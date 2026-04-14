Патрушев обвинил Прибалтику и Финляндию в участии в атаках БПЛА

Помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы содействуют пролету украинских БПЛА, назвав это "прямым участием в атаках".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - сказал Патрушев в беседе с журналистами.

Он заявил, что якобы такая поддержка позволяет наносить удары по объектам "невоенной морской инфраструктуры" и торговому флоту России, включая порты в Ленинградской области. Поскольку, по мнению помощника диктатора, дроны не могут преодолевать расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области без помощи стран НАТО.

В качестве аргументов Патрушев привел сообщения о том, что жители Эстонии получают SMS-сообщения о возможном появлении беспилотников, а также о случаях обнаружения сбитых дронов на территории Финляндии. При этом представитель Кремля возмутился тем, что Хельсинки не требуют от Украины прекращения подобных ударов.

