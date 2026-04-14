Патрушев обвинил Прибалтику и Финляндию в участии в атаках БПЛА
Помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы содействуют пролету украинских БПЛА, назвав это "прямым участием в атаках".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - сказал Патрушев в беседе с журналистами.
Он заявил, что якобы такая поддержка позволяет наносить удары по объектам "невоенной морской инфраструктуры" и торговому флоту России, включая порты в Ленинградской области. Поскольку, по мнению помощника диктатора, дроны не могут преодолевать расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области без помощи стран НАТО.
В качестве аргументов Патрушев привел сообщения о том, что жители Эстонии получают SMS-сообщения о возможном появлении беспилотников, а также о случаях обнаружения сбитых дронов на территории Финляндии. При этом представитель Кремля возмутился тем, что Хельсинки не требуют от Украины прекращения подобных ударов.
Что предшествовало?
Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением от имени министров иностранных дел, в котором отвергли обвинения Москвы в том, что они предоставили свое воздушное пространство для ударов Украины по территории России.
Типу залякує їх, щоб вони проявили слабкість від страху і тисли на нас.
Якщо будуть реагувати, кацапські дегенерати будуть вважати, що це працює і будуть нарощувати напруження.
Я схиляюся, що своїми дронами вони не будуть обстрілювати, якщо є ризик отримати додатково супротивника.
Як поведе себе нато, невідомомо.
Якщо не мовчати, тоді активо звинувачувати, але потрібно розраховувати, що це буде збільшувати напруженість.
Жодної їх дії не грунтується на доказах.
Виключно брехня.
І це досі працює...
Але краще не стану її тут називати, у її адептів свято якесь начебто було нещодавно
Дрони в Балтії та Суомі дозаправляються і летять далі в Засрашку.
Які проблеми?
Що це, якщо не страх?