Патрушев обвинил Прибалтику и Финляндию в участии в атаках БПЛА

Патрушев сделал заявление об участии НАТО в атаках на Россию

Помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы содействуют пролету украинских БПЛА, назвав это "прямым участием в атаках".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - сказал Патрушев в беседе с журналистами. 

Он заявил, что якобы такая поддержка позволяет наносить удары по объектам "невоенной морской инфраструктуры" и торговому флоту России, включая порты в Ленинградской области. Поскольку, по мнению помощника диктатора, дроны не могут преодолевать расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области без помощи стран НАТО.

В качестве аргументов Патрушев привел сообщения о том, что жители Эстонии получают SMS-сообщения о возможном появлении беспилотников, а также о случаях обнаружения сбитых дронов на территории Финляндии. При этом представитель Кремля возмутился тем, что Хельсинки не требуют от Украины прекращения подобных ударов.

Что предшествовало?

  • Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением от имени министров иностранных дел, в котором отвергли обвинения Москвы в том, что они предоставили свое воздушное пространство для ударов Украины по территории России.

Патрушев Николай (77) Балтия (386) Финляндия (1082) Эстония (1607)
Це опудало просто таким чином, через ці країни намагається тиснути на Україну і зробити розлад у стосунках між Україною і цими країнами.
Типу залякує їх, щоб вони проявили слабкість від страху і тисли на нас.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:05 Ответить
Самий правильний варіант, це взагалі ігнорувати ці тупорилі коментарі, наче їх і не було.
Якщо будуть реагувати, кацапські дегенерати будуть вважати, що це працює і будуть нарощувати напруження.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:08 Ответить
Кому там потрібні докази?!
Жодної їх дії не грунтується на доказах.
Виключно брехня.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:10 Ответить
У фінів дрони падають - яких кацапи РЕБами туди переправляють - як вони вони сприяють?
показать весь комментарий
14.04.2026 09:00 Ответить
А теперь представь себе ситуацию что кацапы запустили несколько Дронов на территорию Эстонии. Ударили по каким-то объектам. Как вы думаете, Ната объявит войну России? То-то же. Поэтому Эстония где меньше полутора миллионов человек, реально боится вторжения
показать весь комментарий
14.04.2026 09:29 Ответить
Фантазувати можна все, що завгодно.
Я схиляюся, що своїми дронами вони не будуть обстрілювати, якщо є ризик отримати додатково супротивника.
Як поведе себе нато, невідомомо.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:42 Ответить
Мовчати в тряпочку тоже якось -війна - якби не війна - то пішли нах
показать весь комментарий
14.04.2026 09:30 Ответить
Виправдовування, або відповідь, яка схожа на виправдовування, тільки посилять рішучість кацапні на подальші такі наїзди.
Якщо не мовчати, тоді активо звинувачувати, але потрібно розраховувати, що це буде збільшувати напруженість.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:46 Ответить
це той члєн,який підривав будинки з людьми в роssії,а потім ,коли його схопили за яйця,сказав що в мішках був цукор,а не вибухівка ? на обличчі ознаки скорої зустрічі з кобздоном
показать весь комментарий
14.04.2026 13:11 Ответить
ще трошки і з*являться тези що там ущемляют рускоязичних, ну а дальше ви всі все знаєте
показать весь комментарий
14.04.2026 09:07 Ответить
Що, і докази є? А якщо немає, то кури бамбук, нікалай.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:08 Ответить
Споконвічна тактика андрофагів - посіяти сумніви та розбрат у стані супротивника.
І це досі працює...
показать весь комментарий
14.04.2026 09:21 Ответить
а без доказів не вірите??ну у нас же без доказів вірять а суди ще й виносять вироки,зі слів речників,чому їм неможна??
показать весь комментарий
14.04.2026 09:46 Ответить
Є у нас організація, яка з дитинства привчає людей вірити на слово, без доказів.
Але краще не стану її тут називати, у її адептів свято якесь начебто було нещодавно
показать весь комментарий
14.04.2026 09:53 Ответить
Точно.
Дрони в Балтії та Суомі дозаправляються і летять далі в Засрашку.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:13 Ответить
Ну то й що?
показать весь комментарий
14.04.2026 09:25 Ответить
Один з главпетухів накурятні закукурікав, знач анальні кари СОУ буди діевими
показать весь комментарий
14.04.2026 19:38 Ответить
Забув додати, що ще там ущемляють рускогаварящих.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:31 Ответить
шось я не чула, щоб Україна звинувачувала у надані повітряного простору Румунію чи Молдову - бо нормальним людям зрозуміло, а москалі як народжуються обісраними, так і живуть обсираючись
показать весь комментарий
14.04.2026 09:35 Ответить
Він так і сказав, нічого особистого, но ху....ло наказало сказати, що Балтія і Фінляндія повинні бути звінувачені
показать весь комментарий
14.04.2026 09:35 Ответить
Так не було завдано жодної шкоди. Всі безпілотники позбивали, а від уламків загорілася суха трава. Саме від цього і виник отой величезний стовп чорного диму, який було видно з інших країн.

Які проблеми?
показать весь комментарий
14.04.2026 09:39 Ответить
подивіться на це характерне племенне чмо патрушева ...і вони правлять світом чомусь ,через війну , в них мізки працюють як вкрасти ,вбити , та призвести ...
показать весь комментарий
14.04.2026 10:04 Ответить
Здохни рашиська мерзота ,ти як і твій шеф є воєні злочинці ,тому місце твоє висіти на стовпі.
показать весь комментарий
14.04.2026 10:12 Ответить
Як класично сказав наш військовий: Тому що отримують п.зди.
показать весь комментарий
14.04.2026 10:36 Ответить
Патрушев, а чего ты к финнам прицепился? Вызови Бубочку опять в Оман и пропесочь его там как следует, и заодно лиши его очередного воинского звания и звЯзды геМОРроя.
показать весь комментарий
14.04.2026 10:37 Ответить
А цікаво, нападать на Прибалтику чи Фінляндію ?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:03 Ответить
Це констатація свого безсилля.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:14 Ответить
Вчора на радіо НВ чув, що навколо палацу ***** на Валдаї встановлено 27 (двадцять сім) зенітних комплексів "панцир". Було 24, нещодавно встановили ще 3.
Що це, якщо не страх?
показать весь комментарий
14.04.2026 11:17 Ответить
Прошу вибачити за неточність: було 20, додали 7

показать весь комментарий
14.04.2026 12:08 Ответить
Правильно, Микола, дрони не ефективні. Краще "рязанський сахарок". Це буде гарантовано, як у 2000му.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:48 Ответить
помним ,****, помним твой РЯЗАНСКИЙ сахар !!!!(((( удавись падла !!!!
показать весь комментарий
14.04.2026 16:09 Ответить
Готують привід для вторгнення, суки
показать весь комментарий
14.04.2026 16:12 Ответить
 
 