ці держави свідомо надають свій повітряний простір, "тобто є відкритими співучасниками агресії проти Росії".
  • Також речник глави Кремля Пєсков заявляв, що Росія вживе заходів, якщо країни Євросоюзу нададуть свій повітряний простір для атак українських безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує ґрунт для нових гібридних атак проти ЄС та НАТО, - ЦПД

Автор: 

Єврокомісія (2479) Балтія (422) росія (70942) погрози (540) Фінляндія (1470) Євросоюз (15438)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
17.04.2026 17:27 Відповісти
+15
Агресор звинувачує когось в агресії?
показати весь коментар
17.04.2026 17:13 Відповісти
+10
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" (с) 🤔
показати весь коментар
17.04.2026 17:22 Відповісти

Завантаження...

 
 