Естонія оновлює стратегію безпеки з урахуванням ризику окупації

Естонія готується до кризових сценаріїв: держава має функціонувати 30 днів, а громадяни — самостійно забезпечувати себе до тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ERR.

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РФ залишається загрозою для Естонії

У документі зазначається, що найбільшою загрозою безпеці Естонії та всього євроатлантичного простору залишається Росія, яка, за оцінкою авторів, проводить "імперіалістичну агресивну політику", спрямовану на зміну архітектури європейської безпеки та світового порядку.

"Довгострокові тенденції в європейській системі безпеки та зміни у стратегічних інтересах і позиціях Сполучених Штатів Америки призвели до ситуації, яка вимагає від європейських держав більшої відповідальності та дій для забезпечення спільної безпеки, зокрема прискореного збільшення витрат на оборону та досягнення цілей НАТО щодо спроможностей", – йдеться в повідомленні.

Окремо в оновленій стратегії згадується Китай як держава, що, з одного боку, підтримує агресію Росії проти України разом із Північною Кореєю, Білоруссю та Іраном, а з іншого – посилює свій глобальний вплив у сфері економіки та технологій.

У країні запроваджується принцип "активної оборони"

Серед ключових змін – запровадження принципу "активної оборони", який передбачає перенесення бойових дій на територію противника. У документі зазначається: "Військова оборона побудована на принципі активної оборони, згідно з яким застосовуються активні заходи проти сил противника… включно з глибокими ударами по території противника. Територіальна оборона й надалі відіграє важливу роль, але метою є забезпечити, щоб бойові дії не відбувалися на території Естонії".

Також підкреслюється, що Естонія, країни Балтії та союзники по НАТО розглядаються як єдиний операційний театр.

Окремо визначено критично важливі послуги для функціонування суспільства, серед яких енергопостачання, зв'язок, продовольство, паливо, медичні послуги та суспільно-правове мовлення.

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