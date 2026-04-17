РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Угрозы Путина
1 527 13

Москва обвинила страны Балтии и Финляндию в соучастии в "агрессии против РФ": в ЕС отреагировали

В Евросоюзе назвали "безосновательными" заявления российских чиновников, в частности секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, о якобы соучастии стран Балтии и Финляндии в организации пролетов украинских беспилотников для последующих атак на территорию России.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция ЕС

Она отметила, что такие заявления чиновников РФ совершенно очевидно "являются частью российского учебника по дезинформации". По ее словам, они "создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность".

"Ничего нового. И на самом деле я также хотела бы обратить ваше внимание на заявления, которые мы также видели, где именно эти государства-члены четко отвергают это безосновательное утверждение. Так что, судя по тому, что мы видели, нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений", — сказала Гиппер.

Заявление России

  • Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Балтии для нанесения ударов по России.
  • По его словам, это либо западные средства ПВО "действуют крайне неэффективно", либо эти государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, "то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России".
  • Также пресс-секретарь главы Кремля Песков заявлял, что Россия примет меры, если страны Евросоюза предоставят свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников.

Автор: 

Еврокомиссия (1625) Балтия (387) россия (97185) угрозы (846) Финляндия (1082) Евросоюз (17949)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Агресор звинувачує когось в агресії?
показать весь комментарий
17.04.2026 17:13 Ответить
+8
показать весь комментарий
17.04.2026 17:27 Ответить
+4
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" (с) 🤔
показать весь комментарий
17.04.2026 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошліть москалів нах, їм не привикати.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:12 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 17:13 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 17:22 Ответить
Цікаво,а як бпла туди потрапили?Чого бульбофюрера не звинувачують?Експерти кажуть що Шойгу розгавкався, бо всі його замісники сидять і дають на нього покази.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:23 Ответить
Ну якщо, зробити гак через Польщу. Але це зовсім вже маячня
показать весь комментарий
17.04.2026 17:29 Ответить
Згідно документів ООН, всі країни мають допомагати країні яка безпідставно стала жертвою військової агресії. Тому будь-які претензії і "хотєлкі" кацапів до третіх країн безпідставні і нівелюються самим актом окупації українських територій з метою заволодіння національними природними ресурсами. Русня - грабіжники і терористи.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:26 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 17:27 Ответить
Я не певен, що Шойгу може розібратися в звичайній географічній, шкільній карті. Інакше він би побачив, що в такій схемі, була би задіяна Білорусь. Інші варіанти зовсім нереальні. Як же він тоді керував російською армією?
показать весь комментарий
17.04.2026 17:28 Ответить
Дебіли ***..... Як казала лошадь ху....ла, перед зануренням в валізу. Таких нахабних виродків крім ху....лостана ніде немає
показать весь комментарий
17.04.2026 17:28 Ответить
Це вже конвульсії російської ********* після судом й жаги перемог.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:29 Ответить
Кацапи в минулому самі дали відповідь на це запитання: "Ты виноват, лишь в том,что хочется мне кушать! Сказал,и в лес ягнёнка уволок!" Але трапилося неймовірне: українці добре дають ***** кацапським нелюдам! Українська нація - не ягнята!
показать весь комментарий
17.04.2026 17:33 Ответить
Піонерки та піонери Урсули занадто емоційні.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:33 Ответить
 
 