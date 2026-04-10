Страны Балтии отвергли обвинения РФ в предоставлении Украине воздушного пространства для нанесения ударов

Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением от имени министров иностранных дел, в котором отвергли обвинения Москвы в том, что они предоставили своё воздушное пространство для нанесения ударов по территории России.

Текст заявления публикует, в частности, Министерство иностранных дел Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ.

В нем главы внешнеполитических ведомств балтийских стран отвергли российскую дезинформационную кампанию "как абсолютно безосновательную".

"Страны Балтии никогда не разрешали использовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России", — говорится в заявлении.

Министры напомнили, что страны Балтии ранее уже официально опровергли эти обвинения, четко сообщив об этом временным поверенным в делах российских дипломатических миссий в Таллинне, Риге и Вильнюсе.

"Несмотря на официальную реакцию, Россия продолжает лгать", — добавляется в заявлении.

Главы МИД стран Балтии подчеркнули, что Украина продолжает защищаться от полномасштабной захватнической войны России, полностью соблюдая статью 51 Устава ООН.

"Вместо того, чтобы продолжать свою злонамеренную информационную операцию, Россия должна прекратить свою агрессивную войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины. Балтийские государства остаются в полной солидарности с Украиной", – резюмируется в заявлении.

