Страны Балтии отвергли обвинения РФ в предоставлении Украине воздушного пространства для нанесения ударов

Официальный ответ Балтии на обвинения Москвы: подробности

Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением от имени министров иностранных дел, в котором отвергли обвинения Москвы в том, что они предоставили своё воздушное пространство для нанесения ударов по территории России.

Текст заявления публикует, в частности, Министерство иностранных дел Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

В нем главы внешнеполитических ведомств балтийских стран отвергли российскую дезинформационную кампанию "как абсолютно безосновательную".

"Страны Балтии никогда не разрешали использовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России", — говорится в заявлении.

Министры напомнили, что страны Балтии ранее уже официально опровергли эти обвинения, четко сообщив об этом временным поверенным в делах российских дипломатических миссий в Таллинне, Риге и Вильнюсе.

"Несмотря на официальную реакцию, Россия продолжает лгать", — добавляется в заявлении.

Главы МИД стран Балтии подчеркнули, что Украина продолжает защищаться от полномасштабной захватнической войны России, полностью соблюдая статью 51 Устава ООН.

"Вместо того, чтобы продолжать свою злонамеренную информационную операцию, Россия должна прекратить свою агрессивную войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины. Балтийские государства остаются в полной солидарности с Украиной", – резюмируется в заявлении.

Читайте также: Министр обороны Эстонии Певкур: Мы готовы, если к нам прибудут дополнительные войска США

якщо бульборусія надавала свою територію для нападу на Україну.то чому Україна не може наносити удари із територій країн.котрі їй дозволили це робити...???РАШИСТСЬКА НАВОЛОЧ...
10.04.2026 17:44 Ответить
Могли бы хоть этим помочь клоуны.
10.04.2026 17:46 Ответить
Дивлюсь ти вже допоміг
10.04.2026 17:53 Ответить
А что, разве мало эти «клоуны» помогают Украине? Все таки какой же неблагодарный в Украине народец.
10.04.2026 17:54 Ответить
Навіщо, просто треба було послати їх у ху .... лостан, це те куди вони один одного посилають
10.04.2026 17:50 Ответить
от подохну і приїду-повернуся не пенсії вимагатель ні разу...
10.04.2026 17:51 Ответить
війна ледь не в онлайн режимі, нато давно московітам програло - лиш українці з балтійцями з останніх сил пуляються
10.04.2026 17:51 Ответить
"Країни Балтії ніколи не дозволяли..."

"Я рассказываю про свои обязанности, но не ограничиваю Ваших возможностей"
10.04.2026 17:56 Ответить
 
 