Министр обороны Эстонии Певкур: Мы готовы, если к нам прибудет больше войск США

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна готова принять больше американских войск в случае необходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ранее СМИ заявили, что США могут разместить больше войск на восточном фланге НАТО, но при этом сократить свое присутствие в других частях Европы.

"Это, бесспорно, сигналы, которые, как я полагаю, дошли до нужного человека в Пентагоне, но на данный момент Пентагон, конечно, не направлял ни одной из стран предложений или решений о том, что было решено отказаться от чего-то или что-то добавить", — отметил Певкур.

По словам министра, Эстония в любом случае готова вносить больший вклад ради более широкого присутствия союзников. При необходимости будут разрабатываться временные решения или пересматриваться планы.

"Напомню, что мы сами строим дополнительные военные городки. Мы строим военный городок в Нарве, и если возникнет необходимость срочно перебросить больше наших собственных бойцов в Нарву, а, например, союзников оставить в Тапа, то такая возможность у нас в ближайшие годы, безусловно, появится, поэтому мы готовы, если союзники захотят прибыть к нам в большем количестве", — подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

СМИ писали, что Трамп хочет "наказать" некоторые страны НАТО, которые не поддержали операцию в Иране. План предусматривает, в частности, вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, оказавших значительную поддержку операции США в Иране.

