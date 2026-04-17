Москва обвинила страны Балтии и Финляндию в соучастии в "агрессии против РФ": в ЕС отреагировали

В Евросоюзе назвали "безосновательными" заявления российских чиновников, в частности секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, о якобы соучастии стран Балтии и Финляндии в организации пролетов украинских беспилотников для последующих атак на территорию России.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Реакция ЕС

Она отметила, что такие заявления чиновников РФ совершенно очевидно "являются частью российского учебника по дезинформации". По ее словам, они "создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность".

"Ничего нового. И на самом деле я также хотела бы обратить ваше внимание на заявления, которые мы также видели, где именно эти государства-члены четко отвергают это безосновательное утверждение. Так что, судя по тому, что мы видели, нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений", — сказала Гиппер.

Заявление России

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Балтии для нанесения ударов по России.

По его словам, это либо западные средства ПВО "действуют крайне неэффективно", либо эти государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, "то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России".

Также пресс-секретарь главы Кремля Песков заявлял, что Россия примет меры, если страны Евросоюза предоставят свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников.

