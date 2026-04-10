Міністр оборони Естонії Певкур: Ми готові, якщо до нас прибуде більше військ США

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна готова прийняти більше американських військ за потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Подробиці

Раніше ЗМІ заявили, що Штати можуть розмістити більше військ на східному фланзі НАТО, але водночас скоротити свою присутність в інших частинах Європи.

"Це, безперечно, сигнали, які, як я вважаю, дійшли до потрібної особи в Пентагоні, але на цей час Пентагон, звісно, не надсилав жодній із країн пропозицій чи рішень про те, що було вирішено відмовитися від чогось або щось додати", - зазначив Певкур.

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За словами міністра, Естонія в будь-якому разі готова робити більший внесок заради ширшої присутності союзників. За потреби будуть розроблятися тимчасові рішення або переглядатися плани.

"Нагадаю, що ми самі будуємо додаткові військові містечка. Ми будуємо військове містечко в Нарві, і якщо виникне необхідність терміново перекинути більше наших власних бійців до Нарви, а, наприклад, союзників залишити в Тапа, то така можливість у нас у найближчі роки, безумовно, з’явиться, тож ми готові, якщо союзники захочуть прибути до нас у більшій кількості", - підсумував він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

ЗМІ писали, що Трам хоче "покарати" деякі країни НАТО, які не підтримали операцію в Ірані. План передбачає зокрема виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку операції США в Ірані.

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